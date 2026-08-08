Απίστευτο στα Χανιά: Έκλεψαν το μηχανάκι γιατρού και «παγώνουν» τα ραντεβού

Το μηχανάκι κλάπηκε έξω από την είσοδο του νοσοκομείου, με τον γιατρό να μένει πλέον χωρίς μέσο μετακίνησης προς την εργασία του. Μαζί με το δίκυκλο, οι δράστες πήραν το κράνος του, αλλά και τα κλειδιά της κατοικίας του, τα οποία βρίσκονταν πάνω στο μηχανάκι.

Όπως έκανε γνωστό ο ίδιος, από τη Δευτέρα 11 Αυγούστου αναστέλλονται τα τακτικά ραντεβού του αγγειοχειρουργικού ιατρείου. Θα συνεχιστούν μόνο οι αλλαγές τραυμάτων σε ασθενείς.

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