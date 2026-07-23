Μάτι: Ρίγη συγκίνησης στις εκδηλώσεις μνήμης για τα 104 θύματα - 8 χρόνια από την εθνική τραγωδία

Συγγενείς, επιζώντες και εκπρόσωποι της Πολιτείας απέτισαν φόρο τιμής στους νεκρούς της καταστροφικής πυρκαγιάς

Κυριάκος Κουζούμης

Μάτι: Ρίγη συγκίνησης στις εκδηλώσεις μνήμης για τα 104 θύματα - 8 χρόνια από την εθνική τραγωδία
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Στις εκδηλώσεις μνήμης στο Μάτι τιμήθηκαν τα 104 θύματα της φονικής πυρκαγιάς της 23ης Ιουλίου 2018, οκτώ χρόνια μετά την τραγωδία.
  • Οι εκδηλώσεις περιλάμβαναν μνημόσυνο, επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση λουλουδιών στη θάλασσα στο σημείο όπου οι πολίτες αναζήτησαν καταφύγιο.
  • Στις εκδηλώσεις παρευρέθηκαν εκπρόσωποι της πολιτείας, της τοπικής αυτοδιοίκησης και πολιτικά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων ο Υφυπουργός Υγείας και η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.
  • Το αίτημα των κατοίκων παραμένει η ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας, η ουσιαστική στήριξη των πληγέντων και η διατήρηση της μνήμης για την αποτροπή μελλοντικών τραγωδιών.
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Μέσα σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, αβάσταχτου πόνου αλλά και ανείπωτης συλλογικής μνήμης, πραγματοποιήθηκαν σήμερα στο Μάτι και στις γύρω πληγείσες περιοχές οι εκδηλώσεις μνήμης για τη συμπλήρωση 8 ετών από την εθνική τραγωδία της 23ης Ιουλίου 2018.

[388589] ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΝΗΜΗΣ ΓΙΑ ΤΑ 8 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΣΤΟ ΜΑΤΙ (ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI)

Οκτώ χρόνια συμπληρώνονται από την εφιαλτική εκείνη ημέρα που η φονική πυρκαγιά σάρωσε το Νέο Βουτζά, το Μάτι και το Κόκκινο Λιμανάκι, αφήνοντας πίσω της 104 νεκρούς, δεκάδες εγκλωβισμένους με σοβαρά εγκαύματα και μια ολόκληρη περιοχή βυθισμένη στις στάχτες.

Συγγενείς των θυμάτων, επιζώντες, κάτοικοι της περιοχής αλλά και απλοί πολίτες συγκεντρώθηκαν για να τιμήσουν τη μνήμη των ανθρώπων που έχασαν τόσο άδικα τη ζωή τους μέσα στις φλόγες.

[388589] ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΝΗΜΗΣ ΓΙΑ ΤΑ 8 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΣΤΟ ΜΑΤΙ (ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI)
[388589] ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΝΗΜΗΣ ΓΙΑ ΤΑ 8 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΣΤΟ ΜΑΤΙ (ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI)

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν νωρίς το πρωί με την τελετή του μνημοσύνου στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Μάτι, ενώ ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο των θυμάτων. Στη συνέχεια, οι παρευρισκόμενοι κατευθύνθηκαν προς την ακτή, στο σημείο όπου εκατοντάδες πολίτες είχαν αναζητήσει καταφύγιο στη θάλασσα εκείνη τη νύχτα του τρόμου, αφήνοντας λουλούδια και αναμμένα κεριά στο νερό στη μνήμη των 104 ψυχών.

[388589] ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΝΗΜΗΣ ΓΙΑ ΤΑ 8 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΣΤΟ ΜΑΤΙ (ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI)
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Το «παρών» στις εκδηλώσεις μνήμης έδωσαν εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς και της πολιτικής ηγεσίας. Μεταξύ των παρευρισκομένων ήταν ο Υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, καθώς και η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, οι οποίοι παρέστησαν για να αποτίσουν φόρο τιμής στα θύματα της τραγωδίας και να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους στους εγκαυματίες και τις οικογένειες που ακόμη παλεύουν με τις ανεξίτηλες πληγές εκείνης της ημέρας.

[388589] ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΝΗΜΗΣ ΓΙΑ ΤΑ 8 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΣΤΟ ΜΑΤΙ (ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI)
Intime Live

Οκτώ χρόνια μετά, το αίτημα των κατοίκων παραμένει ζωντανό και αδιαπραγμάτευτο: διαρκής θωράκιση της Πολιτικής Προστασίας, ουσιαστική στήριξη των πληγέντων και διατήρηση της ιστορικής μνήμης, ώστε να μην ζήσει η χώρα ποτέ ξανά μια ανάλογη τραγωδία.

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