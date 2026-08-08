Guardian: Το Ιράν παίζει στις καθυστερήσεις για να κάνει ζημιά στον Τραμπ στις εκλογές του Νοεμβρίου

Snapshot Το Ιράν καθυστερεί σκόπιμα τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ για να προκαλέσει πολιτικό πλήγμα στον πρόεδρο Τραμπ πριν τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

Η Τεχεράνη επιδιώκει να διατηρήσει τη σύγκρουση ενεργή ώστε να επιβαρύνει την εικόνα του Τραμπ, παρότι υπάρχει κίνδυνος για αντιποίνων από την αμερικανική πλευρά.

Η στρατηγική του Ιράν βασίζεται σε μακροχρόνιο χρονοδιάγραμμα, με καθυστερήσεις που πιθανόν θα διαρκέσουν δύο έως τέσσερις μήνες για τη δεύτερη φάση των πυρηνικών διαπραγματεύσεων.

Η έκβαση της σύγκρουσης θεωρείται ότι θα κριθεί στις αμερικανικές κάλπες και όχι στο πεδίο της μάχης, επηρεάζοντας την αμερικανική εσωτερική και εξωτερική πολιτική.

Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις στο Ιράν για το αν πρέπει να εκμεταλλευτούν τώρα τις νίκες τους ή να περιμένουν την αποδυνάμωση του Τραμπ μέσω των εκλογών. Snapshot powered by AI

Την στρατηγική του Ιράν στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ βάζει στο μικροσκόπιο ανάλυση της βρετανικής εφημερίδας Guardian, που εκτιμά ότι οι καθυστερήσεις της Τεχεράνης έχουν στόχο να προκαλέσουν πολιτική και εκλογική ζημιά στον Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, η Τεχεράνη έχει χαράξει ένα χρονοδιάγραμμα μακροχρόνιων διαπραγματεύσεων, με στόχο να κρατήσει τον Ντόναλντ Τραμπ εμπλεκόμενο στη σύγκρουση με το Ιράν μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ, με την ελπίδα να επιφέρει στην προεδρία του το ίδιο καταστροφικό πλήγμα που υπέστη ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζίμι Κάρτερ κατά τη διάρκεια της κρίσης με τους ομήρους στην αμερικανική πρεσβεία το διάστημα 1979-81.

Για πολλούς στο Ιράν, η εκδίκηση εναντίον του Τραμπ είναι ένας νόμιμος στόχος από μόνος του, γεγονός που φάνηκε και από όσους παρευρέθηκαν στην κηδεία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ που ζητούσαν αντίποινα για τη δολοφονία. Οι Ιρανοί αξιωματούχοι, από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979 και μετά, δεν εμπιστεύονται ποτέ τις ΗΠΑ. Ωστόσο αυτή η εχθρότητα στρέφεται πλέον και προσωπικά εναντίον του Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος όχι μόνο ακύρωσε τη συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, η οποία είχε επιτευχθεί μετά από επίπονες διαπραγματεύσεις το 2018, αλλά ενέκρινε και τη δολοφονία του στρατιωτικού ηγέτη Κασέμ Σουλεϊμανί. Δύο φορές έβαλε το Ιράν να διαπραγματευτεί για το πυρηνικό του πρόγραμμα και την ίδια ώρα ξεκίνησε επιθέσεις εναντίον του.

«Η Τεχεράνη θα συνεχίσει να παίζει παιχνίδια»

Η αντίστροφη μέτρηση για τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου έχει ξεκινήσει και το ενδεχόμενο μίας πολιτικής συντριβής του Τραμπ έχει γίνει αντικείμενο εμμονικής εικασίας στην Τεχεράνη. Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης παρακολουθούν τη πτώση της δημοτικότητας του Αμερικανού προέδρου και την αποδίδουν στην αντίθεση των Αμερικανών με τον πόλεμο και στις υψηλές τιμές του πετρελαίου.

Ωστόσο, το γεγονός ότι το Ιράν εστιάζει στις ενδιάμεσες εκλογές έγινε πιο εμφανής αυτή την εβδομάδα, όταν ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών, Καζέμ Γκαριμπαμπάντι, δήλωσε στο ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA ότι, μετά τη συμφωνία για τη διαδρομή της εμπορικής ναυτιλίας μέσω των Στενών του Ορμούζ, θα χρειαστούν δύο έως τέσσερις μήνες για να επιτευχθεί η δεύτερη φάση των διαπραγματεύσεων σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Το αρχικό σχέδιο – να ξεκινήσει η φάση των συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα εντός 30 ημερών από την υπογραφή του μνημονίου κατανόησης με τις ΗΠΑ τον Ιούνιο – είχε εγκαταλειφθεί από την κυβέρνηση Τραμπ, ανέφερε ο Γκαριμπαμπάντι.

