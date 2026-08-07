Με τα κλειδιά στο χέρι: Ολόκληρο ισπανικό χωριουδάκι πωλείται όσο ένα πολυτελές ακίνητο στην Αθήνα

Από την αρχική τιμή του 1,5 εκατ. ευρώ «έπεσε» στις €850.000 

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Με τα κλειδιά στο χέρι: Ολόκληρο ισπανικό χωριουδάκι πωλείται όσο ένα πολυτελές ακίνητο στην Αθήνα
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Πωλείται ολόκληρο χωριό στην Ισπανία, στην επαρχία Οουρένσε, στην τιμή των 850.000 ευρώ, που ισοδυναμεί με το κόστος ενός πολυτελούς ακινήτου στην Αθήνα.
  • Το χωριό Viana do Bolo περιλαμβάνει ένα κεντρικό κτίριο, 11 κατοικίες, παρεκκλήσι, γήπεδο τένις, πισίνα και παραδοσιακά χαρακτηριστικά όπως ξύλινα πατώματα και τζάκι.
  • Ο πωλητής, Ντανιέλ Γκαρσία, προτείνει το χωριό ως επένδυση για πνευματικές εκδηλώσεις ή για όσους επιθυμούν έναν ήσυχο και φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο ζωής μακριά από την πόλη.
  • Η ανακαίνιση των σπιτιών είναι μερικώς ολοκληρωμένη, και το κόστος της αποτελεί εμπόδιο για την οικογένεια του πωλητή να διατηρήσει το χωριό.
  • Το χωριό βρίσκεται κοντά σε δημοφιλή διαδρομή προσκυνήματος, το «Vía de la Plata Camino», που οδηγεί στο Σαντιάγο ντε Κομποστέλα, καθιστώντας το ελκυστικό για επενδυτές και ταξιδιώτες.
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Προς πώληση έχει βγει ένα ολόκληρο χωριό στην Ισπανία, που βρίσκεται στα νοτιοανατολικά της επαρχίας Οουρένσε, κοντά στα βόρεια σύνορα της Πορτογαλίας, στην προσιτή τιμή των 850.000 ευρώ, από την αρχική του 1,5 εκατ, ευρώ. Όσο δηλαδή θα διαθέσει κάποιος για ένα και μόνο πολυτελές ακίνητο σε ακριβή περιοχή της Αθήνας, ή σε κάποιο ελληνικό νησί.

Η Viana do Bolo, όπως λέγεται, αποτελείται από ένα μεγαλοπρεπές κεντρικό κτίριο, 11 μικρότερες κατοικίες και ένα παρεκκλήσι. Τα ακίνητα διαθέτουν παραδοσιακά δάπεδα από τερακότα, ξύλινα πατώματα και ένα τζάκι.

Διαθέτει επίσης γήπεδο τένις και πισίνα. Περιτριγυρισμένο από φύση, λέγεται ότι το χωριό βρίσκεται κοντά στο βουνό Peña Trevinca και απέχει περίπου 30 λεπτά από τη λίμνη Sanabria.

Η εταιρεία Asturian Property, η οποία διαφημίζει την αγγελία, σύμφωνα με τη The Sun, ανέφερε ότι αυτό το «ολόκληρο χωριουδάκι» πωλείται και διαθέτει «μεγάλες δυνατότητες».

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Ο Ντανιέλ Γκαρσία, ο πωλητής, υποστήριξε ότι πρόκειται για «εξαιρετική επένδυση για όσους επιθυμούν να διοργανώνουν πνευματικές εκδηλώσεις, ή για μια ομάδα φίλων ή ανθρώπων που θέλουν να ζήσουν έναν πιο ήσυχο και φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο ζωής μακριά από την πόλη».

Ο Γκαρσία, εκπαιδευόμενος πυροσβέστης, είπε ότι ο παππούς του είχε αγοράσει το χωριό για να κρατήσει την οικογένειά του ενωμένη. Όμως πέθανε πριν προλάβει να υλοποιήσει τα σχέδιά του, έχοντας ανακαινίσει μόλις τα τρία από τα σπίτια του χωριού.

«Μετά το θάνατο του παππού μου, τα υπόλοιπα σπίτια χρειάζονταν ακόμα ανακαίνιση, και κανείς δεν ήθελε να αναλάβει την ευθύνη γι’ αυτό. Άλλωστε, η ανακαίνιση των υπόλοιπων σπιτιών απαιτούσε σημαντική δαπάνη, και ούτε οι γονείς μου ούτε οι θείοι και οι θείες μου ήθελαν να αναλάβουν αυτό το βάρος» παραδέχθηκε ο Γκαρσία.

Σύμφωνα με τον πωλητή τους τελευταίους 18 μήνες έχει παρατηρηθεί αύξηση του ενδιαφέροντος για το χωριό, ειδικά από Ιρλανδούς αγοραστές τις τελευταίες εβδομάδες. Ο αρχικός σκοπός του χωριού ήταν να παρέχει στέγαση στους υπαλλήλους που εργάζονταν σε ένα τοπικό εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Ένα από τα πολλά πλεονεκτήματά του είναι η θέση του κοντά σε μια δημοφιλή διαδρομή προσκυνήματος, το «Vía de la Plata Camino», που εκτείνεται από τη Σεβίλλη έως το Σαντιάγο ντε Κομποστέλα, τον τελικό προορισμό αυτού του θρησκευτικού ταξιδιού, όπου βρίσκεται ο τάφος του Αγίου Ιακώβου του Αποστόλου.

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