Ουκρανία: «Ικανοποιημένος» δηλώνει ο Ζελένσκι από τα ουκρανικά πλήγματα σε κρίσιμες ρωσικές υποδομές

Snapshot Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ικανοποιημένος από τα αποτελέσματα της 40ήμερης επιχείρησης της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας κατά της Ρωσίας.

Οι ουκρανικές επιθέσεις στόχευσαν κρίσιμες ρωσικές στρατηγικές υποδομές, όπως δεξαμενόπλοια, ενεργειακές εγκαταστάσεις και την εταιρεία Wildberries.

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν από ρωσικά πλήγματα στις περιφέρειες Ντνιπροπετρόφσκ και Χαρκόβου.

Στην πόλη Πάβλοχραντ, εννέα άτομα τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων τέσσερα μικρά παιδιά, μετά από μπαράζ ρωσικών επιθέσεων. Snapshot powered by AI

«Ικανοποιημένος» δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με τα αποτελέσματα της 40ημερης επιχείρησης κατά της Ρωσίας, με επιθέσεις σε «βασικά σημεία της ρωσικής στρατηγικής».

Οι επιθέσεις περιλάμβαναν χτυπήματα σε δεξαμενόπλοια που τροφοδοτούσαν την Κριμαία, ενεργειακές υποδομές, αλλά και την εταιρεία διαδικτυακών πωλήσεων Wildberries. Στις 4 Αυγούστου, η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU), δημοσίευσε μία λεπτομερής έκθεση με τα χτυπήματα που περιλαμβάνονταν στην επιχείρηση των 40 ημερών.

«Είμαι ικανοποιημένος, απολύτως. Όσον αφορά τις υλικοτεχνικές μας απαντήσεις, καταλαβαίνουμε πόσα έχουν χάσει. έχουν μεγάλα προβλήματα», δήλωσε ο Ζελένσκι σε τηλεοπτική συνέντευξη που έδωσε το Σάββατο 8 Αυγούστου σχετικά με τα αποτελέσματα της επιχείρησης.

Τουλάχιστον τρεις νεκροί στην ανατολική Ουκρανία

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων το Σάββατο στις περιφέρειες Ντνιπροπετρόφσκ και Χαρκόβου, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Δύο άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο κι άλλοι δύο τραυματίστηκαν στο Ντνιπροπετρόφσκ, που έγινε στόχος ρωσικών βομβαρδισμών και drones, ανέφερε ο περιφερειάρχης Ολεξάντρ Χανζά μέσω Telegram. Βορειότερα, στο Χάρκοβο, ένας 68χρονος έχασε τη ζωή του και μια 46χρονη τραυματίστηκε σε επιθέσεις ρωσικών drones.

Το βράδυ του Σαββάτου, μπαράζ επιθέσεων δέχθηκε η πόλη Πάβλοχραντ. Ο περιφερειάρχης Ντνιπροπετρόφσκ ενημέρωσε μέσω Telegram πως εννέα άνθρωποι τραυματίστηκαν, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων παιδιών ηλικίας 3-6 ετών.

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