Εξοργιστικό βίντεο: «Λοιπόν, τι έκανα;» Μεθυσμένη οδηγός που «θέρισε» νύφη γκρινιάζει να πάει σπίτι

Το αλκοόλ στο αίμα της μετρήθηκε πάνω από το τριπλάσιο του επιτρεπόμενου ορίου

Δέσποινα Σοφιανίδου

Εξοργιστικό βίντεο: «Λοιπόν, τι έκανα;» Μεθυσμένη οδηγός που «θέρισε» νύφη γκρινιάζει να πάει σπίτι
ΚΟΣΜΟΣ
3'
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  • Η Τζέιμι Λι Κομορόσκι οδηγούσε με αλκοόλ στο αίμα πάνω από τριπλάσιο του επιτρεπόμενου ορίου όταν προκάλεσε θανατηφόρο δυστύχημα σε γάμο στο Φόλι Άιλαντ το 2023.
  • Η νύφη Σαμάνθα Μίλερ σκοτώθηκε επί τόπου και ο σύζυγός της Άρικ Χάτσινσον υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς από τη σύγκρουση.
  • Η Κομορόσκι αρχικά αρνήθηκε την ευθύνη και παρουσίασε απείθαρχη συμπεριφορά κατά τη σύλληψή της, ζητώντας να καλέσει τον πατέρα της.
  • Μετά από ομολογία εγκληματικής ανθρωποκτονίας εξ αμελείας, καταδικάστηκε σε φυλάκιση 25 ετών για το δυστύχημα.
  • Ο Χάτσινσον περιέγραψε τις τελευταίες στιγμές της νύφης και την ταχύτητα του οχήματος που τους χτύπησε, εκφράζοντας βαθιά θλίψη και τραυματισμό.
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Η Τζέιμι Λι Κομορόσκι, εκτίει ποινή 25 ετών, όταν το 2023, έπεσε με το αυτοκίνητό της πάνω στους νεόνυμφους Σαμάνθα Μίλερ, 34 ετών, και Άρικ Χάτσινσον, τότε 36 ετών, οι οποίοι έφευγαν με όχημα του γκολφ από τη δεξίωση του γάμου τους, μαζί με δύο καλεσμένους τους, στο Φόλι Άιλαντ της Νότιας Καρολίνα.

Τώρα, ένα νέο βίντεο της αστυνομίας, από τη σύλληψή της, ρίχνει φως στο πώς η νεαρή πέρασε γρήγορα από την απόγνωση στην απείθαρχη συμπεριφορά, αφού έπεσε πάνω στο όχημα του ζευγαριού, σκοτώνοντας τη νύφη.

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Η Κομορόσκι δεν ανέλαβε καμία ευθύνη στο σημείο, ισχυριζόμενη ότι «δεν έκανε τίποτα κακό» καθώς τέθηκε υπό κράτηση.

Η περιφρόνησή της συνεχίστηκε στο αστυνομικό τμήμα, όπου γκρίνιαζε και έκλαιγε σαν παιδί, απαιτώντας από τους αστυνομικούς να την αφήσουν να καλέσει τον πατέρα της.

«Θέλω απλώς να τελειώνω με όλα αυτά και να πάω σπίτι», παραπονέθηκε με δάκρυα στα μάτια από μια καρέκλα, με τα χέρια της δεμένα πίσω από την πλάτη και φορώντας ένα αθλητικό σουτιέν, ένα ανοιχτό φανελένιο πουκάμισο και σκισμένα μαύρα τζιν.

«Δεν μπορώ να τηλεφωνήσω στον μπαμπά μου;» ρώτησε, δύσπιστα, πριν ένας αστυνομικός της πει ότι δεν της επιτρεπόταν να κάνει ένα τηλεφώνημα ακόμα.

«Λοιπόν, τι έκανα;» ρώτησε, φαινομενικά αλλάζοντας την τακτική της στην απόλυτη άρνηση του μακελειού που προκάλεσε λίγα λεπτά νωρίτερα.

«Κανείς δεν έχει καμία απόδειξη για οτιδήποτε έκανα, οπότε δώστε μου το δικαίωμα να τηλεφωνήσω στον μπαμπά μου», διέταξε.

Κάπου εκεί παρατηρεί την κάμερα στον τοίχο και ξεκινάει άλλο ένα σόου μονολόγου.

«Ω, γεια σου κάμερα, ναι, κλαίω γιατί δεν με αφήνει να τηλεφωνήσω στον πατέρα μου, παρόλο που δεν έχουν αποδείξει ότι δεν έχουν αποδείξει, ότι δεν έχουν κανένα δικαίωμα να μην μπορώ να επικοινωνήσω με την οικογένειά μου ή με όποιον θέλω, οπότε ναι, γεια, κλαίω», ακούγεται να λέει.

«Ωχ, είμαι απλώς ένα μικρό μωρό», είπε, με κοροϊδευτικό τόνο.

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Τελικά, τα δείγματα αίματος που ελήφθησαν και εξετάστηκαν έδειξαν ότι το επίπεδο αλκοόλ στο αίμα της ήταν πάνω από τριπλάσιο του επιτρεπόμενου ορίου.

Πάνω από ένα χρόνο αργότερα, η Κομορόσκι καταδικάστηκε σε 25 χρόνια φυλάκισης, αφού ομολόγησε την εγκληματική ανθρωποκτονία εξ αμελείας.

«Τη νύχτα της 22ας Απριλίου 2023, επέλεξα να οδηγήσω υπό την επήρεια αλκοόλ, με αποτέλεσμα τον θάνατο της Σαμάνθα Μίλερ», δήλωσε στο δικαστήριο κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας για την επιβολή της ποινής της.

«Αυτή είναι η χειρότερη απόφαση που έχω πάρει ποτέ στη ζωή μου. Λόγω των λανθασμένων αποφάσεών μου, χάθηκε μια υπέροχη σύζυγος, αδελφή και μητέρα… το μόνο που μπορώ να πω είναι πόσο απίστευτα μετανοιωμένη νιώθω».

Η Μίλερ, η οποία φορούσε ακόμα το νυφικό της, πέθανε επί τόπου. Ο Χάτσινσον υπέστη δύο κατάγματα στα πόδια, εκτεταμένα κατάγματα στο πρόσωπο και τραυματικές εγκεφαλικές βλάβες.

Κλαίγοντας στο δικαστήριο κατά τη διάρκεια της επιβολής της ποινής στη δολοφόνο, ο Χάτσινσον αποκάλυψε αργότερα τις τελευταίες λέξεις της νέας συζύγου του, λίγα δευτερόλεπτα πριν πεθάνει. «Είπε ότι δεν ήθελε να τελειώσει η νύχτα, την φίλησα στο κεφάλι και το επόμενο πράγμα που θυμάμαι είναι ότι ξύπνησα στο νοσοκομείο», είπε.«Μακάρι να είχα πεθάνει εκείνη τη νύχτα. Μακάρι να το είχα προβλέψει. Θα είχα πηδήξει από το καροτσάκι του γκολφ, ώστε να με είχες απλώς πατήσει. Δεν μας χτύπησε, μας διαπέρασε με ταχύτητα 65 μίλια την ώρα.»

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