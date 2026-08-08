Κομοτηνή: Στο νοσοκομείο ανήλικος μετά από κατανάλωση αλκοόλ

Snapshot Μια γυναίκα υπάλληλος καταστήματος στη Ροδόπη συνελήφθη για τη χορήγηση αλκοολούχου ποτού σε ανήλικο.

Ο ανήλικος παρουσίασε έντονα συμπτώματα μέθης και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κομοτηνής για ιατρική φροντίδα.

Το περιστατικό σημειώθηκε τις πρωινές ώρες της 6ης Αυγούστου και η σύλληψη έγινε στις 7 Αυγούστου.

Την προανάκριση για την υπόθεση διεξάγει το Αστυνομικό Τμήμα Αρριανών.

Διερευνώνται οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες δόθηκε το αλκοολούχο ποτό στον ανήλικο. Snapshot powered by AI

Στη σύλληψη μιας γυναίκας, υπαλλήλου καταστήματος σε οικισμό της Ροδόπης στην Κομοτηνή, προχώρησαν αστυνομικοί, καθώς φέρεται να έδωσε αλκοολούχο ποτό σε ανήλικο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε τις πρωινές ώρες της 6ης Αυγούστου. Μετά την κατανάλωση του ποτού, ο ανήλικος φέρεται να παρουσίασε έντονα συμπτώματα μέθης, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η μεταφορά του στο νοσοκομείο Κομοτηνής για την παροχή της απαραίτητης ιατρικής φροντίδας.

Η υπάλληλος συνελήφθη το μεσημέρι της 7ης Αυγούστου από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αρριανών.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Αρριανών, ενώ διερευνώνται οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες χορηγήθηκε το αλκοολούχο ποτό στον ανήλικο.