Τουρκία: Ζητά από Ρωσία και Ουκρανία «παύση» των επιθέσεων σε εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα

Η Τουρκία ζήτησε από Ρωσία και Ουκρανία να σταματήσουν τις επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα και πρότεινε τη δημιουργία μηχανισμού για προσωρινό μορατόριουμ

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Τουρκία: Ζητά από Ρωσία και Ουκρανία «παύση» των επιθέσεων σε εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Οι επιθέσεις στη Μαύρη Θάλασσα έχουν επεκταθεί και σε εμπορικά πλοία, συμπεριλαμβανομένων αυτών με τουρκική σημαία ή συμφέροντα.
  • Η Τουρκία έχει μεταφέρει τις ανησυχίες της στη Μόσχα και στο Κίεβο και έχει λάβει πρόσθετα μέτρα ασφαλείας για την προστασία των τουρκικών συμφερόντων.
  • Η Άγκυρα διατηρεί διαύλους επικοινωνίας με τις δύο πλευρές και επιδιώκει ρόλο μεσολαβητή στην περιοχή.
  • Η Τουρκία εκφράζει έντονη αντίδραση για τις πρόσφατες επιθέσεις με drones που τραυμάτισαν μέλη πληρωμάτων και αυξάνουν τους κινδύνους για τη ναυσιπλοΐα.
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Έκκληση προς τη Ρωσία και την Ουκρανία να σταματήσουν τις επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα απηύθυνε η Τουρκία, προτείνοντας τη δημιουργία ενός μηχανισμού για την εφαρμογή προσωρινού μορατόριουμ.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν ανέφερε ότι η Άγκυρα έχει ζητήσει από τις δύο πλευρές να συμφωνήσουν σε μια διαδικασία που θα περιορίζει τις επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων, καθώς η ένταση στην περιοχή έχει κλιμακωθεί σημαντικά.

Όπως σημείωσε, οι εχθροπραξίες στη Μαύρη Θάλασσα δεν περιορίζονται πλέον σε λιμενικές εγκαταστάσεις και στρατιωτικούς στόχους, αλλά επεκτείνονται και σε εμπορικά πλοία, ανεξάρτητα από την προέλευσή τους. Ο ίδιος επισήμανε ότι μεταξύ των πλοίων που έχουν βρεθεί στο στόχαστρο περιλαμβάνονται και πλοία τουρκικών συμφερόντων ή πλοία που φέρουν την τουρκική σημαία.

Ο Φιντάν αποκάλυψε ακόμη ότι η Τουρκία έχει μεταφέρει τις ανησυχίες της τόσο στη Μόσχα όσο και στο Κίεβο, ενώ παράλληλα έχει λάβει πρόσθετα μέτρα ασφαλείας για την προστασία των τουρκικών συμφερόντων στην περιοχή, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Η Άγκυρα διατηρεί ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας και με τις δύο πλευρές του πολέμου και επιχειρεί να διαδραματίσει ρόλο μεσολαβητή. Την ίδια ώρα, έχει ήδη εκφράσει την έντονη αντίδρασή της για τις πρόσφατες επιθέσεις με drones στη Μαύρη Θάλασσα, οι οποίες είχαν ως στόχο δύο πλοία τουρκικών συμφερόντων και είχαν ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν μέλη των πληρωμάτων.

Η τουρκική πλευρά θεωρεί ότι η συνέχιση τέτοιων περιστατικών αυξάνει τους κινδύνους για τη ναυσιπλοΐα και την ασφάλεια των εμπορικών μεταφορών στη Μαύρη Θάλασσα.

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