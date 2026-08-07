Αντώνης Βαρδής: Σαν σήμερα θα γιόρταζε τα γενέθλιά του - Η ανάρτηση του γιου του, Γιάννη

Σε μία συγκινητική ανάρτηση για την επέτειο γενεθλίων του Αντώνη Βαρδή προχώρησε ο γιος του, Γιάννη Βαρδής την Παρασκευή 7 Αυγούστου.

Ο σπουδαίος συνθέτης μπορεί να έφυγε από τη ζωή πριν από 12 χρόνια, ωστόσο η παρουσία του παραμένει ζωντανή τόσο μέσα από τα τραγούδια του όσο και μέσα από τις αναμνήσεις των ανθρώπων που τον αγάπησαν.

Ο Γιάννης Βαρδής δεν έχει κρύψει ποτέ τον βαθύ δεσμό που είχε με τον πατέρα του και συχνά αναφέρεται σε εκείνον μέσα από προσωπικές αναρτήσεις, φωτογραφίες και λόγια γεμάτα νοσταλγία. Η ημέρα των γενεθλίων του Αντώνη Βαρδή αποτέλεσε ακόμη μία αφορμή για να τον τιμήσει δημόσια, θυμίζοντας πως, παρά την απουσία, ο χρόνος δεν μπορεί να σβήσει την αγάπη και τη μνήμη.

Ο τραγουδιστής ανήρτησε σε Instagram Story μία ασπρόμαυρη φωτογραφία του πατέρα του, γράφοντας «Χρόνια πολλά μπαμπά», ενώ συνόδευσε την ανάρτησή του με το τραγούδι «Είπα Αντίο» του Αντώνη Βαρδή.

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