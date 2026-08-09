Πέθανε ο ηθοποιός Νίκος Καλογερόπουλος

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών ο Νίκος Καλογερόπουλος

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Πέθανε ο ηθοποιός Νίκος Καλογερόπουλος
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο Νίκος Καλογερόπουλος πέθανε σε ηλικία 74 ετών και ήταν ηθοποιός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος, ποιητής και τραγουδοποιός.
  • Ξεχώρισε για τις ερμηνείες του στις ταινίες «Μάθε παιδί μου γράμματα» και «Λούφα και παραλλαγή», κερδίζοντας βραβεία στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.
  • Η καριέρα του περιελάμβανε τηλεοπτικές, κινηματογραφικές και θεατρικές εμφανίσεις από το 1975 και συνεργασίες με σημαντικούς Έλληνες σκηνοθέτες.
  • Το 2011 έκανε το σκηνοθετικό του ντεμπούτο με την ταινία «Οι ιππείς της Πύλου», αναλαμβάνοντας παράλληλα σενάριο, μουσική και ερμηνεία.
  • Παράλληλα με την υποκριτική, εξέδωσε ποιητικές συλλογές και κυκλοφόρησε μουσικό δίσκο, δείχνοντας τη διευρυμένη καλλιτεχνική του δραστηριότητα.
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Σε ηλικία 74 ετών έφυγε από τη ζωή ο Νίκος Καλογερόπουλος, ένας καλλιτέχνης που άφησε το δικό του αποτύπωμα ως ηθοποιός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος, ποιητής και τραγουδοποιός.

Ο Νίκος Καλογερόπουλος έγινε ιδιαίτερα γνωστός μέσα από σημαντικές κινηματογραφικές ερμηνείες, με χαρακτηριστικότερες εκείνες στις ταινίες «Μάθε παιδί μου γράμματα» και «Λούφα και παραλλαγή». Για την πρώτη τιμήθηκε με βραβείο ερμηνείας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, ενώ για τη δεύτερη απέσπασε το Βραβείο Α΄ Ανδρικού Ρόλου.

Γεννήθηκε στα Φιλιατρά Μεσσηνίας την 1η Αυγούστου 1952 και ακολούθησε σπουδές υποκριτικής στην Αθήνα, στη δραματική σχολή του Κωστή Μιχαηλίδη. Η πρώτη του θεατρική συγγραφική απόπειρα ήταν το έργο «Ο μπαμπούλας», το οποίο παρουσιάστηκε το 1976 στο θέατρο ΚΑΒΑ.

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Ο Νίκος Καλογερόπουλος

Η παρουσία του σε θέατρο, κινηματογράφο και τηλεόραση

Η πρώτη του τηλεοπτική εμφάνιση ήρθε το 1975, μέσα από τη μεταφορά του έργου του Νίκου Καζαντζάκη «Ο Χριστός ξανασταυρώνεται». Στη συνέχεια συμμετείχε σε αρκετές δημοφιλείς τηλεοπτικές παραγωγές, μεταξύ των οποίων «Ο φωτογράφος του χωριού», «Οι παραστρατημένοι» και «Μεθυσμένη πολιτεία».

Η τηλεοπτική του πορεία συνεχίστηκε με συμμετοχές σε σειρές όπως «Χαίρε Τάσο Καρατάσο», «Όλη η δόξα όλη η χάρη», «Στο κάμπινγκ» και «Ερασιτέχνης άνθρωπος», ενώ παράλληλα έκανε και τα πρώτα του βήματα στον κινηματογράφο.

Η κινηματογραφική του διαδρομή ξεκίνησε ουσιαστικά το 1980 και κατά τη διάρκεια της καριέρας του συνεργάστηκε με σημαντικούς σκηνοθέτες του ελληνικού κινηματογράφου, μεταξύ των οποίων ο Νίκος Περάκης, ο Θόδωρος Μαραγκός, ο Κώστας Φέρρης και ο Νίκος Ζαπατίνας.

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Ο Νίκος Καλογερόπουλος

Οι ερμηνείες που ξεχώρισαν

Το 1981 ήρθε ένας από τους σημαντικότερους ρόλους της καριέρας του στην ταινία «Μάθε παιδί μου γράμματα», μέσα από την οποία ξεχώρισε για την ερμηνεία του και τιμήθηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Ακολούθησε η συμμετοχή του στην «Άρπα Colla» το 1982, ενώ έναν χρόνο αργότερα έδωσε μια ακόμη αξιοσημείωτη ερμηνεία στην ταινία «Ρεμπέτικο». Η παρουσία του στην ταινία τού χάρισε διάκριση για την ερμηνεία του στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, όπου η παραγωγή απέσπασε συνολικά σημαντικές βραβεύσεις.

Το 1984 πρωταγωνίστησε στη «Λούφα και παραλλαγή» του Νίκου Περάκη, υποδυόμενος τον φαντάρο Γιάννη Παπαδόπουλο. Για τον συγκεκριμένο ρόλο απέσπασε το Βραβείο Α΄ Ανδρικού Ρόλου στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.

Χρόνια αργότερα, επέστρεψε δυναμικά στον κινηματογράφο με τις ταινίες «Θηλυκή εταιρεία» και «Ένας κι ένας». Για την ερμηνεία του στη δεύτερη, το 2000, τιμήθηκε για ακόμη μία φορά με το Βραβείο Α΄ Ανδρικού Ρόλου στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, ενώ η ταινία διακρίθηκε επίσης σε αρκετές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων και εκείνη της καλύτερης ταινίας.

Η σκηνοθεσία και οι άλλες καλλιτεχνικές του πλευρές

Ο Νίκος Καλογερόπουλος δεν περιορίστηκε στην υποκριτική. Ασχολήθηκε με τη σκηνοθεσία, τη συγγραφή, την ποίηση και τη μουσική, διευρύνοντας διαρκώς την καλλιτεχνική του δραστηριότητα.

Το 2011 έκανε το σκηνοθετικό του ντεμπούτο στον κινηματογράφο με την ταινία «Οι ιππείς της Πύλου». Εκτός από τη σκηνοθεσία, είχε αναλάβει το σενάριο και τη μουσική, ενώ συμμετείχε και ως ηθοποιός στην ταινία.

Την επόμενη χρονιά συμμετείχε στο ντοκιμαντέρ «Κατερίνα Γώγου: Για την αποκατάσταση του μαύρου», αφιερωμένο στη σημαντική ποιήτρια και ηθοποιό.

Παράλληλα, η ποίηση αποτέλεσε σημαντικό κομμάτι της καλλιτεχνικής του ταυτότητας. Το 1981 κυκλοφόρησε την πρώτη ποιητική του συλλογή, «Θετή Ταυτότης», ενώ δέκα χρόνια αργότερα ακολούθησε η «Επιστρόφια».

Στο θέατρο υπέγραψε επίσης έργα όπως το «Σατιρικό των Ελλήνων» και το «Οι κυνικοί ξανάρχονται».

Η σχέση του με τη μουσική ολοκληρώθηκε με την κυκλοφορία του δίσκου «Τα δέοντα» το 1994. Ο ίδιος είχε γράψει τόσο τη μουσική όσο και τους στίχους των τραγουδιών.

Ο Νίκος Καλογερόπουλος αφήνει πίσω του μια πολυσχιδή καλλιτεχνική διαδρομή, έχοντας υπηρετήσει για δεκαετίες το θέατρο, τον κινηματογράφο, την τηλεόραση, την ποίηση και τη μουσική.

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