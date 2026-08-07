«Go, Alexi, for Mayor!»: Ο Κικίλιας στηρίζει την υποψηφιότητα Γιαννούλια για τη δημαρχία του Σικάγο

Snapshot Ο Βασίλης Κικίλιας εξέφρασε δημόσια τη στήριξή του στον Αλέξη Γιαννούλια για τη δημαρχία του Σικάγο.

Ο Αλέξης Γιαννούλιας ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για τις δημοτικές εκλογές στις 23 Φεβρουαρίου 2027.

Ο Κικίλιας αναφέρθηκε στο παρελθόν του Γιαννούλια ως παίκτη του Πανιωνίου, ενθαρρύνοντάς τον να αγωνιστεί με το ίδιο πάθος και όραμα.

Ο Γιαννούλιας έχει ελληνική καταγωγή και είναι Πολιτειακός υπουργός Εξωτερικών του Ιλινόις από το 2023.

Πριν ασχοληθεί με την πολιτική, ο Γιαννούλιας είχε επαγγελματική καριέρα στον αθλητισμό, παίζοντας μπάσκετ στον Πανιώνιο για δύο χρόνια. Snapshot powered by AI

Τη στήριξή του στον Αλέξη Γιαννούλια, ο οποίος ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για τη δημαρχία του Σικάγο των ΗΠΑ, εξέφρασε με ανάρτησή του ο Βασίλης Κικίλιας.

Ο ελληνικής καταγωγής πολιτικός, ο οποίος από το 2023 είναι Πολιτειακός υπουργός Εξωτερικών του Ιλινόις, ανακοίνωσε στις 2 Αυγούστου ότι μπαίνει στην κούρσα για τις δημοτικές εκλογές της 23ης Φεβρουαρίου 2027.

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής συνόδευσε την ανάρτησή του με φωτογραφία από τα χρόνια του μπάσκετ, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στο πέρασμα του Γιαννούλια από τον Πανιώνιο.

«Go, Alexi, for Mayor!», έγραψε ο Βασίλης Κικίλιας και πρόσθεσε: «Just like back in the day when you were running the point guard position for Panionios. Play with the same heart, the same vision, and absolutely no fear».

Ο Γιαννούλιας είχε αγωνιστεί επαγγελματικά στον Πανιώνιο για δύο χρόνια, πριν ακολουθήσει την πολιτική του διαδρομή στις ΗΠΑ.