Νέα απάτη: Ψεύτικα email δήθεν από τον e-ΕΦΚΑ – Τι πρέπει να προσέξουν οι πολίτες

Οι επιτήδειοι παριστάνουν τον e-ΕΦΚΑ και τρομοκρατούν τους πολίτες

Παναγιώτης Βελισσάρης, Επιμέλεια

Νέα απάτη: Ψεύτικα email δήθεν από τον e-ΕΦΚΑ – Τι πρέπει να προσέξουν οι πολίτες
ΕΛΛΑΔΑ
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Προσοχή σε ένα νέο κύμα ηλεκτρονικής απάτης που βρίσκεται σε εξέλιξη. Επιτήδειοι χρησιμοποιούν το όνομα του e-ΕΦΚΑ και στέλνουν παραπλανητικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επιχειρώντας να πείσουν ανυποψίαστους πολίτες ότι υπάρχει πρόβλημα με την κάρτα υγείας τους. Με πρόσχημα την άμεση επιβεβαίωση στοιχείων, οι δράστες προσπαθούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε προσωπικά και ευαίσθητα δεδομένα.

Συγκεκριμένα, άγνωστοι στέλνουν ψεύτικα, παραπλανητικά μηνύματα στα οποία γράφουν πως η κάρτα υγείας του παραλήπτη έχει τεθεί σε αναστολή και χρειάζεται να εισέλθει σε συγκεκριμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα για να ενημερώσει ή να επιβεβαιώσει τα στοιχεία του. Ωστόσο η απάτη έχει στόχο την υποκλοπή των προσωπικών στοιχείων του παραλήπτη, όπως συμβαίνει και σε άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις.

Οι Αρχές συμβουλεύουν τους χρήστες να αγνοούν το συγκεκριμένο μέιλ και σε καμία περίπτωση να μην καταχωρούν τα προσωπικά τους στοιχεία. Οι χρήστες μπορούν να αναζητήσουν την επίσημη ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ μέσω του φυλλομετρητή τους με ασφάλεια.

https://www.instagram.com/p/Dbp-EFMjMq6/

Η ανακοίνωση της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας:

«Προσοχή – Νέα απόπειρα ηλεκτρονικής απάτης με δήθεν email από τον e-ΕΦΚΑ Το τελευταίο διάστημα διακινούνται παραπλανητικά email που εμφανίζονται ως μηνύματα του e-ΕΦΚΑ, ενημερώνοντας ψευδώς ότι η κάρτα υγείας του παραλήπτη έχει τεθεί προσωρινά σε αναστολή.

Οι δράστες προσπαθούν να σας πείσουν να πατήσετε σε σύνδεσμο για δήθεν «ενημέρωση» ή «επιβεβαίωση» στοιχείων, με στόχο την υποκλοπή προσωπικών ή τραπεζικών δεδομένων.

Τι πρέπει να κάνετε:

  • Μην πατήσετε τον σύνδεσμο του email.
  • Μην καταχωρίσετε προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία.
  • Επισκεφτείτε τον e-ΕΦΚΑ μόνο πληκτρολογώντας εσείς τη διεύθυνση της επίσημης ιστοσελίδας στον φυλλομετρητή σας.
  • Αν έχετε ήδη δώσει στοιχεία, επικοινωνήστε άμεσα με την τράπεζά σας.

Να θυμάστε:

Η πίεση για άμεση ενέργεια, οι ισχυρισμοί περί «αναστολής» υπηρεσιών και οι σύνδεσμοι για δήθεν επιβεβαίωση στοιχείων αποτελούν συνηθισμένες τεχνικές ηλεκτρονικού ψαρέματος (phishing).

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