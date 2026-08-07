H Θέουτα τρόμαξε τη Βαρκελώνη: Οχυρώνουν μπαλκόνια και ταράτσες με αγκαθωτά συρματοπλέγματα

Snapshot Οι κάτοικοι της Βαρκελώνης τοποθετούν αγκαθωτά συρματοπλέγματα σε μπαλκόνια και ταράτσες για να προστατευτούν από κλοπές και εισβολές.

Η αύξηση των μεταναστευτικών ροών στη Θέουτα και τη Μελίγια σχετίζεται με την εκτίναξη της εγκληματικότητας στην Ισπανία.

Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ επέτρεψε σε χιλιάδες παράτυπους μετανάστες να αποκτήσουν μόνιμη άδεια διαμονής εν μια νυκτί.

Η πρωτοβουλία των κατοίκων έχει προκαλέσει αντιδράσεις σχετικά με την αποτελεσματικότητα των μέτρων και την τήρηση των δημοτικών πολεοδομικών κανονισμών. Snapshot powered by AI

Οι Ισπανοί πολίτες δεν νιώθουν ασφαλείς και το δείχνουν.

Μετά τις χαοτικές εικόνες της περασμένης εβδομάδας, με δεκάδες χιλιάδες μετανάστες να εισβάλλουν μαζικά στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα, αλλά και της Μελίγια σε μικρότερο βαθμό, τα μπαλκόνια στη Βαρκελώνη, οχυρώθηκαν.

Τη ώρα που ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, επέτρεψε σε χιλιάδες παράτυπους μετανάστες να γίνουν μόνιμοι εν μία νυκτί, η Βαρκελώνη βλέπει μία πρωτοφανή αύξηση της εγκληματικότητας.

Οι κάτοικοι απέναντι σε αυτό το εφιαλτικό σενάριο που εκτυλίσσεται παίρνουν την κατάσταση στα χέρια τους, προστατεύοντας τα σπίτια και τις περιουσίες τους με κάθε τρόπο.

Δεν μένουν μόνο σε κάποιο σύστημα συναγερμού, αλλά τοποθετούν αγkαθωτά συρματοπλέγματα στις ταράτσες, στα μπαλκόνια, αλλά και στα παράθυρα ισόγειων διαμερισμάτων, ώστε να αποτρέψουν επίδοξους ληστές και διαρρήκτες που θα επιχειρήσουν να εισβάλλουν.

Κάτοικοι της Βαρκελώνης τοποθετούν συρματόπλεγμα στα μπαλκόνια τους λόγω του φόβου για κλοπές και εισβολές.

Το μέτρο αντανακλά την ανησυχία των ιδιοκτητών για την ασφάλεια και την παράνομη κατάληψη κατοικιών στη Βαρκελώνη. Η πρωτοβουλία έχει προκαλέσει αντικρουόμενες απόψεις στους πολίτες σχετικά με την αποτελεσματικότητα αυτών των μέτρων προστασίας και τους ισχύοντες δημοτικούς πολεοδομικούς κανονισμούς.