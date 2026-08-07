ΕΛΑΣ: Γιατί ο Τσίπρας δεν θέλει να κάνει το κόμμα, χώρο μαζικής υποδοχής πρώην στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ

Με το βλέμμα στη ΔΕΘ όσοι ανυπομονούν για το νέο προσκλητήριο του Αλέξη Τσίπρα

Αντώνης Ρηγόπουλος

ΕΛΑΣ: Γιατί ο Τσίπρας δεν θέλει να κάνει το κόμμα, χώρο μαζικής υποδοχής πρώην στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • Ο Αλέξης Τσίπρας επιδιώκει να διατηρήσει τον απόλυτο έλεγχο των προσχωρήσεων στην ΕΛΑΣ, αποφεύγοντας τη μαζική υποδοχή πρώην στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ.
  • Η πολιτική ταυτότητα της ΕΛΑΣ βασίζεται στην ανανέωση του πολιτικού προσωπικού και στην ανάδειξη νέων προσώπων χωρίς παρελθόν στις διασπάσεις του ΣΥΡΙΖΑ.
  • Κατά τη διάρκεια ή μετά τη ΔΕΘ, ο Τσίπρας αναμένεται να παρουσιάσει το κυβερνητικό πρόγραμμα της ΕΛΑΣ και πιθανώς να απευθύνει πιο ανοιχτό πολιτικό προσκλητήριο.
  • Η ένταξη νέων στελεχών θα εξαρτηθεί από τους πολιτικούς συσχετισμούς και τις ανάγκες των ψηφοδελτίων, χωρίς να εξασφαλίζεται θέση απλώς λόγω αποχώρησης από τον ΣΥΡΙΖΑ.
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Μπορεί οι αποχωρήσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ να συνεχίζονται και αρκετά από τα στελέχη που εγκαταλείπουν την Κουμουνδούρου να έχουν στραμμένο το βλέμμα τους προς την ΕΛΑΣ, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι στην Αμαλίας ετοιμάζονται να τους υποδεχθούν όλους με ανοιχτές αγκάλες.

Αντιθέτως, η εικόνα που διαμορφώνεται είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας θέλει να κρατήσει τον απόλυτο έλεγχο των προσχωρήσεων, αποφεύγοντας να μετατραπεί το νέο κόμμα σε χώρο μαζικής υποδοχής πρώην στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. Άλλωστε, ένα από τα βασικά στοιχεία πάνω στα οποία επιχειρεί να χτίσει την πολιτική ταυτότητα της ΕΛΑΣ είναι η ανανέωση του πολιτικού προσωπικού και η ανάδειξη ανθρώπων που δεν έχουν ταυτιστεί με τις συγκρούσεις και τις διασπάσεις των τελευταίων ετών.

Το ορόσημο της ΔΕΘ

Πολλά θα κριθούν κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εκεί ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να παρουσιάσει το κυβερνητικό πρόγραμμα της ΕΛΑΣ, επιχειρώντας να εμφανίσει το κόμμα όχι απλώς ως έναν νέο φορέα της Κεντροαριστεράς, αλλά ως δύναμη με αυτόνομη πρόταση εξουσίας.

Στελέχη όμως που που παρακολουθούν με προσωπικό ενδιαφέρον τις διεργασίες εκτιμούν ότι η παρουσία στη Θεσσαλονίκη ενδέχεται να συνοδευτεί από ένα πιο ανοιχτό πολιτικό προσκλητήριο. Αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει και το σήμα για την ένταξη νέων στελεχών, όχι μόνο από τον ΣΥΡΙΖΑ αλλά και από την Αυτοδιοίκηση, την κοινωνία και τον ευρύτερο χώρο της Κεντροαριστεράς.

Μέχρι τότε, πάντως, η γραμμή φαίνεται να παραμένει ότι «οι πόρτες είναι ανοιχτές, αλλά οι θέσεις δεν είναι προκρατημένες». Οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν μετά τη ΔΕΘ, με βάση τους πολιτικούς συσχετισμούς αλλά και τις ανάγκες των ψηφοδελτίων.

Δεν χωρούν όλοι

Πάντως, το γεγονός ότι ένα στέλεχος αποχωρεί από τον ΣΥΡΙΖΑ δεν του εξασφαλίζει θέση ούτε στην ΕΛΑΣ ούτε στα ψηφοδέλτιά της. Όσοι ενδιαφέρονται θα κληθούν να δείξουν ότι μπορούν να σταθούν στο νέο πολιτικό περιβάλλον που επικρατεί εντός της ΕΛΑΣ και που δεν θυμίζει σε τίποτα αυτό του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ καθοριστικό ρόλο θα έχει η δυνατότητά τους να συνεισφέρουν εκλογικά χωρίς να επιβαρύνουν το αφήγημα της ανανέωσης.

Στην παρασκηνιακή ονοματολογία και σε ό,τι αφορά τους προερχόμενους από τον ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζονται πρόσωπα όπως η Όλγα Γεροβασίλη, ο Γιώργος Καραμέρος και ο Συμεών Κεδίκογλου. Ωστόσο, ακόμη και για όσους θεωρούνται πιο κοντά στην ΕΛΑΣ, οι αποφάσεις δεν αναμένεται να ανακοινωθούν άμεσα. Από τους προερχόμενους από τη ΝΕΑΡ, παραμένουν στην επιφάνεια των συζητήσεων τα ονόματα της Έφης Αχτσιόγλου και του Νάσου Ηλιόπουλου, χωρίς όμως να επιβεβαιώνεται από κάποια πλευρά ότι έχουν οριστικοποιηθεί αυτές οι συγκλίσεις.

Το μήνυμα της Αμαλίας προς όσους βρίσκονται αυτή τη στιγμή «στην ουρά» είναι επομένως διπλό: οι πόρτες θα ανοίξουν, αλλά αυτό δεν εξασφαλίζει τη θέση στα ψηφοδέλτια. Και το εισιτήριο για την ΕΛΑΣ δεν θα είναι απλώς η αποχώρηση από τον ΣΥΡΙΖΑ.

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