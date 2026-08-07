Υεμένη: 58 νεκροί και δεκάδες οι τραυματίες από την επίθεση των Χούθι σε κυβερνητικές δυνάμεις

Snapshot Τουλάχιστον 58 μέλη των κυβερνητικών δυνάμεων της Υεμένης σκοτώθηκαν σε επιθέσεις με drones και πυραύλους από τους Χούθι.

Οι επιθέσεις είναι οι πιο αιματηρές μετά την εκεχειρία του 2022 μεταξύ των δύο πλευρών.

Ο υπουργός Άμυνας της κυβέρνησης της Υεμένης προειδοποίησε για απάντηση σε κατάλληλη στιγμή και τόπο.

Οι Χούθι, υποστηριζόμενοι από το Ιράν, ισχυρίζονται ότι οι επιθέσεις έγιναν ως αντίποινα για την ενίσχυση των δυνάμεων που υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία.

Ο αριθμός των τραυματιών ανέρχεται σε δεκάδες, με προηγούμενες αναφορές να μιλούν για 38 νεκρούς και 29 τραυματίες. Snapshot powered by AI

Τουλάχιστον 58 μέλη των κυβερνητικών δυνάμεων της Υεμένης σκοτώθηκαν σήμερα στις επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους που εξαπέλυσαν οι αντάρτες Χούθι, τις αιματηρότερες από το 2022, όταν οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην κατάπαυση του πυρός.

Οι ένοπλες δυνάμεις θα απαντήσουν σε αυτήν την επίθεση «την κατάλληλη ώρα και στο κατάλληλο μέρος», προειδοποίησε ο υπουργός Άμυνας της υεμενίτικης κυβέρνησης, που είναι αναγνωρισμένη από τη διεθνή κοινότητα.

Οι Χούθι, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν, ανέφεραν ότι εξαπέλυσαν τα πλήγματα σε αντίποινα για την πρόσφατη ενίσχυση, όπως λένε, των υεμενίτικων δυνάμεων που στηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία.

Μια στρατιωτική πηγή είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι οι νεκροί είναι 58 και οι τραυματίες «δεκάδες». Ο προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για 38 νεκρούς και 29 τραυματίες.