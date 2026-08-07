Ταχύτητα στις αποζημιώσεις, λιγότερη γραφειοκρατία – Νέο μοντέλο κρατικής αρωγής με ψηφιοποίηση

Σε πλήρη κινητοποίηση βρίσκεται ο μηχανισμός της Κρατικής Αρωγής μετά τις πρόσφατες πυρκαγιές σε Πόρτο Γερμενό και Ρέθυμνο, με στόχο την ταχύτερη καταγραφή των ζημιών και την άμεση στήριξη των πολιτών που επλήγησαν.

Συνεχίζονται οι αυτοψίες από τη Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, ενώ, στις περιοχές όπου η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί (Βοιωτία, Αργολίδα, Δυτική Αχαΐα, Αιγιαλεία, Φωκίδα), προχωρά η συγκέντρωση και υποβολή των φακέλων των δικαιούχων για την έναρξη της διαδικασίας καταβολής των οικονομικών ενισχύσεων.

Για την επιτάχυνση των διαδικασιών, έχουν ενημερωθεί οι Δήμοι και οι Περιφέρειες για τα απαιτούμενα βήματα, έχει διατεθεί αναλυτικό υλικό οδηγιών, ενώ, στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης βρίσκονται στις πληγείσες περιοχές παρέχοντας τεχνική υποστήριξη, ώστε οι φάκελοι να ολοκληρωθούν σωστά και χωρίς καθυστερήσεις.

Καθοριστικός παράγοντας για την ταχεία καταβολή των αποζημιώσεων αποτελεί η έγκαιρη αποστολή των φακέλων από τους Δήμους, καθώς αυτή συνδέεται άμεσα με την έναρξη των πληρωμών προς τους δικαιούχους.

Νέο πλαίσιο Κρατικής Αρωγής με ψηφιοποίηση και λιγότερη γραφειοκρατία

Στις αρχές Σεπτεμβρίου, αναμένεται να κατατεθεί προς ψήφιση το νέο νομοσχέδιο για την Κρατική Αρωγή, το οποίο εισαγάγει ένα νέο μοντέλο διαχείρισης των συνεπειών από φυσικές καταστροφές. Βασικός στόχος του νέου πλαισίου είναι η ταχύτερη ενεργοποίηση των διαδικασιών, η μείωση της γραφειοκρατίας και η ενίσχυση της διαφάνειας στις σχέσεις Πολιτείας και πληγέντων πολιτών.

Μεταξύ των βασικών αλλαγών περιλαμβάνονται:

Η πλήρης ψηφιοποίηση των διαδικασιών.

Η ηλεκτρονική διασύνδεση των εμπλεκόμενων υπηρεσιών,η αυτόματη αναζήτηση δικαιολογητικών όπου είναι δυνατόν.

Η ψηφιακή παρακολούθηση της πορείας κάθε φακέλου.

Η ενίσχυση των ηλεκτρονικών ελέγχων και των διασταυρώσεων στοιχείων.Αντιμετώπιση χρόνιων προβλημάτων για τους δικαιούχους.

Παράλληλα, το νέο πλαίσιο επιχειρεί να αντιμετωπίσει προβλήματα που στο παρελθόν δυσκόλευαν ή απέκλειαν αρκετούς πληγέντες από την πρόσβαση στις ενισχύσεις.

Στο επίκεντρο βρίσκονται περιπτώσεις όπως οι συνιδιοκτησίες, τα κληρονομικά ακίνητα και οι ελλιπείς τίτλοι ιδιοκτησίας, με στόχο τη δημιουργία ενός πιο λειτουργικού συστήματος αποκατάστασης.

Ακόμη, ενισχύεται η σύνδεση της Κρατικής Αρωγής με την ιδιωτική ασφάλιση, διαμορφώνοντας ένα πιο σαφές πλαίσιο συνεργασίας και ευθυνών μεταξύ Πολιτείας, ασφαλιστικών φορέων και επιχειρήσεων.

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