«Ανθρώπινα σαφάρι» από drones: Νέα πλάνα από την καταδίωξη Ουκρανών μοιράζεται το Κίεβο

Το νέο υλικό προέρχεται από το Σούμι και δείχνει drones να κυνηγούν πολίτες

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

«Ανθρώπινα σαφάρι» από drones: Νέα πλάνα από την καταδίωξη Ουκρανών μοιράζεται το Κίεβο
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Ουκρανία κατηγορεί τη Ρωσία για την εκτέλεση «ανθρώπινων σαφάρι» μέσω επιθέσεων με drones που στοχεύουν αμάχους.
  • Νέο βίντεο από την πόλη Σούμι παρουσιάζει ρωσικά drones FPV να καταδιώκουν και να επιτίθενται σε πολίτες.
  • Βίντεο από τη Χερσώνα δείχνει drone να κυνηγά και να επιτίθεται σε πωλητή φρούτων, ο οποίος τραυματίστηκε αλλά επιβίωσε.
  • Ο πρώην υφυπουργός Εσωτερικών της Ουκρανίας καταδίκασε τις επιθέσεις ως εγκλήματα πολέμου που αυξάνονται.
  • Η σύγκρουση συνεχίζεται με αμείλικτες επιθέσεις, με την Ουκρανία να στοχεύει ρωσικές υποδομές πολιτικού χαρακτήρα.
Snapshot powered by AI

H Ουκρανία επιμένει πως η Ρωσία επιδίδεται πλέον σε «ανθρώπινα σαφάρι» με θηρευτές τα drones και θηράματα τους άμαχους πολιτες.

Ενισχύοντας την υπόθεση, Ουκρανοί μπλόγκερς ανεβάζουν και μοιράζονται στα κοινωνικά δίκτυα ένα νέο βίντεο, που φέρεται να παρουσιάζει περισσότερες αποδείξεις για τις ρωσικές επιθέσεις με drone τύπου «ανθρώπινου σαφάρι» στην Ουκρανία.

Το υλικό, όπως υποστηρίζουν είναι από το Σούμι, και εμφανίζεται λίγες ημέρες μετά το βίντεο της επίθεσης ενός drone καμικάζι τύπου «ανθρώπινου σαφάρι» σε Ουκρανό πωλητή φρούτων στη Χερσώνα.

Το νέο βίντεο φαίνεται να δείχνει πώς ρωσικά drone FPV πέταξαν στη βορειοανατολική πόλη του Σούμι και άρχισαν να κυνηγούν πολίτες.

Στα πλάνα, ένα drone καταδιώκει σκόπιμα έναν άνδρα καθώς στρίβει σε μια γωνία, πριν εκραγεί κοντά του. Ένα δεύτερο drone χτυπά απευθείας έναν άλλο πολίτη, ο οποίος φαίνεται να προσπαθεί να βρει καταφύγιο.

Οι σκηνές καταδικάστηκαν από τον πρώην υφυπουργό του Υπουργείου Εσωτερικών της Ουκρανίας, Αντόν Γκεράσενκο, ο οποίος δήλωσε σε ανάρτησή του στο X: «Ένα ρωσικό drone τύπου FPV επιτίθεται σκόπιμα σε έναν πολίτη στο δρόμο. Το ρωσικό «ανθρώπινο σαφάρι» εξαπλώνεται. Τα εγκλήματα πολέμου της Ρωσίας συσσωρεύονται».

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, βίντεο που γυρίστηκε σε μια αγορά στη Χερσώνα, στη νότια Ουκρανία, έδειξε έναν χειριστή drone FPV να καταδιώκει αμείλικτα τον αθώο πωλητή φρούτων πριν προχωρήσει στην επίθεση.

Ο 52χρονος άνδρας φαίνεται να τρέχει γύρω από το φορτηγάκι του και να προσπαθεί να κρυφτεί πίσω από αυτό, ενώ το drone περιφέρεται πάνω από το κεφάλι του.

Ο τρομακτικός, υψηλής συχνότητας βόμβος του drone κατέστρεψε την ηρεμία της υπαίθριας αγοράς, η οποία βρισκόταν ήδη σε φάση προετοιμασίας με τέντες στα πάγκους, κιβώτια εμπορευμάτων και οχήματα που εκφορτώνονταν. Αφού κυνήγησε τον άνδρα γύρω από το φορτηγάκι του αρκετές φορές, το drone έστρεψε την πορεία του και έπεσε ξαφνικά προς το έδαφος, προκαλώντας μια μεγάλη έκρηξη.

