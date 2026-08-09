Χαμός στη βουλή του Κοσόβου: Βουλευτής της αντιπολίτευσης πέταξε αυγά στον υπηρεσιακό πρωθυπουργό

Snapshot Στη Βουλή του Κοσόβου, βουλευτής της αντιπολίτευσης πέταξε αυγά στον υπηρεσιακό πρωθυπουργό Άλμπιν Κούρτι κατά τη διάρκεια συνεδρίασης για την ανακοίνωση του νέου προέδρου.

Ο πρωθυπουργός ζήτησε επιπλέον χρόνο για να διαπραγματευτεί με τα πολιτικά κόμματα το όνομα του επόμενου προέδρου, προκαλώντας την οργή της βουλευτού Τίμε Καντριτζάι.

Η συνεδρίαση διακόπηκε και αναμένεται να συνεχιστεί την επόμενη εβδομάδα, καθώς η καταληκτική ημερομηνία για την ανακοίνωση του προέδρου ήταν η 8η Αυγούστου.

Το Κόσοβο αντιμετωπίζει πολιτική αστάθεια με τρεις εθνικές εκλογές μέσα σε δύο χρόνια, χωρίς να έχει σχηματιστεί ακόμα σταθερή κυβέρνηση.

Η αντιπολίτευση κατηγορεί τον Κούρτι για έλλειψη σοβαρότητας, ενώ δεν αποκλείεται νέα εκλογική αναμέτρηση λόγω της αδυναμίας σχηματισμού κυβέρνησης. Snapshot powered by AI

Πρωτοφανής εικόνες σημειώθηκαν στη Βουλή του Κοσόβου κατά τη διάρκεια συνεδρίασης για το όνομα του επόμενου προέδρου της χώρας, όταν μία βουλευτής της αντιπολίτευσης έβγαλε αυγά από την τσάντα της και τα εκτόξευσε εναντίον του υπηρεσιακού πρωθυπουργού.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός, Άλμπιν Κούρτι, ο οποίος κέρδισε την πλειοψηφία στις τελευταίες εκλογές της 7ης Ιουνίου αλλά όχι την κυβέρνηση, αναμενόταν να ανακοινώσει το όνομα του επόμενου Προέδρου.

Αντί για αυτό όμως, ζήτησε περισσότερο χρόνο προκειμένου συνεδριάσει με τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα για να καταλήξουν σε ένα όνομα. Η απάντησή του προκάλεσε την οργή της Τίμε Καντριτζάι, βουλευτής του κόμματος «Συμμαχία» (Aleanca), η οποία φώναξε από τη θέση της «Ντροπή» και στη συνέχεια πλησίασε τον πρωθυπουργό και του πέταξε αυγά που είχε στη τσάντα της.

Όπως ήταν αναμενόμενο, στην αίθουσα επικράτησε αναστάτωση, με τους υπόλοιπους βουλευτές και την υπηρεσία ασφαλείας να σηκώνονται πάω προκειμένου να την συγκρατήσουν και να προστατεύσουν τον πρωθυπουργό. Η συνεδρίαση διακόπηκε και αναμένεται να διεξαχθεί την ερχόμενη εβδομάδα.

Τρεις εκλογές σε δύο χρόνια

Το Κόσοβο βιώνει μία παρατεταμένη περίοδο πολιτικής αστάθειας, με τρεις εθνικές εκλογές να διεξάγονται από το 2025. Η τελευταία φορά που στήθηκαν οι κάλπες ήταν στις 7 Ιουνίου 2026, με το κόμμα του Κούρτι «Αυτοδιάθεση» (Vetëvendosje) να κερδίζει 53 από τις 120 έδρες. Ο απαιτούμενος αριθμός για τον σχηματισμό κυβέρνησης είναι οι 61 έδρες και το κόμμα της πλειοψηφίας βρίσκεται σε διαδικασία συνομιλιών για μία κυβέρνηση συνεργασίας.

Εχθές, 8 Αυγούστου, ήταν η καταληκτική ημερομηνία, βάσει Συντάγματος, για την ανακοίνωση του επόμενου Προέδρου, κάτι που αν δεν ολοκληρωθεί, η χώρα θα πρέπει να ξαναπάει σε εκλογές. Η αντιπολίτευση κατηγόρησε τον υπηρεσιακό πρωθυπουργό για «έλλειψη σοβαρότητας» σχετικά με αυτό το θέμα, όμως καθώς η διαφορά του με το επόμενο κόμμα ήταν μεγάλη, είναι πιθανό να επιδιώκει μία ακόμη αναμέτρηση στις κάλπες προκειμένου να κερδίσει την πλειοψηφία.

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