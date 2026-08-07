Αίγιο: Θλίψη για τον οδηγό ΚΤΕΛ που υπέστη ανακοπή καθώς οδηγούσε

Snapshot Ο 51χρονος οδηγός ΚΤΕΛ Αιγίου Γιώργος Μοιραλιώτης υπέστη ανακοπή καρδιάς εν ώρα υπηρεσίας στις 6 Αυγούστου.

Το λεωφορείο βγήκε εκτός πορείας και κατέληξε στο πεζοδρόμιο χωρίς να τραυματιστεί κανείς.

Οι διασώστες του ΕΚΑΒ προσπάθησαν να επαναφέρουν τον οδηγό με ΚΑΡΠΑ, αλλά αυτός κατέληξε μετά τη διακομιδή του στο νοσοκομείο.

Ο οδηγός κατάφερε να απομακρύνει το λεωφορείο από την κυκλοφορία, αποτρέποντας τραυματισμούς τρίτων.

Η τοπική κοινωνία της Αιγιάλειας θρηνεί τον αγαπητό και γνωστό οδηγό. Snapshot powered by AI

Συγκλονισμένη παραμένει η τοπική κοινωνία της Αιγιαλείας από τον αιφνίδιο θάνατο του 51χρονου Γιώργου Μοιραλιώτη, οδηγού του Αστικού ΚΤΕΛ Αιγίου, ο οποίος το απόγευμα της Πέμπτης 6 Αυγούστου υπέστη ανακοπή εν ώρα υπηρεσίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του protionline.gr το λεωφορείο κινούνταν στην οδό Βασιλέως Κωνσταντίνου, στο ύψος της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, όταν ο οδηγός έχασε τις αισθήσεις του, με αποτέλεσμα το όχημα να βγει εκτός πορείας και να καταλήξει πάνω στο αριστερό πεζοδρόμιο, χωρίς να σημειωθούν τραυματισμοί.

Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στους περαστικούς, που είδαν το λεωφορείο να κινείται ανεξέλεγκτα για λίγα δευτερόλεπτα. Η κυκλοφορία διακόπηκε, ενώ όσοι βρίσκονταν στο σημείο παρακολουθούσαν με αγωνία τις προσπάθειες των διασωστών να σώσουν τον οδηγό.

Οι διασώστες του ΕΚΑΒ έφτασαν άμεσα στο σημείο και κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες να τον επαναφέρουν, εφαρμόζοντας ΚΑΡΠΑ για αρκετά λεπτά πάνω στο οδόστρωμα. Παρά τις προσπάθειες, ο άτυχος οδηγός κατέληξε λίγο μετά τη διακομιδή του στο Νοσοκομείο Αιγίου.

Ο άτυχος Γιώργος Μοιραλιώτης ακόμα και στις τελευταίες του στιγμές κατόρθωσε να αποφύγει τον οποιονδήποτε κίνδυνο για την ασφάλεια τρίτων, εξασφαλίζοντας πως κανείς δεν θα τραυματιστεί, αφού κατόρθωσε να βγάλει το λεωφορείο εκτός δρόμου.

Η είδηση της απώλειας βύθισε στη θλίψη την Αιγιάλεια, καθώς ο εκλιπών ήταν ιδιαίτερα γνωστός και αγαπητός στην τοπική κοινωνία.

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