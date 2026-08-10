Υψηλές θερμοκρασίες: Τι πρέπει να προσέξουν οδηγοί και επιβάτες κατά τη διάρκεια οδήγησης

Χρήσιμες συμβουλές για ασφαλείς μετακινήσεις με το αυτοκίνητο τις ημέρες του καύσωνα, από τη σωστή χρήση του κλιματισμού έως τον έλεγχο ελαστικών και υγρών

Γιάννης Φιλιππάκος

Υψηλές θερμοκρασίες: Τι πρέπει να προσέξουν οδηγοί και επιβάτες κατά τη διάρκεια οδήγησης
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
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  • Κατά τη διάρκεια καύσωνα, η χρήση του κλιματιστικού με κλειστά παράθυρα και θερμοκρασία μεταξύ 23-26°C είναι απαραίτητη για άνετη και ασφαλή οδήγηση.
  • Συνιστάται η αποφυγή οδήγησης τις ώρες με τη μεγαλύτερη ζέστη, όπως το μεσημέρι και το απόγευμα, και η προτίμηση των πρωινών ή βραδινών ωρών.
  • Δεν πρέπει να αφήνονται παιδιά ή κατοικίδια μέσα στο σταθμευμένο αυτοκίνητο, ενώ είναι σημαντικό να γίνονται συχνά διαλείμματα για ξεκούραση κατά τη διάρκεια ταξιδιών.
  • Πρέπει να ελέγχονται τα υγρά, τα φρένα, το σύστημα ψύξης και τα ελαστικά του αυτοκινήτου, καθώς η υψηλή θερμοκρασία αυξάνει την πίεση των ελαστικών και μειώνει την πρόσφυση.
  • Φοράμε ανοιχτόχρωμα και άνετα ρούχα, χρησιμοποιούμε παπούτσια και αν μπει έντομο στο αυτοκίνητο, σταματάμε προκειμένου να το απομακρύνουμε με ασφάλεια.
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Η οδήγηση το καλοκαίρι σε συνθήκες καύσωνα πολλές φορές δεν κάτι ευχάριστο και αρκετοί είναι αυτοί που την αποφεύγουν.

Όμως όταν είναι αναγκαίο να μετακινηθεί κάποιος, τότε αυτή η μετακίνηση θα πρέπει να γίνει με προσοχή και ο οδηγός να παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να προστατευτεί από την αφόρητη ζέστη.

Ο καύσωνας καθιστά υποχρεωτική τη χρήση του κλιματιστικού του αυτοκινήτου. Αυτό σημαίνει ότι πρώτα θα πρέπει να έχει γίνει καθαρισμός του συστήματος κλιματισμού, για να μη μυρίζει και για να αποδίδει στο μέγιστο. Η ιδανική θερμοκρασία είναι μεταξύ 23 και 26 βαθμούς Κελσίου. Όταν λειτουργεί ο κλιματισμός τα παράθυρα θα πρέπει να είναι κλειστά για να μπορέσει να έχει καλύτερη απόδοση. Μόλις αυτός τεθεί σε λειτουργία, καλό είναι για λίγα δευτερόλεπτα να αφήσουμε τα παράθυρα ανοικτά μέχρι να φύγει ο ζεστός αέρας που έχει εγκλωβιστεί στην καμπίνα του αυτοκινήτου. Η καλή θερμοκρασία της καμπίνας ενός αυτοκινήτου βοηθάει στην οδήγηση και εξασφαλίζει άνεση.

Καλό είναι να κυκλοφορούμε τις ώρες με λιγότερη ζέστη. Οι πρωινές και οι βραδινές ώρες είναι οι καλύτερες, αν σχεδιάζουμε να κάνουμε μεγάλες διαδρομές ή να ταξιδέψουμε, όταν υπάρχει καύσωνας. Φροντίζουμε να αποφεύγουμε το μεσημέρι, αλλά και το απόγευμα που η άσφαλτος καίει.

