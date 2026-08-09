Ποιοι κρύβονται πίσω από το «Μου Χρωστάς Έναν Αύγουστο» στο TikTok - Το πρώτο viral τραγούδι με AI

Snapshot Το τραγούδι «Μου Χρωστάς Έναν Αύγουστο» των Ghost Sounds έγινε viral στο TikTok και Instagram με καλοκαιρινές εικόνες από την Ελλάδα.

Οι Ghost Sounds είναι μια ομάδα δημιουργών που διατηρούν ανώνυμη την ταυτότητά τους και κινούνται σε μουσικά είδη όπως electronic, house, afro, soul, bossa και future garage.

Το τραγούδι δημιουργήθηκε με χρήση τεχνητής νοημοσύνης, στοιχείο που έχει προκαλέσει συζήτηση.

Οι Ghost Sounds περιγράφουν το τραγούδι ως αφιέρωμα σε καλοκαίρια, νησιά που δεν επισκέφτηκαν και ανθρώπους που κουβαλούν μαζί τους. Snapshot powered by AI

Το «Μου Χρωστάς Έναν Αύγουστο» των Ghost Sounds έχει γίνει ένα από τα τραγούδια του φετινού καλοκαιριού, κατακλύζοντας TikTok και Instagram. Το τραγούδι το χρησιμοποιούν οι χρήστες σε βίντεο με ηλιοβασιλέματα, θάλασσες και καλοκαιρινές εικόνες από κάθε γωνιά της Ελλάδας.

Πίσω από το viral τραγούδι βρίσκεται μια ομάδα δημιουργών οι οποίοι επιλέγουν να κρατούν την ταυτότητά τους μακριά από τη δημοσιότητα. Οι Ghost Sounds κινούνται ανάμεσα σε electronic, house, afro, soul, bossa και future garage.

https://www.instagram.com/reel/DbgCMInIOi-/

«Για τα καλοκαίρια που μας λείπουν, τα νησιά που δεν φτάσαμε ποτέ και τους ανθρώπους που εξακολουθούμε να κουβαλάμε μαζί μας», γράφουν στο Instagram οι Ghost Sounds.

https://www.instagram.com/p/DalG7kzsV27/

Το τραγούδι δημιουργήθηκε με AI

Ένα από τα βασικά στοιχεία που έχουν προκαλέσει συζήτηση είναι η χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης στη δημιουργία του τραγουδιού. Οι Ghost Sounds δεν κρύβουν ότι χρησιμοποιούν σύγχρονα εργαλεία, μεταξύ αυτών και AI.