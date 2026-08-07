Καιρός: Σαββατοκύριακο με ζέστη και ισχυρά μελτέμια - Η πρόγνωση της ΕΜΥ και του ECMWF

Τα προγνωστικά δεδομένα συγκλίνουν σε ένα σταθερό καιρικό μοτίβο, με ηλιοφάνεια, θερμοκρασίες κοντά ή λίγο υψηλότερα από τα φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή και ενισχυμένους βοριάδες στο Αιγαίο

Μίλτος Τσεκούρας

Καιρός: Σαββατοκύριακο με ζέστη και ισχυρά μελτέμια - Η πρόγνωση της ΕΜΥ και του ECMWF
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  • Το Σαββατοκύριακο προβλέπεται γενικά αίθριο με ηλιοφάνεια και ενισχυμένους βοριάδες στο Αιγαίο, σύμφωνα με την ΕΜΥ και το μοντέλο ECMWF.
  • Οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν από 33 έως 37 βαθμούς στα ηπειρωτικά, με σχετικά υψηλές νυχτερινές θερμοκρασίες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
  • Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν 5 έως 7 μποφόρ, με πιθανότητα τοπικών 8 μποφόρ στα κεντρικά και νότια τμήματα.
  • Υπάρχει μικρή πιθανότητα τοπικών όμβρων σε ορεινά της βόρειας Πίνδου και δυτικής Μακεδονίας, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι αίθριος.
  • Ο κίνδυνος πυρκαγιάς παραμένει αυξημένος λόγω συνδυασμού υψηλών θερμοκρασιών, χαμηλής υγρασίας και ισχυρών βοριάδων, ειδικά σε ανατολική Στερεά, Αττική, Εύβοια, Πελοπόννησο και νησιά του ανατολικού Αιγαίου.
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Το δεύτερο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου θα κυλήσει με τυπικές καλοκαιρινές συνθήκες στις περισσότερες περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ) και τη γενική εικόνα των ευρωπαϊκών προγνωστικών μοντέλων, με κυριότερο το ECMWF.

Τα προγνωστικά δεδομένα συγκλίνουν σε ένα σταθερό καιρικό μοτίβο, με ηλιοφάνεια, θερμοκρασίες κοντά ή λίγο υψηλότερα από τα φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή και ενισχυμένους βοριάδες στο Αιγαίο, οι οποίοι θα αποτελέσουν το βασικό χαρακτηριστικό του διημέρου.

Η θερμοκρασία

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να παρουσιάσει αξιόλογες μεταβολές, διατηρούμενη σε κανονικά για τον Αύγουστο επίπεδα.

Οι μέγιστες τιμές θα κυμανθούν:

  • Ηπειρωτική Ελλάδα: 33 έως 36 βαθμοί Κελσίου, με τοπικά υψηλότερες τιμές στα δυτικά ηπειρωτικά. Ιόνιο: 31 έως 34 βαθμοί.
  • Κυκλάδες και ανατολικό Αιγαίο: 29 έως 33 βαθμοί, λόγω της επίδρασης του μελτεμιού.
  • Κρήτη και Δωδεκάνησα: 32 έως 35 βαθμοί.

Οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα παραμείνουν σχετικά υψηλές κατά τη διάρκεια της νύχτας, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπου ο υδράργυρος δύσκολα θα υποχωρεί κάτω από τους 24-26 βαθμούς.

Ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο

Το κύριο χαρακτηριστικό του Σαββατοκύριακου θα είναι οι ενισχυμένοι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά μοντέλα, οι άνεμοι θα πνέουν γενικά 5 έως 7 μποφόρ, ενώ στα κεντρικά και νότια τμήματα του Αιγαίου είναι πιθανό να φτάσουν τοπικά τα 8 μποφόρ.

Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα είναι αισθητά ασθενέστεροι, κυρίως βορειοδυτικοί 3 έως 5 μποφόρ.

Περιορισμένες βροχές στα ορεινά

Η ατμοσφαιρική κυκλοφορία δεν ευνοεί την ανάπτυξη οργανωμένων συστημάτων κακοκαιρίας.

Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ κατά τις θερμές ώρες της ημέρας ενδέχεται να αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις στα ορεινά της βόρειας και κεντρικής ηπειρωτικής Ελλάδας, με πιθανότητα εκδήλωσης πρόσκαιρων όμβρων μικρής διάρκειας.

Στις υπόλοιπες περιοχές αναμένεται ηλιοφάνεια και πολύ καλές συνθήκες για τις θαλάσσιες εξορμήσεις.

Αυξημένη προσοχή για πυρκαγιές

Οι υψηλές θερμοκρασίες, η χαμηλή σχετική υγρασία και κυρίως οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι δημιουργούν συνθήκες που ευνοούν την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών, ιδιαίτερα στην ανατολική Στερεά, την Αττική, την Εύβοια, την ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Ο επίσημος ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς εκδίδεται από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, ωστόσο οι μετεωρολογικές συνθήκες του διημέρου επιβάλλουν αυξημένη προσοχή σε κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει ανάφλεξη.

Τι δείχνουν τα ευρωπαϊκά μοντέλα

Η εικόνα των κυριότερων ευρωπαϊκών αριθμητικών μοντέλων παρουσιάζει σημαντική σύγκλιση ως προς την εξέλιξη του καιρού.

Το ECMWF διατηρεί αντικυκλωνικές συνθήκες πάνω από την ανατολική Μεσόγειο, χωρίς ενδείξεις για οργανωμένη μεταβολή έως τις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Παρότι υπάρχουν μικρές αποκλίσεις μεταξύ των μοντέλων ως προς τις μέγιστες θερμοκρασίες και την ένταση των ανέμων, όλα συγκλίνουν στη διατήρηση ενός σταθερού καλοκαιρινού σκηνικού, με τα μελτέμια να συνεχίζουν να δροσίζουν κυρίως τις νησιωτικές περιοχές του Αιγαίου.

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