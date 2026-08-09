Φωτιές: Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού σήμερα η χώρα - Ποιες περιοχές έχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο

Σε πλήρη ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός για την εκδήλωση πυρκαγιάς

Ελένη Ευστρατίου

Φωτιές: Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού σήμερα η χώρα - Ποιες περιοχές έχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η χώρα βρίσκεται σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού για πυρκαγιές σήμερα 9 Αυγούστου, με πολύ υψηλό κίνδυνο σχεδόν σε όλη την επικράτεια.
  • Οι περιοχές με Red Code περιλαμβάνουν την Αττική, Κυκλάδες, Βόρειο Αιγαίο (Λέσβος, Χίος, Σάμος, Ικαρία), Κορινθία, Αργολίδα, Αρκαδία, Λακωνία και άλλες.
  • Ο κρατικός μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας τίθεται σε πλήρη κινητοποίηση με ανάπτυξη προσωπικού, εξοπλισμού και συντονισμό δήμων και περιφερειών.
  • Οι πολίτες καλούνται να αποφύγουν ενέργειες που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά, όπως καύση ξερών υλικών, χρήση εργαλείων που παράγουν σπινθήρες και υπαίθριες ψησταριές.
  • Σε περίπτωση εντοπισμού πυρκαγιάς, η άμεση ειδοποίηση της Πυροσβεστικής στο 199 είναι απαραίτητη.
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Σε κόκκινο συναγερμό (Red Code) τίθενται σήμερα Κυριακή 9 Αυγούστου οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας σε αρκετές περιοχές της χώρας, λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Η απόφαση ελήφθη από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, καθώς ο κίνδυνος εμφάνισης πυρκαγιάς είναι πολύ υψηλός, επιπέδου 3 και 4, σχεδόν σε όλη τη χώρα.

Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί σήμερα στην Αττική, καθώς και στα νησιά της Χίου, της Σάμου, της Ικαρίας, αλλά και στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Η Πολιτική Προστασία κάνει ισχυρή σύσταση στους πολίτες να αποφύγουν σήμερα την οποιαδήποτε ενέργεια μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά στην ύπαιθρο.

Ποιες περιοχές έχουν Red Code

Στην κατάσταση κινητοποίησης εντάσσονται η Περιφέρεια Αττικής, συμπεριλαμβανομένων των Κυθήρων, καθώς και οι Περιφερειακές Ενότητες Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας και Λακωνίας.

Σε αυξημένη ετοιμότητα τίθεται επίσης η Περιφέρεια Κρήτης και οι Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας, Φθιώτιδας και Εύβοιας.

Στο Βόρειο Αιγαίο, Red Code ισχύει για τις Περιφερειακές Ενότητες Λέσβου, Χίου, Σάμου και Ικαρίας, ενώ στην ίδια κατηγορία εντάσσονται και οι Κυκλάδες στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

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Τι σημαίνει Red Code

Η ενεργοποίηση του Red Code σημαίνει ότι ο εθνικός μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας τίθεται σε πλήρη κινητοποίηση, με την ανάπτυξη του απαραίτητου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων πυρκαγιών.

Παράλληλα, οι δήμοι και οι περιφέρειες των περιοχών που βρίσκονται σε Red Code καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα αρμόδια Τοπικά και Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να εξετάσουν τα μέτρα ετοιμότητας και την αντιμετώπιση ενδεχόμενων δασικών πυρκαγιών.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ήδη ενημερώσει τις εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, τις περιφέρειες και τους δήμους, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα.

Ισχυρή σύσταση στους πολίτες

Οι Αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα στην ύπαιθρο που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια.

Μεταξύ άλλων, συστήνεται να αποφεύγεται η καύση ξερών χόρτων, κλαδιών και υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση εργαλείων που προκαλούν σπινθήρες, όπως δισκοπρίονα και συσκευές συγκόλλησης, καθώς και η χρήση υπαίθριων ψησταριών και το κάπνισμα μελισσών.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και για την απόρριψη αναμμένων τσιγάρων, ενώ υπενθυμίζεται ότι κατά την αντιπυρική περίοδο απαγορεύεται η καύση αγρών.

Σε περίπτωση που κάποιος αντιληφθεί πυρκαγιά, καλείται να ειδοποιήσει άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία στο 199.

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