Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στον Δομοκό

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυροσβεστική επιχείρηση

Σωτήρης Σκουλούδης, Επιμέλεια

Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στον Δομοκό
ΕΛΛΑΔΑ
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Πυρκαγιά ξέσπασε περί τις 19:00 σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Νέο Μοναστήρι Δομοκού στη Φθιώτιδα.

Επιχειρούν 36 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Λίγη ώρα αργότερα η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο.

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