H «ζόμπι Αντζελίνα Τζολί» που ξεγέλασε τον κόσμο - Πώς είναι πραγματικά η Ιρανή

Η Ιρανή είχε γίνει viral, για τη ζόμπι εκδοχή της χολιγουντιανής σταρ 

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

H «ζόμπι Αντζελίνα Τζολί» που ξεγέλασε τον κόσμο - Πώς είναι πραγματικά η Ιρανή
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Sahar Tabar έγινε viral το 2017 με φωτογραφίες που την παρουσίαζαν ως ζόμπι εκδοχή της Αντζελίνα Τζολί, χρησιμοποιώντας ψηφιακά εφέ για αυτοέκφραση.
  • Η πραγματική εμφάνιση της Sahar διαφέρει σημαντικά από την τρομακτική εικόνα που δημιούργησε online, καθώς έχει υποβληθεί μόνο σε ρινοπλαστική, λιποαναρρόφηση και ενέσιμα fillers.
  • Η Sahar αποκάλυψε ότι η δημοτικότητα της βασιζόταν σε ψηφιακά εφέ και ότι η επιθυμία της να γίνει διάσημη την οδήγησε στη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
  • Συνελήφθη το 2019 στο Ιράν και κατηγορήθηκε για βλασφημία και ενθάρρυνση της διαφθοράς, καταδικάστηκε σε 10 χρόνια φυλάκιση, αλλά εξέτισε τελικά
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Η Sahar Tabar έγινε viral το 2017 αφού δημοσίευσε φωτογραφίες της στο διαδίκτυο, με αποτέλεσμα κάποιοι να την περιγράφουν ως μια ζόμπι εκδοχή της Αντζελίνα Τζολί.

Το ρωσικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Sputnik ανέφερε τότε ότι η Sahar είπε ότι επεξεργάστηκε τις φωτογραφίες τόσο περίεργα για να «διασκεδάσει».

Είπε επίσης ότι οι ασυνήθιστες επεξεργασίες ήταν «μια μορφή αυτοέκφρασης», παρά το γεγονός ότι προηγουμένως ισχυρίστηκε ότι είχε κάνει περισσότερες από 50, κάτι που αργότερα αποκαλύφθηκε ότι ήταν αναληθές.

Η Sahar είπε στο Sputnik: «Τώρα μπορώ να δω ότι έχω κάτι κοινό με την σταρ, αλλά διασκεδάζω τον εαυτό μου και το να μοιάζω με κάποιον δεν είναι ο στόχος μου.

«Με τον καιρό δημοσιεύω μια φωτογραφία, κάνω το πρόσωπό μου πιο διασκεδαστικό και αστείο, είναι μια μορφή αυτοέκφρασης, ένα είδος τέχνης».

Αργότερα αναφέρθηκε ότι η Sahar είχε μόνο ρινοπλαστική, λιποαναρρόφηση και ενέσιμα fillers στα χείλη της.

Κι ενώ για καιρό ήταν γνωστή «ζόμπι Αντζελίνα Τζολί», εμφανίστηκε στο Rokna, ένα ιρανικό κρατικό κανάλι μέσων ενημέρωσης, για να δείξει το πραγματικό της πρόσωπο για πρώτη φορά.

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Πολλοί θεατές έσπευσαν να επισημάνουν ότι στην πραγματικότητα δεν μοιάζει καθόλου με την τρομακτική εκδοχή της ηθοποιού, καθώς περιέγραψε λεπτομερώς τη γνώμη της οικογένειάς της για τη δημοσίευση των viral φωτογραφιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Αυτό που είδατε στο Instagram ήταν τα εφέ υπολογιστή που χρησιμοποίησα για να δημιουργήσω την εικόνα. Ο κυβερνοχώρος ήταν ένας εύκολος τρόπος. Ήταν πολύ πιο εύκολο από το να γίνεις ηθοποιός», υποστήριξε.

Φέρεται να είπε ότι «ήθελε να γίνει διάσημη από τότε που ήμουν παιδί», αλλά τώρα δεν θα επιστρέψει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης περίπου εννέα χρόνια μετά την αρχική της φήμη.

Η Sahar συνελήφθη στο Ιράν το 2019 καθώς οι αξιωματούχοι του νόμου τιμώρησαν τους influencers των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Κατηγορήθηκε για βλασφημία, υποκίνηση βίας, απόκτηση εισοδήματος με ακατάλληλα μέσα και ενθάρρυνση της διαφθοράς των νέων.

Η πρώην influencer καταδικάστηκε σε 10 χρόνια πίσω από τα κάγκελα, αλλά τελικά εξέτισε 14 μήνες φυλάκιση.

Αυτό ήταν περίπου την ίδια περίοδο που πραγματοποιούνταν εκτεταμένες διαδηλώσεις στο Ιράν μετά τον θάνατο της Μαχσά Αμινί, της νεαρής γυναίκας που πέθανε υπό αστυνομική κράτηση μετά τη σύλληψή της επειδή δεν φορούσε σωστά το χιτζάμπ της.

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