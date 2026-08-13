Πετρέλαιο: Υποχωρεί το Brent με το άνοιγμα των αγορών στην Ασία – Στα 88 δολάρια το βαρέλι

Snapshot Οι τιμές του πετρελαίου Brent υποχωρούν στα 88 δολάρια ανά βαρέλι μετά από ένα εξαρο ανοδικό σερί.

Στο επίκεντρο της αγοράς βρίσκονται οι συνομιλίες για τα Στενά του Ορμούζ, που παραμένουν σε αδιέξοδο με αυξημένη ρητορική και ανησυχίες για τις ενεργειακές ροές.

Οι ΗΠΑ εντείνουν τις κυρώσεις και τον ναυτικό αποκλεισμό κατά της Τεχεράνης, επιδιώκοντας τον περιορισμό των ιρανικών εξαγωγών πετρελαίου.

Τα αυξημένα αποθέματα πετρελαίου στις ΗΠΑ περιορίζουν τις ανοδικές πιέσεις στις τιμές, παρά τις παγκόσμιες πιέσεις στην προσφορά λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Η τιμή του Brent παραμένει υψηλή σε σχέση με προηγούμενες εβδομάδες, αντανακλώντας την αβεβαιότητα στις ροές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή. Snapshot powered by AI

Με απώλειες ξεκίνησε η συνεδρίαση της Πέμπτης για το πετρέλαιο στις ασιατικές αγορές, βάζοντας τέλος σε ένα εξαήμερο ανοδικό σερί.

Το Brent, που αποτελεί βασικό σημείο αναφοράς για την ευρωπαϊκή αγορά, διαμορφωνόταν λίγο μετά τις 03:20 ώρα Ελλάδας στα 88,30 δολάρια το βαρέλι, με πτώση περίπου 0,8%. Το αμερικανικό αργό κινούνταν στα 82,44 δολάρια, καταγράφοντας απώλειες περίπου 1%.

Στο επίκεντρο παραμένουν τα Στενά του Ορμούζ, καθώς οι επενδυτές προσπαθούν να αποτιμήσουν εάν υπάρχουν περιθώρια για συμφωνία που θα επιτρέψει την ομαλοποίηση της ναυσιπλοΐας στην περιοχή. Οι συνομιλίες Ουάσιγκτον και Τεχεράνης παραμένουν σε αδιέξοδο, ενώ οι τελευταίες ημέρες χαρακτηρίζονται από νέα κλιμάκωση της ρητορικής και ανησυχία για τη διάρκεια των προβλημάτων στις ενεργειακές ροές.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι οι ΗΠΑ έχουν «πλήρη έλεγχο» της θαλάσσιας οδού, την ώρα που η κυβέρνησή του κινείται προς ενίσχυση της οικονομικής πίεσης στην Τεχεράνη, με πρόσθετες κυρώσεις και αυστηρότερη εφαρμογή του ναυτικού αποκλεισμού που έχει στόχο τον περιορισμό των ιρανικών εξαγωγών πετρελαίου.

Παρά τη σημερινή διόρθωση, η τιμή του Brent εξακολουθεί να βρίσκεται αισθητά υψηλότερα σε σχέση με τα επίπεδα των προηγούμενων εβδομάδων, καθώς η αβεβαιότητα γύρω από τις ροές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να ενσωματώνεται στις τιμές. Το αργό είχε ενισχυθεί σημαντικά τις προηγούμενες συνεδριάσεις, καθώς οι ελπίδες για γρήγορη επαναλειτουργία των Στενών υποχώρησαν.

Την αγορά επηρεάζουν παράλληλα τα στοιχεία για τα αποθέματα στις ΗΠΑ, τα οποία αυξήθηκαν απότομα την προηγούμενη εβδομάδα, περιορίζοντας μέρος των ανοδικών πιέσεων στις τιμές. Την ίδια στιγμή, οι τελευταίες εκτιμήσεις των διεθνών ενεργειακών οργανισμών εξακολουθούν να δείχνουν σημαντικές πιέσεις στην παγκόσμια προσφορά εξαιτίας της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.