Αλλαγή σκυτάλης σε δημοφιλείς εκπομπές

Snapshot Ο Άκης Παυλόπουλος και ο Βασίλης Χιώτης αναλαμβάνουν το «Καλημέρα Ελλάδα» στον ΑΝΤ1, μετά την αποχώρηση του Γιώργου Παπαδάκη και του Παναγιώτη Στάθη.

Η Κατερίνα Καραβάτου και ο Χρήστος Φερεντίνος θα παρουσιάζουν το «Στούντιο 4» στην ΕΡΤ1, αναλαμβάνοντας τη μεσημεριανή ζώνη με νέο περιεχόμενο.

Ο Τάσος Δούσης αναλαμβάνει την παρουσίαση του τηλεπαιχνιδιού «Ο πιο αδύναμος κρίκος» στο OPEN, αντικαθιστώντας τη Μαρία Μπακοδήμου.

Στο ΣΚΑΪ, ο Δημήτρης Οικονόμου θα παρουσιάζει το «Σήμερα» μαζί με τον Γιάννη Πιτταρά, μετά την αποχώρηση του Άκη Παυλόπουλου.

Στο μαγκαζίνο «10 Παντού» του OPEN, ο Νίκος Στραβελάκης θα συνεργαστεί με νέο παρουσιαστή μετά την αποχώρηση της Μίνας Καραμήτρου. Snapshot powered by AI

Σε τροχιά αλλαγών έχουν μπει τα στελέχη των καναλιών με φόντο τη νέα τηλεοπτική σεζόν. Οι περισσότερες αποφάσεις έχουν «κλειδώσει» και το βλέμμα, μεταξύ άλλων, πέφτει σε εκπομπές που παραμένουν στην αρένα αλλά με νέους παρουσιαστές. Το στοίχημα είναι μεγάλο και αναμένεται οι εν λόγω προσπάθειες να σχολιαστούν έντονα στο μιντιακό τοπίο.

Χαρακτηριστικά, στο μέτωπο του ΑΝΤ1, ο ιστορικός τίτλος του «Καλημέρα Ελλάδα» πηγαίνει στα χέρια του Άκη Παυλόπουλου και του Βασίλη Χιώτη. Έμπειροι και με πολλά χρόνια στις αποσκευές τους, πήραν μεταγραφή από τον ΣΚΑΪ και βουτούν στα βαθιά με στόχο να κερδίσουν ξανά το χαμένο κοινό. Μετά την αποχώρηση του αείμνηστου Γιώργου Παπαδάκη και την περσινή προσπάθεια του Παναγιώτη Στάθη, ο Βασίλης Παπαδρόσος αποφάσισε να βάλει στο τιμόνι του μαγκαζίνο δύο δυνατά ονόματα της ενημέρωσης.

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Κατερίνα Καραβάτου και Χρήστος Φερεντίνος έρχονται στη νέα εποχή του «Στούντιο 4» στην ΕΡΤ1. Το δίδυμο, με χημεία στο ραδιόφωνο, θα ενώσει τις δυνάμεις του στη δημόσια τηλεόραση και συγκεκριμένα στη μεσημεριανή ζώνη. «Στο νέο Στούντιο 4 ξεχωριστή θέση έχουν ιστορίες από την Ελλάδα και τον κόσμο που άλλοτε προβληματίζουν, άλλοτε συγκινούν και άλλοτε εμπνέουν. Η εκπομπή ταξιδεύει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, αναδεικνύει ανθρώπους, τόπους και πρωτοβουλίες που αξίζει να προβληθούν, και κάνει… βόλτες στον χρόνο, φωτίζοντας στιγμές της ιστορίας και του πολιτισμού», αναφερόταν στην ανακοίνωση δίνοντας μια γεύση από τα όσα θα δούμε από Σεπτέμβρη. Η πρόκληση για τους δύο παρουσιαστές είναι μεγάλη, καθώς η εν λόγω εκπομπή συνδέθηκε με τεράστια επιτυχία με τους Νάνσυ Ζαμπέτογλου και Θανάση Αναγνωστόπουλο. Ωστόσο, Καραβάτου και Φερεντίνος έχουν διανύσει χιλιόμετρα στον τηλεοπτικό αέρα και αποτελούν σταθερές αξίες στο χρηματιστήριο της TV.

Στο OPEN, στο τηλεπαιχνίδι «Ο πιο αδύναμος κρίκος», θα βρεθεί ο Τάσος Δούσης. Η Μαρία Μπακοδήμου, που έδωσε ξανά «πνοή» στο τηλεοπτικό φορμάτ, αποχαιρέτησε το κανάλι και ο δημοσιογράφος αναλαμβάνει δράση. «Τον έχουμε συνηθίσει να ανακαλύπτει νέα μέρη, να μας γεμίζει όμορφες εικόνες και εμπειρίες και να μας κάνει να θέλουμε να ετοιμάσουμε βαλίτσες. Αυτή τη φορά, όμως, ο Τάσος Δούσης κάνει μια διαφορετική στάση. Προορισμός του; Το πλατό του πιο εμβληματικού τηλεπαιχνιδιού γνώσεων. Ο καταξιωμένος δημοσιογράφος, με την πολυετή εμπειρία, εκτός από τις επιτυχημένες Εικόνες αναλαμβάνει και την παρουσίαση του Πιο Αδύναμου Κρίκου και φέρνει μαζί του αυτά τα στοιχεία που τον κάνουν ξεχωριστό: Aμεσότητα, γρήγορη σκέψη, εύστοχο σχόλιο και καυστικές ατάκες που έρχονται την κατάλληλη στιγμή και δίνουν τον τόνο και τον παλμό», αναφερόταν στην ανακοίνωση.

Να σημειωθεί ότι σε κάποιες εκπομπές θα υπάρξει μερική αλλαγή στη σύνθεση. Για παράδειγμα, ο Δημήτρης Οικονόμου θα υποδεχθεί στο «Σήμερα» του ΣΚΑΪ τον Γιάννη Πιτταρά μετά την αποχώρηση Παυλόπουλου. Στο μαγκαζίνο του OPEN, «10 Παντού», ο Νίκος Στραβελάκης αναμένεται να καλωσορίσει νέο πρόσωπο στο πλευρό του, μετά την αποχώρηση της Μίνας Καραμήτρου.

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