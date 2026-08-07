ΗΠΑ: Έντονη ανησυχία για τον μύκητα candida auris που «αντιστέκεται» στα φάρμακα

Snapshot Ο μύκητας Candida auris, ανθεκτικός στα φάρμακα, εξαπλώνεται γρήγορα σε πάνω από τις μισές πολιτείες των ΗΠΑ, με 3.437 επιβεβαιωμένα κρούσματα έως τον Ιούλιο 2023.

Τα κρούσματα αυξάνονται ετησίως από το 2019, με σημαντική αύξηση 53,7% μεταξύ 2022 και 2023, προκαλώντας ανησυχία λόγω της ανθεκτικότητάς του και της μετάδοσής του σε νοσοκομεία και ευπαθείς ομάδες.

Ο μύκητας μπορεί να μεταδοθεί από άτομα χωρίς συμπτώματα και προκαλεί λοιμώξεις που κυμαίνονται από ήπιες δερματικές έως απειλητικές για τη ζωή καταστάσεις, όπως σηψαιμία.

Τα συνηθέστερα συμπτώματα περιλαμβάνουν πυρετό, ρίγη, λήθαργο, χαμηλή αρτηριακή πίεση και πόνο στο αυτί, ενώ η Καλιφόρνια καταγράφει τον μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων σε επίπεδο πολιτείας. Snapshot powered by AI

Τα κρούσματα του θανατηφόρου μύκητα candida auris, που είναι ανθεκτικός στα φάρμακα, εξαπλώνονται σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC). Ο Candida auris, ή C. auris, είναι ένα είδος μύκητα που προέρχεται από ζύμωση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του CDC, έχει εντοπιστεί σε περισσότερες από τις μισές πολιτείες των ΗΠΑ μέχρι στιγμής φέτος. Έχουν αναφερθεί περίπου 3.437 κλινικά επιβεβαιωμένα κρούσματα σε 27 πολιτείες μέχρι την εβδομάδα που έληξε στις 25 Ιουλίου.

Πέρσι το ίδιο διάστημα τα κρούσματα ήταν επιπλέον 1.000 αλλά ο αυξημένος ρυθμός εξάπλωσης είναι που ανησυχεί τις αμερικανικές υγειονομικές αρχές. Συγκεκριμένα το 2025 τα κρούσματα έφτασαν τα 4.290. Η εκτίμηση είναι ότι οι ΗΠΑ θα ξεπεράσουν αυτόν τον αριθμό πριν το τέλος του 2026.

Οι δύο λόγοι που υπάρχει ανησυχία

Τα ομοσπονδιακά στοιχεία για την υγεία δείχνουν ότι τα κρούσματα C. auris αυξάνονται κάθε χρόνο από το 2019, με τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση να σημειώνεται μεταξύ 2022 και 2023, όταν τα κρούσματα αυξήθηκαν κατά 53,7%. Ο συνολικός αριθμός των διαπιστωμένων λοιμώξεων αυξάνεται ετησίως και το CDC ανέφερε ότι ο ρυθμός αύξησης έχει μειωθεί από το 2022-2023.

Επιπλέον, επισήμανε ότι ο μεγαλύτερος αριθμός αναφερόμενων λοιμώξεων δεν σημαίνει απαραίτητα ότι υπάρχουν συνολικά περισσότερες λοιμώξει. Άλλοι παράγοντες, όπως η εντατικότερη διαγνωστική εξέταση και η έγκαιρη διάγνωση, θα μπορούσαν επίσης να εξηγούν την αύξηση αυτή.

Ωστόσο, η ετήσια αύξηση των κρουσμάτων αποτελεί πηγή ανησυχίας για τις υγειονομικές αρχές για δύο βασικούς λόγους. Ο μύκητας είναι σε μεγάλο βαθμό ανθεκτικός στα φάρμακα και μεταδίδεται συνήθως σε χώρους υγειονομικής περίθαλψης όπου οι άνθρωποι ενδέχεται να είναι ήδη άρρωστοι ή να ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου.

Επιπλέον, οι άνθρωποι μπορούν να τον μεταδώσουν χωρίς οι ίδιοι να παρουσιάζουν συμπτώματα της νόσου. Περιοχές όπως η Αλάσκα, η Καλιφόρνια, η Χαβάη, το Όρεγκον και η Ουάσιγκτον, έχουν πληγεί περισσότερο, με 886 κρούσματα συνολικά. Η Καλιφόρνια καταγράφει τον μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων σε επίπεδο μεμονωμένης πολιτείας, με 873 κρούσματα την εβδομάδα που έληξε στις 25 Ιουλίου.

Ποια είναι τα συμπτώματα

Ο C. auris είναι ένας μύκητας που εξαπλώνεται κυρίως σε χώρους υγειονομικής περίθαλψης, όπως νοσοκομεία και μονάδες μακροχρόνιας φροντίδας. Μεταδίδεται μέσω άμεσης επαφής με μολυσμένο άτομο ή μολυσμένη επιφάνεια, σύμφωνα με την Κλινική του Κλίβελαντ, η οποία προσθέτει ότι δεν υπάρχει φυσιολογικά στον ανθρώπινο οργανισμό, όπως συμβαίνει με ορισμένους άλλους τύπους Candida.

Ο μύκητας μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ασθένειες, που κυμαίνονται από ήπιες δερματικές λοιμώξεις έως σηψαιμία που είναι απειλητική για τη ζωή, σύμφωνα με το CDC και την Κλινική του Κλίβελαντ. Σε γενικές γραμμές, τα άτομα με υγιές ανοσοποιητικό σύστημα μπορούν να καταπολεμήσουν μια λοίμωξη από C. auris, αλλά εκείνα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα διατρέχουν κίνδυνο.

auris

Ο μύκητας μπορεί να υπάρχει στο δέρμα χωρίς να προκαλεί συμπτώματα, πράγμα που σημαίνει ότι τα άτομα μπορούν να τον μεταδώσουν σε άλλους χωρίς να γνωρίζουν καν ότι τον φέρουν.

Τα συμπτώματα της μόλυνσης από τον μήκυτα περιλαμβάνουν αυτά των άλλων λοιμώξεων, σύμφωνα με την Κλινική του Κλίβελαντ, όπως: