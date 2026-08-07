Τι λέει ο Φαίδων Καραϊωσηφίδης για το εάν τα νέα Canadair 515 θα επιχειρούν νύχτα

Ο κ. Καραϊωσιφήδης σημείωσε πως τα νέα Canadair DHC-515 είναι πολύ ικανότερα μοντέλα σε σχέση με τα CL-215 και τα CL-415 που έχει στη διάθεσή της η Πολεμική Αεροπορία

Παναγιώτης Βελισσάρης

Τι λέει ο Φαίδων Καραϊωσηφίδης για το εάν τα νέα Canadair 515 θα επιχειρούν νύχτα
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Τα νέα Canadair DHC515 που θα παραλάβει η Ελλάδα το 2028 δεν έχουν δυνατότητα για νυχτερινές ρίψεις νερού.
  • Στις ΗΠΑ έγιναν πειράματα νυχτερινής πυρόσβεσης με ελικόπτερα, αλλά δεν έχουν αποδώσει ικανοποιητικά αποτελέσματα.
  • Το DHC515 διαθέτει αναβαθμισμένα ηλεκτρονικά και τεχνολογίες, αλλά η τεχνολογία για νυχτερινή ρίψη νερού είναι ακόμα υπό ανάπτυξη.
  • Τα νέα αεροσκάφη θα μπορούν να πετούν τη νύχτα, αλλά δεν θα πραγματοποιούν νυχτερινές πυροσβεστικές ρίψεις λόγω τεχνικών και επιχειρησιακών περιορισμών.
  • Το DHC515 θα βελτιώσει την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα, επιτρέποντας πτήσεις και προσγειώσεις μετά τη δύση του ηλίου, εξοικονομώντας χρόνο στις αποστολές.
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Απάντηση στο ερώτημα εάν τα νέα Canadair DHC-515 που θα παραλάβει η Ελλάδα το 2028, μπορούν να πραγματοποιήσουν ρίψεις νερού κατά τη διάρκεια της νύχτας έδωσε με σαφήνεια, ο αεροναυπηγός και διερευνητής αεροπορικών ατυχημάτων Φαίδων Καραϊωσηφίδης, μιλώντας στο ERT Radio.

Όπως ανέφερε, «δεν υπάρχουν εναέρια μέσα αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη που να είναι πιστοποιημένα για νυχτερινή πυρόσβεση. Στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν γίνει κάποια πειράματα με ελικόπτερα και δεν έχουν αποδώσει ακόμη ικανοποιητικά αποτελέσματα και αυτά που γράφονται ότι τα νέα Canadair που θα ρθούνε θα επιχειρούν νύχτα είναι ανακριβέστατα και δημιουργούν προσδοκίες οι οποίες θα διαψευστούν στη συνέχεια».

Ο ίδιος σημείωσε πως τα νέα Canadair DHC-515 είναι πολύ ικανότερα μοντέλα σε σχέση με τα CL-215 και τα CL-415 που έχει στη διάθεσή της η Πολεμική Αεροπορία, ωστόσο εξήγησε πως η τεχνολογία που θα επιτρέπει νυχτερινή αεροπυρόσβεση, βρίσκεται ακόμα υπό ανάπτυξη:

«Τα DHC-515 είναι ικανότερα αεροπλάνα. Έχουν πολύ πληρέστερο εξοπλισμό ηλεκτρονικών βοηθημάτων πτήσης, δυνητικά θα μπορούσαν να αποκτήσουν κάποιες δυνατότητες. Υπάρχει αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη η ανάπτυξη μια σειρά τεχνολογιών οι οποίες πιστεύουμε πως θα αποδώσουνε ώστε να υπάρχει τουλάχιστον μια σειρά υποβοήθησης στην πυρόσβεση, διότι η αεροπυρόσβεση αυτή τη στιγμή γίνεται μόνο με ένα όργανο: Τα μάτια και την εμπειρία του χειριστή».

«Αυτό που ο είναι περιοριστικός παράγοντας και ίσως το ζητούμενο για το τεχνολογικό άλμα το οποίο επιδιώκουμε είναι πως επιχειρούν στην πυρόσβεση. Δηλαδή πώς γίνεται η ρίψη. Δεν υπάρχει βοήθημα ηλεκτρονικό που να μπορεί να βοηθήσει τον χειριστή ή το αεροπλάνο επιτυχή ρίψη», συνέχισε.

Τσίγκας: Τα νέα Canadair θα πετούν τη νύχτα, αλλά δεν θα πραγματοποιούν ρίψεις νερού

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, διευκρίνισε τι σημαίνει στην πράξη η δυνατότητα νυχτερινής πτήσης των νέων αεροσκαφών, επισημαίνοντας ότι, με τα σημερινά δεδομένα, δεν θα πραγματοποιούν ρίψεις νερού κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Όπως ανέφερε στην ΕΡΤ, η Ελλάδα επιδιώκει, μέσω του προγράμματος «ΑΙΓΙΣ» και άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων, να αξιοποιήσει τις νέες τεχνολογικές δυνατότητες και να ενισχύσει συνολικά τον μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας, τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο και σε μέσα και εξοπλισμό.

Το πρώτο από τα επτά νέα Canadair DHC-515 που προορίζονται για την Ελλάδα αναμένεται να παραδοθεί στις αρχές του 2028, ενώ τα υπόλοιπα έξι θα ακολουθήσουν σταδιακά έως το 2031. Σύμφωνα με τον Κώστα Τσίγκα, το πρώτο αεροσκάφος που βρίσκεται ήδη στη γραμμή παραγωγής στον Καναδά προορίζεται για την Ελλάδα.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος ξεκαθάρισε ότι η δυνατότητα του νέου Canadair να πετά τη νύχτα δεν σημαίνει πως θα μπορεί εξαρχής να πραγματοποιεί νυχτερινές ρίψεις νερού.«Θα μπορεί να πετά τη νύχτα, όμως, με τα σημερινά δεδομένα, δεν θα μπορεί να επιχειρεί πυροσβεστικά τη νύχτα», επισήμανε.

Οι πτήσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας πραγματοποιούνται αποκλειστικά με τη χρήση οργάνων. Την ίδια στιγμή, οι θερμικές κάμερες και τα συστήματα ενίσχυσης του διαθέσιμου φωτός μπορεί να επηρεάζονται από την έντονη λάμψη της πυρκαγιάς, με αποτέλεσμα η εικόνα που φτάνει στους χειριστές να μην αποδίδει πάντοτε αντικειμενικά την κατάσταση στο έδαφος.Η χαμηλή πτήση ανάμεσα σε καπνούς, ορεινούς όγκους και χαράδρες, σε συνδυασμό με την παρουσία επίγειων δυνάμεων, καθιστά τις ρίψεις νερού εξαιρετικά επικίνδυνες μετά τη δύση του ηλίου.

Παρά τον συγκεκριμένο περιορισμό, το DHC-515 θα προσφέρει σημαντικά επιχειρησιακά πλεονεκτήματα. Θα μπορεί να παραμένει πάνω από μια πυρκαγιά και να πραγματοποιεί ρίψεις μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας και, στη συνέχεια, να πετά και να προσγειώνεται μετά τη δύση του ηλίου σε άλλο αεροδρόμιο. Με αυτόν τον τρόπο θα κερδίζεται πολύτιμος χρόνος, καθώς το αεροσκάφος δεν θα χρειάζεται να εγκαταλείπει νωρίτερα το μέτωπο για να επιστρέψει στη βάση του πριν νυχτώσει.

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