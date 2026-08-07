Υεμένη: 58 νεκροί και δεκάδες οι τραυματίες από την επίθεση των Χούθι σε κυβερνητικές δυνάμεις
Οι επιθέσεις των Χούθι με drones και πυραύλους ήταν οι αιματηρότερες από την εκεχειρία του 2022, με τουλάχιστον 58 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες.
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- Τουλάχιστον 58 μέλη των κυβερνητικών δυνάμεων της Υεμένης σκοτώθηκαν σε επιθέσεις με drones και πυραύλους από τους Χούθι.
- Οι επιθέσεις είναι οι πιο αιματηρές μετά την εκεχειρία του 2022 μεταξύ των δύο πλευρών.
- Ο υπουργός Άμυνας της κυβέρνησης της Υεμένης προειδοποίησε για απάντηση σε κατάλληλη στιγμή και τόπο.
- Οι Χούθι, υποστηριζόμενοι από το Ιράν, ισχυρίζονται ότι οι επιθέσεις έγιναν ως αντίποινα για την ενίσχυση των δυνάμεων που υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία.
- Ο αριθμός των τραυματιών ανέρχεται σε δεκάδες, με προηγούμενες αναφορές να μιλούν για 38 νεκρούς και 29 τραυματίες.
Τουλάχιστον 58 μέλη των κυβερνητικών δυνάμεων της Υεμένης σκοτώθηκαν σήμερα στις επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους που εξαπέλυσαν οι αντάρτες Χούθι, τις αιματηρότερες από το 2022, όταν οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην κατάπαυση του πυρός.
Οι ένοπλες δυνάμεις θα απαντήσουν σε αυτήν την επίθεση «την κατάλληλη ώρα και στο κατάλληλο μέρος», προειδοποίησε ο υπουργός Άμυνας της υεμενίτικης κυβέρνησης, που είναι αναγνωρισμένη από τη διεθνή κοινότητα.
Οι Χούθι, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν, ανέφεραν ότι εξαπέλυσαν τα πλήγματα σε αντίποινα για την πρόσφατη ενίσχυση, όπως λένε, των υεμενίτικων δυνάμεων που στηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία.
Μια στρατιωτική πηγή είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι οι νεκροί είναι 58 και οι τραυματίες «δεκάδες». Ο προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για 38 νεκρούς και 29 τραυματίες.