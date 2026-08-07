Τσίγκας: Τα νέα Canadair θα πετούν τη νύχτα, αλλά δεν θα πραγματοποιούν ρίψεις νερού

Snapshot Τα νέα Canadair DHC-515 που θα προμηθευτεί η Ελλάδα θα μπορούν να πετούν τη νύχτα, αλλά δεν θα πραγματοποιούν νυχτερινές ρίψεις νερού λόγω λειτουργικών περιορισμών.

Η πρώτη παράδοση του πρώτου από τα επτά Canadair DHC-515 αναμένεται στις αρχές του 2028, με τα υπόλοιπα να παραδίδονται έως το 2031.

Το DHC-515 διαθέτει αναβαθμισμένα συστήματα πλοήγησης και ηλεκτρονικά μέσα που βελτιώνουν την ασφάλεια και τις επιχειρησιακές δυνατότητες.

Η νυχτερινή πτήση θα επιτρέπει στα αεροσκάφη να παραμένουν πάνω από τις πυρκαγιές μέχρι το τελευταίο φως και να προσγειώνονται μετά τη δύση του ηλίου, εξοικονομώντας πολύτιμο χρόνο.

Τα νέα αεροσκάφη θα χρησιμοποιούνται επίσης για αποστολές επιτήρησης και προετοιμασίας επιχειρήσεων, με έμφαση στην ασφάλεια πτήσεων και επίγειων δυνάμεων. Snapshot powered by AI

Για τις δυνατότητες των νέων Canadair DHC-515 που αναμένεται να προμηθευτεί η Ελλάδα, μίλησε ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας.

Ο Κώστας Τσίγκας διευκρίνισε τι σημαίνει στην πράξη η δυνατότητα νυχτερινής πτήσης των νέων αεροσκαφών, επισημαίνοντας ότι, με τα σημερινά δεδομένα, δεν θα πραγματοποιούν ρίψεις νερού κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Όπως ανέφερε στην ΕΡΤ, η Ελλάδα επιδιώκει, μέσω του προγράμματος «ΑΙΓΙΣ» και άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων, να αξιοποιήσει τις νέες τεχνολογικές δυνατότητες και να ενισχύσει συνολικά τον μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας, τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο και σε μέσα και εξοπλισμό.

Το πρώτο από τα επτά νέα Canadair DHC-515 που προορίζονται για την Ελλάδα αναμένεται να παραδοθεί στις αρχές του 2028, ενώ τα υπόλοιπα έξι θα ακολουθήσουν σταδιακά έως το 2031. Σύμφωνα με τον Κώστα Τσίγκα, το πρώτο αεροσκάφος που βρίσκεται ήδη στη γραμμή παραγωγής στον Καναδά προορίζεται για την Ελλάδα.

Το DHC-515 αποτελεί την εξέλιξη των παλαιότερων CL-215 και CL-415 και διαθέτει αναβαθμισμένα συστήματα πλοήγησης, διαχείρισης και επίγνωσης της κατάστασης, καθώς και σύγχρονα ηλεκτρονικά μέσα που ενισχύουν την ασφάλεια και τις επιχειρησιακές του δυνατότητες.

Δεν θα πραγματοποιεί νυχτερινές ρίψεις νερού

Ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος ξεκαθάρισε ότι η δυνατότητα του νέου Canadair να πετά τη νύχτα δεν σημαίνει πως θα μπορεί εξαρχής να πραγματοποιεί νυχτερινές ρίψεις νερού.«Θα μπορεί να πετά τη νύχτα, όμως, με τα σημερινά δεδομένα, δεν θα μπορεί να επιχειρεί πυροσβεστικά τη νύχτα», επισήμανε.

Οι πτήσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας πραγματοποιούνται αποκλειστικά με τη χρήση οργάνων. Την ίδια στιγμή, οι θερμικές κάμερες και τα συστήματα ενίσχυσης του διαθέσιμου φωτός μπορεί να επηρεάζονται από την έντονη λάμψη της πυρκαγιάς, με αποτέλεσμα η εικόνα που φτάνει στους χειριστές να μην αποδίδει πάντοτε αντικειμενικά την κατάσταση στο έδαφος.Η χαμηλή πτήση ανάμεσα σε καπνούς, ορεινούς όγκους και χαράδρες, σε συνδυασμό με την παρουσία επίγειων δυνάμεων, καθιστά τις ρίψεις νερού εξαιρετικά επικίνδυνες μετά τη δύση του ηλίου.

Παρά τον συγκεκριμένο περιορισμό, το DHC-515 θα προσφέρει σημαντικά επιχειρησιακά πλεονεκτήματα. Θα μπορεί να παραμένει πάνω από μια πυρκαγιά και να πραγματοποιεί ρίψεις μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας και, στη συνέχεια, να πετά και να προσγειώνεται μετά τη δύση του ηλίου σε άλλο αεροδρόμιο.Με αυτόν τον τρόπο θα κερδίζεται πολύτιμος χρόνος, καθώς το αεροσκάφος δεν θα χρειάζεται να εγκαταλείπει νωρίτερα το μέτωπο για να επιστρέψει στη βάση του πριν νυχτώσει.

Παράλληλα, τα νέα τεχνολογικά συστήματα θα μπορούν να αξιοποιούνται για αποστολές επιτήρησης, μεταστάθμευσης ή έγκαιρης προετοιμασίας για την επόμενη επιχείρηση.«Η ασφάλεια των πτήσεων, όπως και η ασφάλεια των επίγειων δυνάμεων, αποτελεί βασική προτεραιότητα. Μέσα στο περιβάλλον που δημιουργεί η κλιματική κρίση, οφείλουμε να συνεχίσουμε να ενισχυόμαστε σε προσωπικό και μέσα», τόνισε ο Κώστας Τσίγκας.

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