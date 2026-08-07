Τραγωδία στις Σέρρες: Μητέρα και γιος οι νεκροί από τη σύγκρουση αυτοκινήτου με φορτηγό

Τραγωδία στην άσφαλτο σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στις Σέρρες, αφού δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ύστερα από σφοδρή σύγκρουση αυτοκινήτου με φορτηγό.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες της ΕΡΤ, ο απολογισμός του τροχαίου δυστυχήματος είναι τραγικός, καθώς από το ένα εμπλεκόμενο όχημα ανασύρθηκαν νεκρά δύο άτομα ,μητέρα και γιός, ηλικίας 43 και 24 ετών, υπήκοοι Αλβανίας.

Το συμβάν έλαβε χώρα στην εθνική οδό Αμφίπολης - Δράμας στο ύψος της Παλαιοκώμης, όταν ένα φορτηγό συγκρούστηκε μετωπικά με ΙΧ υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Οι επιβάτες του ΙΧ, μητέρα και γιός, σκοτώθηκαν ακαριαία, ενώ ο οδηγός του φορτηγού τραυματίστηκε και διακομίσθηκε στο νοσοκομείο.

Η τροχαία έχει αποκλείσει το σημείο και διενεργεί έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος.

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