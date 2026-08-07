«Ανθρώπινα σαφάρι» από drones: Νέα πλάνα από την καταδίωξη Ουκρανών μοιράζεται το Κίεβο

Snapshot Η Ουκρανία κατηγορεί τη Ρωσία για την εκτέλεση «ανθρώπινων σαφάρι» μέσω επιθέσεων με drones που στοχεύουν αμάχους.

Νέο βίντεο από την πόλη Σούμι παρουσιάζει ρωσικά drones FPV να καταδιώκουν και να επιτίθενται σε πολίτες.

Βίντεο από τη Χερσώνα δείχνει drone να κυνηγά και να επιτίθεται σε πωλητή φρούτων, ο οποίος τραυματίστηκε αλλά επιβίωσε.

Ο πρώην υφυπουργός Εσωτερικών της Ουκρανίας καταδίκασε τις επιθέσεις ως εγκλήματα πολέμου που αυξάνονται.

Η σύγκρουση συνεχίζεται με αμείλικτες επιθέσεις, με την Ουκρανία να στοχεύει ρωσικές υποδομές πολιτικού χαρακτήρα. Snapshot powered by AI

H Ουκρανία επιμένει πως η Ρωσία επιδίδεται πλέον σε «ανθρώπινα σαφάρι» με θηρευτές τα drones και θηράματα τους άμαχους πολιτες.

Ενισχύοντας την υπόθεση, Ουκρανοί μπλόγκερς ανεβάζουν και μοιράζονται στα κοινωνικά δίκτυα ένα νέο βίντεο, που φέρεται να παρουσιάζει περισσότερες αποδείξεις για τις ρωσικές επιθέσεις με drone τύπου «ανθρώπινου σαφάρι» στην Ουκρανία.

Το υλικό, όπως υποστηρίζουν είναι από το Σούμι, και εμφανίζεται λίγες ημέρες μετά το βίντεο της επίθεσης ενός drone καμικάζι τύπου «ανθρώπινου σαφάρι» σε Ουκρανό πωλητή φρούτων στη Χερσώνα.

Το νέο βίντεο φαίνεται να δείχνει πώς ρωσικά drone FPV πέταξαν στη βορειοανατολική πόλη του Σούμι και άρχισαν να κυνηγούν πολίτες.

Στα πλάνα, ένα drone καταδιώκει σκόπιμα έναν άνδρα καθώς στρίβει σε μια γωνία, πριν εκραγεί κοντά του. Ένα δεύτερο drone χτυπά απευθείας έναν άλλο πολίτη, ο οποίος φαίνεται να προσπαθεί να βρει καταφύγιο.

Human Safari in Sumy



Russian FPV drones flew into the Ukrainian frontline city of Sumy and began hunting civilians.



In the video, one drone deliberately pursues a man around a corner and explodes near him. A second drone scores a direct hit on a civilian hiding behind cover. pic.twitter.com/yWeTrNEfPP — Visegrád 24 (@visegrad24) August 6, 2026

Οι σκηνές καταδικάστηκαν από τον πρώην υφυπουργό του Υπουργείου Εσωτερικών της Ουκρανίας, Αντόν Γκεράσενκο, ο οποίος δήλωσε σε ανάρτησή του στο X: «Ένα ρωσικό drone τύπου FPV επιτίθεται σκόπιμα σε έναν πολίτη στο δρόμο. Το ρωσικό «ανθρώπινο σαφάρι» εξαπλώνεται. Τα εγκλήματα πολέμου της Ρωσίας συσσωρεύονται».

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, βίντεο που γυρίστηκε σε μια αγορά στη Χερσώνα, στη νότια Ουκρανία, έδειξε έναν χειριστή drone FPV να καταδιώκει αμείλικτα τον αθώο πωλητή φρούτων πριν προχωρήσει στην επίθεση.

Ο 52χρονος άνδρας φαίνεται να τρέχει γύρω από το φορτηγάκι του και να προσπαθεί να κρυφτεί πίσω από αυτό, ενώ το drone περιφέρεται πάνω από το κεφάλι του.

Ο τρομακτικός, υψηλής συχνότητας βόμβος του drone κατέστρεψε την ηρεμία της υπαίθριας αγοράς, η οποία βρισκόταν ήδη σε φάση προετοιμασίας με τέντες στα πάγκους, κιβώτια εμπορευμάτων και οχήματα που εκφορτώνονταν. Αφού κυνήγησε τον άνδρα γύρω από το φορτηγάκι του αρκετές φορές, το drone έστρεψε την πορεία του και έπεσε ξαφνικά προς το έδαφος, προκαλώντας μια μεγάλη έκρηξη.

Today, many were shocked by yet another video of the drone “safari” Russians are carrying out against civilians in Kherson. A Russian drone deliberately hunted down a man selling vegetables and detonated right next to him. The Russians even admitted to the crime, showing zero… pic.twitter.com/uGjC7esFwR — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 4, 2026

Ο άνδρας επέζησε της επίθεσης, αν και υπέστη τραυματισμούς και διάσειση, αλλά αναμένεται να αναρρώσει.

Την επίθεση καταδίκασε ο Ουκρανός Πρόεδρος με μακροσκελή ανάρτησή του, αναδημοσιεύοντας το βίντεο.

Σχολιαστές χαρακτήρισαν το περιστατικό ως την πιο πρόσφατη επίθεση «ανθρώπινου σαφάρι» από τη Μόσχα – μια σκόπιμη εκστρατεία που στοχεύει πολίτες με σκοπό να τρομοκρατήσει τον πληθυσμό της Ουκρανίας.

Αυτό το καλοκαίρι, η Ρωσία και η Ουκρανία ανταλλάσσουν αμείλικτες επιθέσεις, με τις δυνάμεις του Κιέβου να επικεντρώνονται όλο και περισσότερο σε υποδομές πολιτικής χρήσης, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων αποθηκών.