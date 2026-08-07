Εύβοια: 30χρονη έπεσε στη θάλασσα από την υψηλή γέφυρα της Χαλκίδας – Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο

Snapshot Μια 30χρονη γυναίκα έπεσε στη θάλασσα από την υψηλή γέφυρα της Χαλκίδας το μεσημέρι της Πέμπτης.

Η γυναίκα εντοπίστηκε ζωντανή σε βραχώδες σημείο και μεταφέρθηκε για νοσηλεία στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας.

Στο περιστατικό ανταποκρίθηκαν το Λιμεναρχείο Χαλκίδας, η Αστυνομία, η Πυροσβεστική και το επαγγελματικό σκάφος «Αντιγόνη».

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χαλκίδας διενεργεί προανάκριση για τις συνθήκες πτώσης. Snapshot powered by AI

Στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας νοσηλεύεται 30χρονη, η οποία έπεσε στη θάλασσα από την υψηλή γέφυρα της Χαλκίδας το μεσημέρι της Πέμπτης.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χαλκίδας από την Αστυνομική Διεύθυνση Ευβοίας και άμεσα κινητοποιήθηκαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος, της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Στις έρευνες συμμετείχε και το επαγγελματικό σκάφος «Αντιγόνη».

Η 30χρονη εντοπίστηκε σε βραχώδες σημείο και ανασύρθηκε έχοντας τις αισθήσεις της. Στη συνέχεια, παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου παραμένει για νοσηλεία.

Προανάκριση για τις συνθήκες του περιστατικού διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χαλκίδας.