Φωτιά στο Μουζάκι Πύργου: Μαίνεται το πύρινο μέτωπο - Μεγάλη μάχη με τις φλόγες

Snapshot Ισχυροί άνεμοι δυσκολεύουν το έργο της Πυροσβεστικής και επιταχύνουν την εξάπλωση της φωτιάς.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν δεκάδες πυροσβέστες, πεζοπόρα τμήματα, πυροσβεστικά οχήματα, αεροσκάφη και ελικόπτερο.

Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες του Δήμου Πύργου και μηχανήματα της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηλείας διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς. Snapshot powered by AI

Συναγερμός έχει σημάνει στο Μουζάκι της Δημοτικής Ενότητας Ωλένης του Δήμου Πύργου, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη πυρκαγιά που καίει δασική έκταση.

Το πύρινο μέτωπο μαίνεται, ενώ οι ισχυροί άνεμοι που επικρατούν στην περιοχή δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων και ευνοούν την εξάπλωση της φωτιάς.

Στο σημείο έχει αναπτυχθεί ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής, με δεκάδες πυροσβέστες, πεζοπόρα τμήματα και πυροσβεστικά οχήματα να επιχειρούν για τον περιορισμό της πυρκαγιάς.

Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού πυροσβεστικά αεροσκάφη και ελικόπτερο.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν επίσης υδροφόρες του Δήμου Πύργου, καθώς και οχήματα και μηχανήματα έργου της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη για να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς και να αποτρέψουν την περαιτέρω εξάπλωσή της.

Υπενθυμίζεται ότι η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο επικινδυνότητας για την εκδήλωση πυρκαγιών.

Παράλληλα, στο σημείο έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηλείας, προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια της πυρκαγιάς.

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