Ο άνδρας επέζησε της επίθεσης, αν και υπέστη τραυματισμούς και διάσειση, αλλά αναμένεται να αναρρώσει.

Την επίθεση καταδίκασε ο Ουκρανός Πρόεδρος με μακροσκελή ανάρτησή του, αναδημοσιεύοντας το βίντεο.

Σχολιαστές χαρακτήρισαν το περιστατικό ως την πιο πρόσφατη επίθεση «ανθρώπινου σαφάρι» από τη Μόσχα – μια σκόπιμη εκστρατεία που στοχεύει πολίτες με σκοπό να τρομοκρατήσει τον πληθυσμό της Ουκρανίας.

Αυτό το καλοκαίρι, η Ρωσία και η Ουκρανία ανταλλάσσουν αμείλικτες επιθέσεις, με τις δυνάμεις του Κιέβου να επικεντρώνονται όλο και περισσότερο σε υποδομές πολιτικής χρήσης, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων αποθηκών.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:11ΕΛΛΑΔΑ

Σαρωνικός: Άγνωστοι βανδάλισαν το εκκλησάκι της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος - Σπασμένες εικόνες στην Αγία Τράπεζα

17:09ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Θρίλερ με τη δολοφονία του 68χρονου – Στο μικροσκόπιο οι τελευταίες κινήσεις του και το οικογενειακό του περιβάλλον

17:09ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελίες βιασμών στη Ζάκυνθο: Διαψεύδει τον αριθμό η ΕΛΑΣ - Δύο συλλήψεις

17:00ΕΛΛΑΔΑ

Υπό έλεγχο η φωτιά σε δύσβατο σημείο στον Όλυμπο – Παραμένουν οι δυνάμεις στο σημείο

16:56ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στο Μαρκόπουλο: Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

16:52ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μαραντόνα: «Δεν ήθελε ούτε να φάει, ούτε να πλυθεί» – Συγκλονίζει νέα κατάθεση στη δίκη

16:47ΚΟΣΜΟΣ

Τρομο-τουρισμός: Ένοπλη ομάδα κουκουλοφόρων απειλεί τουρίστες στην Κορσική - «Μείνετε σπίτι, μην θεωρείτε τον εαυτό σας ασφαλή»

16:45ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΥΠΠΟ: Επιχορηγήσεις 1.106.000 ευρώ για την ενίσχυση των Πολυθεματικών Φεστιβάλ σε όλη την Ελλάδα

16:38ΕΛΛΑΔΑ

Θέρμη: Φωτιά σε δασική έκταση στο Μονοπήγαδο Θεσσαλονίκης – Σηκώθηκαν 6 εναέρια μέσα

16:34ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κυκλοφορούσε ανενόχλητος σε προαύλιο σχολείου με 106 συσκευασίες κάνναβης – Συνελήφθη έπειτα από καταδίωξη

16:34ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η δημοσιογράφος Χριστίνα Πιτουρά

16:33ΚΑΙΡΟΣ

«Κλειδώνει» ο καιρός του 15Αύγουστου - Τι φέρνει ο αντικυκλώνας - Αναλυτικοί χάρτες

16:32ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στο Στεφάνι Κορινθίας: Επιχειρούν 7 εναέρια μέσα, SMS ετοιμότητας από το 112

16:20ΚΟΣΜΟΣ

Ηρωική διάσωση: Ιδιοκτήτης καφέ βούτηξε με τα ρούχα στη θάλασσα και έσωσε τρία παιδιά από πνιγμό

16:18LIFESTYLE

Η Άννα Βίσση ενθουσιάστηκε με την μπάντα «Αγία Φανφάρα» στο Φισκάρδο - Η πρόταση για μελλοντική συνεργασία

16:17ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άνω Λιόσια: Προφυλακίστηκαν οι δύο άνδρες για τον θάνατο ηλικιωμένου που βρέθηκε εγκαταλελειμμένος

16:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανεβαίνει η θερμοκρασία στη Μεσόγειο - Η δραματική προοπτική για το φθινόπωρο στην Ελλάδα

16:04LIFESTYLE

Η Τατιάνα Στεφανίδου πόζαρε με φόντο τα καταγάλανα νερά του Ιονίου και εντυπωσίασε με το κορμί της

