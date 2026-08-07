Καιρός: Επιστρέφουν τα ισχυρά μελτέμια - «Καμπανάκι» Αρναούτογλου για το κρίσιμο 48ωρο

Με φυσιολογικές - για την εποχή - θερμοκρασίες θα κυλήσει ο καιρός την εβδομάδα του Δεκαπενταυγούστου, ενώ δεν αποκλείεται σε κάποιες περιοχές να δούμε πιο ψυχρό και βροχερό σκηνικό, σύμφωνα με την πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον προγνώστη καιρού, το διήμερο της Παναγίας (14-15/8), αναμένονται διάσπαρτες μπόρες και καταιγίδες στα βορειοδυτικά τμήματα της χώρας το διήμερο 14 με 15 Αυγούστου.

Η ένταση των ανέμων

Ο Σάκης Αρναούτογλου επέστησε την προσοχή για ισχυρούς ανέμους την Κυριακή 9 και την Δευτέρα 10 Αυγούστου. Όπως ανέφερε, την Κυριακή αναμένεται μικρή ενίσχυση του μελτεμιού στην Αττική, το Αιγαίο και στην Ανατολική Πελοποννησο με 8 μποφόρ, ενώ τόσο η Κρήτη όσοκαι η Θράκη μπαίνουν δυναμικά στους βοριάδες.

Την Δευτέρα πιθανότατα να υπάρχουν προβλήματα στον απόπλου, καθώς αναμένονται δυνατοί βοριάδες 8-9 μποφόρ. Από την Τρίτη (11/8) αναμένεται μικρή εξασθένηση.

Ο υδράργυρος

Την εβδομάδα που ακολουθεί αναμένονται θερμές θερμοκρασίες - σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα - με τον υδράργυο να φτάνει στις μέγιστες τιμές τους 38 βαθούς Κελσίου στις πεδινές περιοχές και τους 30-31 βαθμούς Κελσίου στο ορεινά τμήματα, τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη.

Στις υπόλοιπες περιοχές, ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξεις τους 34-35 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Σάββατο 8 Αυγούστου

Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά ενώ στην κεντρική, την ανατολική Μακεδονία και πιθανώς τα ορεινά της Πελοποννήσου θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 με 36 βαθμούς, τοπικά στα ηπειρωτικά τους 37 με 38 και στις Κυκλάδες τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 09-08-2026

Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα δυτικά και βόρεια ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7, βαθμιαία τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει τους 35 με 37 βαθμούς, τοπικά στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 και στις Κυκλάδες τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 10-08-2026

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις στα βόρεια. Τις μεσημβρινές- απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο 6 με 7, τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 11-08-2026

Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα βορειοδυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6, τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

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