Ντεμπούτο με γκολάρα ο Καρέτσας - Δείτε τι έβαλε στο πρώτο του ματς με την Ντόρτμουντ!

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας στο ντεμπούτο του με τους Γερμανούς πέτυχε εκπληκτικό γκολ στο φιλικό κόντρα στην Άρσεναλ. 

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Ντεμπούτο με γκολάρα ο Καρέτσας - Δείτε τι έβαλε στο πρώτο του ματς με την Ντόρτμουντ!
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Δεν χρειάστηκε ούτε να συμπληρωθεί μισή ώρα αγώνα με τη νέα του ομάδα. Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας μετά από 29 αγωνιστικά λεπτά, συστήθηκε στους ευρωπαίους φιλάθλους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Πετυχαίνοντας εκπληκτικό γκολ!

Ο άσος της Μπορούσια Ντόρτμουντ έκανε το ντεμπούτο του με τη φανέλα των Βεστφαλών, στο φιλικό του Λονδίνου απέναντι στην Άρσεναλ. Με το σκορ να είναι ήδη στο 0-1, πήρε την μπάλα και έκανε ένα απ’ τα γνωστά του σλάλομ.

Την έφερε στο αριστερό και μόλις βρήκε λίγο χώρο, την έστειλε συστημένη στο βάθος της εστίας των «κανονιέρηδων». Ντεμπούτο που δείχνει τα πάντα για το τι θα ακολουθήσει στη Γερμανία και συνολικά τα ευρωπαϊκά γήπεδα.

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