16:00WHAT THE FACT

Ζωολόγος προειδοποιεί για τα κουνούπια: «Αναπτύσσουν αντοχή στα εντομοκτόνα»

16:00ΕΛΛΑΔΑ

Θανατηφόρο τροχαίο στις Σέρρες: «Τα έχω χάσει όλα» - Συγκλονίζει ο πατέρας και σύζυγος των θυμάτων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:49ΚΟΣΜΟΣ

Κριστιάνο Ρονάλντο: Μέσα στο ξενοδοχείο των 1.300 ευρώ τη βραδιά που θα φιλοξενήσει τον γάμο του με την Τζορτζίνα

16:33ΚΑΙΡΟΣ

«Κλειδώνει» ο καιρός του 15Αύγουστου - Τι φέρνει ο αντικυκλώνας - Αναλυτικοί χάρτες

16:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανεβαίνει η θερμοκρασία στη Μεσόγειο - Η δραματική προοπτική για το φθινόπωρο στην Ελλάδα

12:20ΕΛΛΑΔΑ

Σοκαριστικό βίντεο: Τουρίστας στην Κρήτη ζητά από υπάλληλο να την χρηματίσει για να ασελγήσει σε κοριτσάκι που καθόταν δίπλα

23:13ΕΛΛΑΔΑ

Σοκαριστικό τροχαίο στο Αίγιο: Οδηγός λεωφορείου υπέστη ανακοπή καθώς οδηγούσε, έχασε τον έλεγχο και έριξε το όχημα πάνω σε άλλα Ι.Χ.

16:32ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στο Στεφάνι Κορινθίας: Επιχειρούν 7 εναέρια μέσα, SMS ετοιμότητας από το 112

14:02LIFESTYLE

Νέα κρίση στον ΣΚΑΪ - Εκτός Ομίλου ο CEO Γρηγόρης Δημητριάδης και ο Κωνσταντίνος Ζούλας

16:00ΕΛΛΑΔΑ

Θανατηφόρο τροχαίο στις Σέρρες: «Τα έχω χάσει όλα» - Συγκλονίζει ο πατέρας και σύζυγος των θυμάτων

12:30ΕΛΛΑΔΑ

Τσίγκας: Τα νέα Canadair θα πετούν τη νύχτα, αλλά δεν θα πραγματοποιούν ρίψεις νερού

16:18LIFESTYLE

Η Άννα Βίσση ενθουσιάστηκε με την μπάντα «Αγία Φανφάρα» στο Φισκάρδο - Η πρόταση για μελλοντική συνεργασία

14:00ΕΛΛΑΔΑ

Τι λέει ο Φαίδων Καραϊωσηφίδης για το εάν τα νέα Canadair 515 θα επιχειρούν νύχτα

11:15WHAT THE FACT

Κατασκευάζουν ποτάμι από σκυρόδεμα 145 χλμ. με έναν σκοπό: Να τερματίσουν την ξηρασία

13:57ΕΛΛΑΔΑ

Οι κρυμμένες λίμνες της Εύβοιας: Τα εγκαταλελειμμένα ορυχεία που μεταμορφώθηκαν σε επίγειο παράδεισο - Εντυπωσιακές αεροφωτογραφίες

15:42LIFESTYLE

Τι να κάνετε εάν δείτε λαγοκέφαλο; Οι συμβουλές που δίνει η Μαρίνα Βερνίκου

16:20ΚΟΣΜΟΣ

Ηρωική διάσωση: Ιδιοκτήτης καφέ βούτηξε με τα ρούχα στη θάλασσα και έσωσε τρία παιδιά από πνιγμό

14:42ΚΟΣΜΟΣ

Άδανα: Στη δημοσιότητα πλάνα από ένοπλη σύρραξη στην οποία σκοτώθηκε πρώην αστυνομικός - Άγριο ξύλο και «βροχή» από σφαίρες

16:34ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η δημοσιογράφος Χριστίνα Πιτουρά

16:04LIFESTYLE

Η Τατιάνα Στεφανίδου πόζαρε με φόντο τα καταγάλανα νερά του Ιονίου και εντυπωσίασε με το κορμί της

13:05ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί οι Τούρκοι «ψηφίζουν» ελληνικά νησιά: Οι συγκρίσεις τιμών και η εμπειρία στη Σάμο

13:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σαββατοκύριακο με ζέστη και ισχυρά μελτέμια - Η πρόγνωση της ΕΜΥ και του ECMWF

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