Όταν σταματάμε έστω και για ελάχιστα λεπτά εγκαταλείποντας το αυτοκίνητο, σε καμιά περίπτωση δεν αφήνουμε μέσα σε αυτό παιδιά και κατοικίδια. Από την άλλη όταν ταξιδεύουμε φροντίζουμε να κάνουμε συχνά στάσεις, γιατί χρειαζόμαστε ξεκούραση. Οι υψηλές θερμοκρασίες κουράζουν οδηγό και επιβάτες. Κατά την επιστροφή μας στο αυτοκίνητο ανοίγουμε πάλι για λίγο τα παράθυρα και βάζουμε σε λειτουργία τον κλιματισμό.

Οι θέσεις στάθμευσης κάτω από δέντρα και σκέπαστρα είναι ιδανικές το καλοκαίρι. Αν δε βρούμε, τότε καλό είναι να χρησιμοποιούμε ηλιοπροστασία για να προστατέψουμε τα ηλεκτρονικά συστήματα του οχήματός μας και το ταμπλό.

Είτε πρόκειται να κάνουμε μία σύντομη διαδρομή είτε μία μεγαλύτερη, φροντίζουμε να έχουμε πάντα μαζί μας νερό. Το δροσερό νερό βοηθάει στην ενυδάτωση. Ένα θερμός καλής ποιότητας θα βοηθήσει την κατάσταση όχι μόνο κατά τη διάρκεια των μετακινήσεών μας μέσα στην πόλη, αλλά και εκτός αυτής.

Όταν μετακινούμαστε θα πρέπει να έχουμε μικρότερες ταχύτητες και σε μεγαλύτερες αποστάσεις, με πιστή τήρηση των ορίων του ΚΟΚ. Οι επιταχύνσεις και οι επιβραδύνσεις θα πρέπει να γίνονται ήπια.

Τα ρούχα είναι ένας άλλος σημαντικός παράγοντας κατά τη διάρκεια της οδήγησης σε ημέρες καύσωνα. Ανοιχτόχρωμα και ευρύχωρα ρούχα βοηθούν τον οδηγό. Πάντα θα πρέπει να φοράει παπούτσια.

Αν μπει κάποιο έντομο στο αυτοκίνητο πρώτα πρέπει να σταματήσει το όχημα και μετά να προσπαθήσει να το βγάλει από την καμπίνα. Ποτέ κατά τη διάρκεια της οδήγησης, γιατί υπάρχει πιθανότητα ατυχήματος.

Ο οδηγός πρέπει να φροντίζει τα συστήματα φρένων, ψύξης του κινητήρα και του κλιματισμού. Αυτό σημαίνει έναν έλεγχο σε τακτά χρονικά διαστήματα των υγρών του, εκεί που μπορεί (δεν μπορεί να ελέγξει για παράδειγμα τα υγρά του κλιματισμού), ενώ η συντήρηση του αυτοκινήτου θα πρέπει να είναι επιβεβλημένη, ειδικά αν πρόκειται το αυτοκίνητο να κάνει ταξίδι. Ένα καλοσυντηρημένο αυτοκίνητο δεν είναι μόνο περισσότερο ασφαλές, αλλά προσφέρει και μεγαλύτερη οικονομία καυσίμου.

Τέλος, ο έλεγχος των ελαστικών θα πρέπει να γίνεται τακτικά. Η αύξηση της θερμοκρασίας ανεβάζει την πίεση του ελαστικού, με αποτέλεσμα αυτό να ξεφεύγει από τα όρια που δίνουν οι κατασκευαστές και να μειώνονται τα ποσοστά πρόσφυσης. Καλό είναι να γίνεται σχεδόν πάντα ο έλεγχος πριν από κάθε ταξίδι, όπου η καταπόνηση των ελαστικών είναι μεγάλη και η θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες.

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