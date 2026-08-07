Κρήτη: Νεκρός 64χρονος άνδρας σε πισίνα ξενοδοχείου στα Χανιά - Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης

Τη ζωή του έχασε ένας 64χρονος Έλληνας τουρίστας, σε περιστατικό που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής 7 Αυγούστου σε πισίνα ξενοδοχείου στα Χανιά κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής υπό διερεύνηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr ο 64χρονος βρισκόταν στην πισίνα του ξενοδοχείου όταν συνέβη το περιστατικό. Η κινητοποίηση ήταν άμεση, καθώς ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και στο σημείο έσπευσε πλήρωμα διασωστών, οι οποίοι προσπάθησαν να τον επαναφέρουν, χωρίς όμως να καταφέρουν να τον κρατήσουν στη ζωή.

Μετά το συμβάν, σύμφωνα με την ΕΡΤ Χανίων, συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου, καθώς κατά τον έλεγχο που ακολούθησε διαπιστώθηκε ότι στην πισίνα δεν υπήρχε ναυαγοσώστης.

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