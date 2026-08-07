Καιρός: Διατηρούνται τα ισχυρά μελτέμια στο Αιγαίο – Σαββατοκύριακο με 40άρια

Γενικά καλός θα παρουσιαστεί ο καιρός σήμερα Παρασκευή, στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας.

Newsroom

Καιρός: Διατηρούνται τα ισχυρά μελτέμια στο Αιγαίο – Σαββατοκύριακο με 40άρια
ΚΑΙΡΟΣ
4'
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  • Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας και Ηπείρου.
  • Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, τοπικά 6 στο Αιγαίο, με θερμοκρασίες που θα φτάσουν έως 38 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά.
  • Στις Κυκλάδες και την Κρήτη ο καιρός θα είναι αίθριος με θερμοκρασίες έως 31 και 36 βαθμούς αντίστοιχα.
  • Το Σαββατοκύριακο προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές ή καταιγίδες στα ορεινά, χωρίς σημαντική μεταβολή της θερμοκρασίας.
  • Οι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο και κατά τόπους 8 τη Δευτέρα.
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Σύμφωνα με την ΕΜΥ, γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά ενώ στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία πιθανόν να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει τους 34 με 36 βαθμούς, τοπικά στα ηπειρωτικά τους 37 με 38 και στις Κυκλάδες τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για την Παρασκευή 7 Αυγούστου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και της ανατολικής Μακεδονίας μεμονωμένες καταιγίδες.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 19 έως 36 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, με τοπικές βροχές ή όμβρους στα ορεινά και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου.
Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 21 έως 36 και στα ηπειρωτικά τοπικά 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά κυρίως της Θεσσαλίας και της κεντρικής Στερεάς.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα κεντρικά και νότια πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 20 έως 37 και στα ηπειρωτικά τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Αίθριος.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 23 βαθμούς Κελσίου, στις Κυκλάδες έως 30 με 31, στην Κρήτη έως 33 και στη νότια Κρήτη τοπικά 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Αίθριος.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Αίθριος.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και πρόσκαιρα στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Η πρόγνωση του καιρού, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 08-08-2026

Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα ορεινά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Αιγαίο 6 και πιθανώς πρόσκαιρα στα ανατολικά τμήματα τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 09-08-2026

Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 10-08-2026

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις στα βόρεια. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο 6 με 7, πιθανώς τοπικά 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

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