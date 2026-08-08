Ρωσία: Μεγάλη ουκρανική επίθεση με drones - Καίγεται διυλιστήριο πετρελαίου

Πυρκαγιά ξέσπασε στο διυλιστήριο πετρελαίου του Ίλσκι και πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν στην περιφέρεια Κρασνοντάρ της Ρωσίας ύστερα από ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones), ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές.

Ξεχωριστά, μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα στοχοθέτησαν βιομηχανική εγκατάσταση στην περιφέρεια Σαμάρα της Ρωσίας, δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης, χωρίς να διευκρινίσει ποια εγκατάσταση βρέθηκε στο στόχαστρο.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε παράλληλα ότι τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν 397 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα πάνω από πολλές περιφέρειες της Ρωσίας στη διάρκεια της νύχτας.

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει από ανεξάρτητες πηγές τις πληροφορίες αυτές από το πεδίο της μάχης από καμία από τις δύο πλευρές της σύγκρουσης.