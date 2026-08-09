Ισραηλινό ΥΠΕΞ: Ζητά από Ισραηλινούς στην Ελλάδα να κρύψουν την ταυτότητα τους εξαιτίας διαδηλώσεων

Ζητήθηκε από τους Ισραηλινούς στην Ελλάδα να αποκρύψουν την ταυτότητά τους εν όψει των σημερινών διαδηλώσεων για την Παλαιστίνη

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Ισραηλινό ΥΠΕΞ: Ζητά από Ισραηλινούς στην Ελλάδα να κρύψουν την ταυτότητα τους εξαιτίας διαδηλώσεων
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών ζητά από τους Ισραηλινούς στην Ελλάδα να αποκρύψουν την εθνική τους ταυτότητα λόγω των διαδηλώσεων υπέρ της Παλαιστίνης.
  • Οι Ισραηλινοί τουρίστες καλούνται να κρατήσουν χαμηλό προφίλ, να αποφύγουν τις διαδηλώσεις και να μην δημοσιεύουν την τοποθεσία τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
  • Οι διαδηλώσεις σχεδιάζονται από φιλοπαλαιστινιακές οργανώσεις σε 36 τοποθεσίες στην Ελλάδα, με έμφαση σε περιοχές που επισκέπτονται συχνά Ισραηλινοί τουρίστες.
  • Υπάρχει προειδοποίηση για πιθανότητα ταραχών και σύγκρουσης κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων, και το ΥΠΕΞ συστήνει αυξημένη επαγρύπνηση στους Ισραηλινούς πολίτες.
  • Η προειδοποίηση εκδίδεται εν μέσω αυξημένης τουριστικής κίνησης Ισραηλινών προς την Ελλάδα, με περίπου 50 πτήσεις να αναχωρούν από το Τελ Αβίβ μόνο σήμερα.
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Να κρατήσουν χαμηλό προφίλ, να αποκρύπτουν την εθνική ταυτότητά τους και να μην δημοσιεύουν την τοποθεσία τους ζητά το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ από όσους Ισραηλινούς τουρίστες βρίσκονται στην Ελλάδα για διακοπές. Αιτία είναι οι σημερινές διαδηλώσεις υπέρ της Παλαιστίνης καθώς εκφράζονται φόβοι ότι οι Ισραηλινοί μπορεί να γίνουν αποδέκτες αποδοκιμασιών.

Σύμφωνα με την ισραηλινή ιστοσελίδα Times of Israel το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών προειδοποιεί τους Ισραηλινούς που βρίσκονται στην Ελλάδα να κρατήσουν χαμηλό προφίλ και να αποφύγουν συμπεριφορές που θα αποκαλύψουν την ταυτότητά τους.

Μια ομάδα φιλοπαλαιστινιακών οργανώσεων σχεδιάζει μια «ημέρα οργής» για τον πόλεμο στη Γάζα σε 36 τοποθεσίες στην Ελλάδα και εστιάζει σε τοποθεσίες που επισκέπτονται τακτικά Ισραηλινοί τουρίστες.

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«Δεδομένης της αναμενόμενης κλίμακας των διαδηλώσεων και της πιθανότητας μεγάλων συγκεντρώσεων και ταραχών, το υπουργείο Εξωτερικών συνιστά στους Ισραηλινούς πολίτες που βρίσκονται στην Ελλάδα να επιδείξουν αυξημένη επαγρύπνηση, να παραμείνουν μακριά από τους χώρους των διαδηλώσεων και τις μεγάλες συγκεντρώσεις, και να αποφύγουν οποιαδήποτε τριβή ή αντιπαράθεση με τους διαδηλωτές», ανέφερε το ισραηλινό ΥΠΕΞ σε ειδική ταξιδιωτική προειδοποίηση.

«Συνιστάται να κρατάτε διακριτικά τα σύμβολα που σας ταυτοποιούν ως Ισραηλινούς και Εβραίους και να αποφεύγετε να δημοσιεύετε την τοποθεσία σας σε πραγματικό χρόνο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», τόνισε το ΥΠΕΞ του Ισραήλ.

Η προειδοποίηση εκδίδεται εν μέσω της παρουσίας πλήθους Ισραηλινών παραθεριστών στην Ελλάδα , έναν κορυφαίο τουριστικό προορισμό, κατά τη διάρκεια της περιόδου αιχμής. Μόνο σήμερα, σύμφωνα με στοιχεία της Αρχής Αεροδρομίων του Ισραήλ, προγραμματίζονται να αναχωρήσουν περίπου 50 πτήσεις από το αεροδρόμιο Μπεν-Γκουριόν με προορισμό την Ελλάδα.

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