Μάτι: Μέσα σε λίγες ώρες χάθηκαν πατέρας, γιος και κόρη – Η ανείπωτη τραγωδία της οικογένειας Φύτρου

Snapshot Η Εβίτα Φύτρου ήταν 13 ετών και βρισκόταν στο Μάτι Αττικής κατά τη φονική πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου 2018.

Ο πατέρας της, Γρηγόρης, και ο 11χρονος αδελφός της, Ανδρέας, βρέθηκαν νεκροί κοντά στο αυτοκίνητό τους.

Η Εβίτα τραυματίστηκε σοβαρά μετά από πτώση σε γκρεμό ενώ προσπαθούσε να ξεφύγει από τη φωτιά.

Η μητέρα της, Βαρβάρα Φύτρου, που εκείνη την ημέρα ήταν στη δουλειά, έχασε μέσα σε λίγες ώρες όλη την οικογένειά της. Snapshot powered by AI

Η Εβίτα Φύτρου ήταν ένα 13χρονο κορίτσι που στις 23 Ιουλίου 2018 βρισκόταν στο Μάτι Αττικής μαζί με τον πατέρα της, Γρηγόρη, και τον 11χρονο αδελφό της, Ανδρέα.

Η οικογένεια είχε πάει στο εξοχικό τους σπίτι και εκείνη την ημέρα σκόπευαν να γιορτάσουν τα γενέθλια της Εβίτας, που είχαν γίνει λίγες ημέρες νωρίτερα.

Όμως, η φονική πυρκαγιά άλλαξε για πάντα τη ζωή της οικογένειας Φύτρου. Οι φλόγες εξαπλώθηκαν γρήγορα και η οικογένεια προσπάθησε να σωθεί. Ο πατέρας της, Γρηγόρης, και ο μικρός της αδελφός, Ανδρέας, βρέθηκαν νεκροί κοντά στο αυτοκίνητό τους, ενώ η Εβίτα προσπάθησε να ξεφύγει από τη φωτιά τρέχοντας προς τη θάλασσα.

Στην προσπάθειά της να σωθεί, έπεσε σε έναν γκρεμό από μεγάλο ύψος. Η πτώση της προκάλεσε σοβαρά τραύματα. Η μητέρα της, Βαρβάρα Φύτρου, που εκείνη την ημέρα βρισκόταν στη δουλειά της, έψαχνε απεγνωσμένα τα παιδιά της και τον σύζυγό της μέσα στην καταστροφή.

Μετά από ώρες αγωνίας, η Βαρβάρα πληροφορήθηκε την τραγική απώλεια της κόρης της και στη συνέχεια ταυτοποιήθηκαν και ο σύζυγός της Γρηγόρης και ο γιος της Ανδρέας. Μέσα σε λίγες ώρες έχασε ολόκληρη την οικογένειά της.