Αν η Τεχεράνη επιτύχει να επιβάλει το δικό της χρονοδιάγραμμα, ο Τραμπ θα πάει στις κάλπες στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου χωρίς καμία δέσμευση από την πλευρά του Ιράν σχετικά με τα πυρηνικά όπλα, αλλά μόνο με ένα βαρύ οικονομικό κόστος για έναν αποτυχημένο πόλεμο. «Αυτό δημιουργεί το πολύ πιθανό σενάριο της συνέχισης των κύκλων σύγκρουσης μεταξύ των ΗΠΑ και της Τεχεράνης για το στενό», δήλωσε ο Τζέισον Μπρόντσκι από την οργάνωση «United against a Nuclear Iran» (Ενωμένοι κατά ενός Πυρηνικού Ιράν), ο οποίος υποστηρίζει τον πόλεμο. «Δεν θα υπάρξει πραγματική ηρεμία πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές. Η Τεχεράνη δεν έχει κανένα συμφέρον να το παραχωρήσει αυτό στην κυβέρνηση Τραμπ… Θα συνεχίσει να παίζει παιχνίδια.»

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr News, που πρόσκειται στους Φρουρούς της Επανάστασης, δημοσίευσε ένα άρθρο στο οποίο ανέφερε ότι το Ιράν έθεσε τον Τραμπ μπροστά σε ένα μεγάλο δίλημμα. «Η συνέχιση του πολέμου θα μπορούσε να αυξήσει την πολιτική και οικονομική πίεση στην κυβέρνηση και να επιδεινώσει την πτώση στη δημοτικότητά του. Από την άλλη πλευρά, η υποχώρηση ή η κίνηση προς την κατεύθυνση της μείωσης των εντάσεων θα μπορούσε επίσης να ερμηνευθεί από ορισμένους υποστηρικτές του Τραμπ ως υπαναχώρηση από τα προεκλογικά του συνθήματα», ανέφερε.

Η έκβαση του πολέμου θα κριθεί στις κάλπες

Από αυτή την άποψη, η έκβαση αυτού του πολέμου δεν θα κριθεί στο πεδίο της μάχης, αλλά στις κάλπες. Το πρακτορείο υπογράμμισε ότι το αποτέλεσμα θα μπορούσε να επηρεάσει την πορεία της αμερικανικής εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής για τα επόμενα χρόνια.

Λίγοι στο Ιράν παίρνουν τις δηλώσεις του Τραμπ τοις μετρητοίς. Ωστόσο, οι διαψεύσεις του ότι οι ενδιάμεσες εκλογές επηρεάζουν τη στρατηγική του για το Ιράν αντιμετωπίζονται με ιδιαίτερο σκεπτικισμό. Τα ιρανικά ΜΜΕ επισημαίνουν τα σχόλια του Μαρκ Ζελ, προέδρου της οργάνωσης «Republicans Overseas Israel», ο οποίος δήλωσε: «Όλα έχουν να κάνουν με τις ενδιάμεσες εκλογές… το αμερικανικό κοινό έχει απλώς κουραστεί από τον πόλεμο και η κυβέρνηση πλοηγείται επιδέξια στα προεκλογικά νερά προκειμένου να αποφύγει να αναλάβουν το Κογκρέσο οι Δημοκρατικοί».

Τέτοιες παρατηρήσεις τροφοδοτούν τη συζήτηση στο Ιράν σχετικά με το κατά πόσο οι ενδιάμεσες εκλογές πρέπει να ληφθούν υπόψη στους υπολογισμούς της Τεχεράνης. Ορισμένοι πιστεύουν ότι η απώλεια του Κογκρέσου θα περιορίσει τον Τραμπ ή θα οδηγήσει στην καθαίρεσή του. Στη χειρότερη περίπτωση εκτιμούν ότι μπορεί να σηματοδοτήσει το τέλος της χρηματοδότησης του πολέμου.

Ο Μοστάφα Ζαχράνι, πρώην διπλωμάτης του Ιράν, υποστήριξε ότι η εκλογική ήττα «θα καταστήσει αναπόφευκτο το γεγονός ότι ο Τραμπ δεν θα μπορεί να επιστρέψει στον πόλεμο και θα λάβει σοβαρά υπόψη τις διαπραγματεύσεις».

Άλλοι, όπως ο Νάσερ Χαντιάν, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο της Τεχεράνης, διαφωνούν και υοστηρίζουν ότι πρέπει να αξιοποιηθούν οι νίκες του Ιράν τώρα, αντί να περιμένουν να αποδυναμωθεί ο Τραμπ. «Αν χάσει, θα έχει λιγότερα κίνητρα να καταλήξει σε συμφωνία με το Ιράν, διότι σε αυτή την περίπτωση θα έχει αποδυναμωθεί, και το Ισραήλ και άλλοι θα βρουν πολύ πιο εύκολο να του επιτεθούν κάτι που δεν τολμούν να κάνουν τώρα. Όσοι λένε ότι πρέπει να περιμένουμε τις ενδιάμεσες εκλογές δεν έχουν καμία κατανόηση της πολιτικής στην Αμερική», ανέφερε.

Οι διπλωμάτες του Ιράν πιστεύουν συνολικά ότι η ελευθερία δράσης του Αμερικανού προέδρου θα περιοριστεί από το γεγονός ότι η συνέχιση του πολέμου είναι αντιδημοφιλής στους Αμερικανούς και από τους Ρεπουμπλικάνους υποψήφιους που θα θέλουν το θέμα να κλείσει πριν τις ενδιάμεσες εκλογές. Ο Τραμπ θα διακινδύνευε επίσης να δει ολόκληρη τη δεύτερη προεδρική θητεία του να καταστρέφεται από έναν ολέθριο πόλεμο.