Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Επιφυλακτικός στη συμφιλίωση με τον Χάρι παρά τις προσπάθειες του βασιλιά Καρόλου

Η μυστική συνάντηση με τον βασιλιά Κάρολο και το αξεπέραστο «αγκάθι» στις σχέσεις των δύο αδελφών

Κυριάκος Κουζούμης, Επιμέλεια

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Επιφυλακτικός στη συμφιλίωση με τον Χάρι παρά τις προσπάθειες του βασιλιά Καρόλου
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ παραμένει επιφυλακτικός και αποξενωμένος από τον αδελφό του, πρίγκιπα Χάρι, χωρίς ουσιαστική επαφή από το 2022.
  • Ο βασιλιάς Κάρολος επιθυμεί να διατηρήσει ανοιχτή επικοινωνία με τον Χάρι και τον προσκάλεσε να μείνει στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ τον Σεπτέμβριο.
  • Η στάση του πρίγκιπα Ουίλιαμ είναι καθοριστική για την επανένωση της οικογένειας και την αποδοχή του Χάρι στα ανάκτορα.
  • Μια μονομερής προσπάθεια επανασύνδεσης από τον βασιλιά Κάρολο χωρίς τη συγκατάθεση του Ουίλιαμ μπορεί να επιδεινώσει τις σχέσεις μεταξύ τους.
  • Η συνάντηση του Χάρι με τον Κάρολο και την οικογένεια τον Ιούλιο αναζωπύρωσε τις ελπίδες για μελλοντική οικογενειακή επανασύνδεση, αλλά δεν υπήρξαν λεπτομέρειες για τις συζητήσεις.
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Ιδιαίτερα επιφυλακτικός απέναντι στον αδελφό του, πρίγκιπα Χάρι, παραμένει ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, παρά την πρόσφατη απόπειρα του Δούκα του Σάσσεξ να γεφυρώσει το χάσμα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο Χάρι βρέθηκε στη Βρετανία τον Ιούλιο, όπου είχε μια ιδιωτική συνάντηση με τον βασιλιά Κάρολο. Στη συνάντηση έδωσαν το «παρών» η Μέγκαν Μαρκλ, τα παιδιά τους Άρτσι και Λίλιμπετ, καθώς και η βασίλισσα Καμίλα. Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ επιβεβαίωσε την είδηση εκ των υστέρων, χωρίς ωστόσο να διαρρεύσουν λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των συνομιλιών, αναζωπυρώνοντας πάντως τις ελπίδες για μια μελλοντική οικογενειακή επανασύνδεση.

Το ανυπέρβλητο εμπόδιο που λέγεται Ουίλιαμ

Παρά τη συνάντηση με τον πατέρα του, βασιλικοί αναλυτές επισημαίνουν ότι το μεγαλύτερο εμπόδιο για τον Χάρι παραμένει ο μεγαλύτερος αδελφός του. Οι δύο πρίγκιπες διατηρούν πλήρη αποξένωση, χωρίς να έχουν καμία ουσιαστική επαφή από το 2022, όταν απεβίωσε η βασίλισσα Ελισάβετ.

Μιλώντας στο Fox News, η βασιλική σχολιάστρια Χίλαρι Φόρντουιτς σημείωσε: «Όλες οι ενδείξεις από την αυλή δείχνουν ότι ο βασιλιάς Κάρολος επιθυμεί διακαώς να κρατήσει ανοιχτό τον δίαυλο επικοινωνίας με τον αγαπημένο του γιο. Ωστόσο, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ παραμένει εξαιρετικά δύσπιστος και δεν επιθυμεί την παρουσία του Χάρι στα ανάκτορα».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο βασιλιάς έχει ήδη προσκαλέσει τον μικρότερο γιο του να διαμείνει στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ κατά την επόμενη επίσκεψή του στη Βρετανία τον Σεπτέμβριο. Όπως σχολιάζει η Φόρντουιτς, η επιλογή του Μπάκιγχαμ θεωρείται προτιμότερη από το Ουίνδσορ, καθώς το τελευταίο βρίσκεται πολύ κοντά στην κατοικία του Ουίλιαμ και της οικογένειάς του.

«Χωρίς την ευλογία του Ουίλιαμ δεν γίνεται τίποτα»

Από την πλευρά του, ο βασιλικός αναλυτής Ρίτσαρντ Φιτζγουίλιαμς υπογραμμίζει ότι οποιαδήποτε προσπάθεια του Καρόλου να επαναφέρει τον Χάρι στους κόλπους της οικογένειας προϋποθέτει την «ευλογία» του διαδόχου του θρόνου.

«Η στάση του πρίγκιπα και της πριγκίπισσας της Ουαλίας είναι καθοριστική, καθώς αυτοί αποτελούν το μέλλον της μοναρχίας. Και έχουν σοβαρούς λόγους που δεν εμπιστεύονται τους Σάσσεξ. Μια μονομερής κίνηση από τον Κάρολο θα μπορούσε να λειτουργήσει ως πυροκροτητής στις μεταξύ τους σχέσεις», κατέληξε.

*Με πληροφορίες από thenews.com

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