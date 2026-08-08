Στη «μέγγενη» των ΗΠΑ η Γροιλανδία: Αυθαίρετη απόβαση εξοπλισμού για πετρέλαιο

Snapshot Αμερικανική πετρελαϊκή εταιρεία σχεδιάζει γεωτρήσεις στη Γροιλανδία χωρίς την έγκριση των τοπικών αρχών.

Η εταιρεία Greenland Energy ισχυρίζεται ότι υπάρχει πετρέλαιο αξίας 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων στην περιοχή Τζέιμσον Λαντ και προγραμματίζει επένδυση 60 εκατ. δολαρίων.

Η Γροιλανδία έχει απαγορεύσει νέες αδειοδοτήσεις γεωτρήσεων από το 2021 για περιβαλλοντικούς λόγους, αλλά η εταιρεία προσπαθεί να εξαγοράσει δικαιώματα παλαιότερης άδειας.

Η αυθαίρετη μεταφορά εξοπλισμού προκάλεσε προειδοποίηση από την τοπική κυβέρνηση, η οποία δεν έχει ζητήσει την απομάκρυνσή του.

Η Γροιλανδία αντιμετωπίζει πολιτικό δίλημμα μεταξύ περιβαλλοντικής προστασίας και αποφυγής κλιμάκωσης διεκδικήσεων από τις ΗΠΑ. Snapshot powered by AI

Μια αμερικανική πετρελαϊκή εταιρεία που συνδέεται με τον Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει γεωτρήσεις σε απομονωμένη περιοχή της Γροιλανδίας, χωρίς να έχει λάβει τη σχετική έγκριση από τις τοπικές αρχές.

Καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ επαναφέρει τις απειλές του για διεκδίκηση του αχανούς αρκτικού εδάφους, εξοπλισμός για γεωτρήσεις μεταφέρθηκε πρόσφατα στην ανατολική ακτή της Γροιλανδίας. Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε την «αυστηρή προειδοποίηση» της τοπικής κυβέρνησης, η οποία ξεκαθάρισε ότι δεν έχει δοθεί καμία έγκριση. Λίγες ημέρες αργότερα, ο Τραμπ προχώρησε σε νέα προκλητική ανάρτηση στο Truth Social, εμφανίζοντας τον εαυτό του να δεσπόζει πάνω από ένα χωριό της Γροιλανδίας.

Κοίτασμα 1 τρισ. δολαρίων και τοξικές διασυνδέσεις

Στελέχη της Greenland Energy, μιας εταιρείας από το Τέξας, ισχυρίζονται ότι κάτω από την περιοχή Τζέιμσον Λαντ κρύβεται αργό πετρέλαιο αξίας 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων, προγραμματίζοντας επένδυση 60 εκατ. δολαρίων για γεωτρήσεις. Παρά το γεγονός ότι η Γροιλανδία απαγόρευσε τις νέες αδειοδοτήσεις το 2021 για περιβαλλοντικούς λόγους, η εταιρεία επιδιώκει να εξαγοράσει τα δικαιώματα παλαιότερης άδειας, αν και απαιτείται εκ νέου κυβερνητική έγκριση.

Για την προώθηση του εγχειρήματος, η εταιρεία έχει προσλάβει τον «Dr. Phil» (Φιλ ΜακΓκρόου), γνωστό τηλεοπτικό παρουσιαστή και σύμμαχο του Τραμπ, προκειμένου να γυρίσει ντοκιμαντέρ για το έργο. Παράλληλα, διορίστηκε ως διευθυντής παλαίμαχος του αμερικανικού ναυτικού που εργάζεται στο πρόγραμμα πυραυλικής άμυνας «Golden Dome» - έργο για το οποίο ο Τραμπ θεωρεί «ζωτικό» τον έλεγχο της Γροιλανδίας.

Αυθαίρετη μεταφορά εξοπλισμού και πολιτικό δίλημμα

Τον περασμένο μήνα, παρά τις διαψεύσεις περί εγκρίσεων, οι ντόπιοι είδαν ένα ρυμουλκό να μεταφέρει φορτηγίδα με κοντέινερ στην ακτή. Η κυβέρνηση επιβεβαίωσε την αυθαίρετη αποβίβαση, ωστόσο η εταιρεία υποστηρίζει σε επιστολή προς τους μετόχους ότι οι συνομιλίες με τις αρχές είναι «εποικοδομητικές».

Ως ημιαυτόνομο έδαφος της Δανίας, η Γροιλανδία βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με ένα λεπτό πολιτικό δίλημμα:

Αν εγκρίνει τις γεωτρήσεις, παραβιάζει τους περιβαλλοντικούς κανόνες της σύμβασης Ραμσάρ για την προστασία των υγροτόπων.

Αν αρνηθεί, υπάρχει φόβος ότι θα δώσει στον Τραμπ το πρόσχημα που αναζητά για να κλιμακώσει τις διεκδικήσεις του.

Προς το παρόν, η τοπική κυβέρνηση δήλωσε ότι δεν θα απαιτήσει την απομάκρυνση του εξοπλισμού, ενώ η αίτηση παραμένει υπό εξέταση. Η εταιρεία σχεδιάζει να μεταφέρει επιπλέον εξοπλισμό τον Σεπτέμβριο, με στόχο την έναρξη των εργασιών τον Οκτώβριο.

*Με πληροφορίες από Guardian

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