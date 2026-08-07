Μέση Ανατολή: Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Πακιστάν θα υπογράψουν αμυντική συμφωνία

Snapshot Η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και το Πακιστάν αναμένεται να υπογράψουν συμφωνία αμοιβαίας άμυνας στην Τζέντα.

Στην Τζέντα θα συναντηθούν οι ηγέτες των τριών χωρών: Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και Σαμπάζ Σαρίφ.

Οι διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία είχαν ξεκινήσει καιρό πριν, αλλά επιταχύνθηκαν λόγω των πρόσφατων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Η συμφωνία επιβεβαιώθηκε από τις κυβερνήσεις της Σαουδικής Αραβίας, της Τουρκίας και του Πακιστάν. Snapshot powered by AI

Συμφωνία αμοιβαίας άμυνας αναμένεται να υπογράψουν σήμερα στην Τζέντα η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και το Πακιστάν, σύμφωνα με πηγές στις σαουδαραβικές ένοπλες δυνάμεις και στην κυβέρνηση του Ριάντ.

Στην πόλη θα συναντηθούν ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σαμπάζ Σαρίφ.

Οι συναντήσεις επιβεβαιώθηκαν από τη σαουδαραβική αυλή, την τουρκική προεδρία και το υπουργείο Εξωτερικών του Πακιστάν.

Όπως ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή του σαουδαραβικού στρατού, η συμφωνία αποτελούσε αντικείμενο συζητήσεων εδώ και καιρό, ωστόσο οι πρόσφατες εξελίξεις στην περιοχή επιτάχυναν τις διαδικασίες.