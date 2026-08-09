Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στον Δομοκό

Πυρκαγιά ξέσπασε περί τις 19:00 σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Νέο Μοναστήρι Δομοκού στη Φθιώτιδα.

Επιχειρούν 36 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Λίγη ώρα αργότερα η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο.