Χανιά: ΕΔΕ για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες διέφυγε η 75χρονη από το ΑΤ - Τι λέει η αστυνομία

Το θύμα είχε μεταφερθεί στο Α.Τ. Χανίων πριν εξαφανιστεί

Κατερίνα Ρίστα

Χανιά: ΕΔΕ για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες διέφυγε η 75χρονη από το ΑΤ - Τι λέει η αστυνομία
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Νέες εξελίξεις γύρω από την υπόθεση της 75χρονης γυναίκας στα Χανιά, που εντοπίστηκε νεκρή ημέρες μετά την εξαφάνισή της, «βλέπουν» το φως της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση (Ε.Δ.Ε.) σε βάρος των εμπλεκόμενων αστυνομικών, προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες η ηλικιωμένη αποχώρησε από το Αστυνομικό Τμήμα Χανίων, όπου είχε μεταφερθεί για προστατευτική φύλαξη.

Πιο αναλυτικά, η ανακοίνωση της αστυνομίας έχει ως εξής:

Σχετικά με υπόθεση εξαφάνισης και ανεύρεσης νεκρής 75χρονης γυναίκας στην περιοχή των Χανίων Κρήτης, από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, ανακοινώνονται τα ακόλουθα:

Πρώτες πρωινές ώρες της 24ης Ιουλίου 2026, η 75χρονη εντοπίστηκε περιπλανώμενη από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης Χανίων, οι οποίοι λόγω αδυναμίας εξακρίβωσης των στοιχείων της την οδήγησαν στο Αστυνομικό Τμήμα Χανίων, όπου παρέμεινε σε καθεστώς προστατευτικής φύλαξης, έως ότου καταστεί δυνατή η ταυτοποίησή της και η ασφαλής επιστροφή στους οικείους της. Ωστόσο, κατά την παραμονή της στο χώρο του Τμήματος η γυναίκα αποχώρησε, χωρίς να γίνει αντιληπτή από τους αστυνομικούς.

Ακολούθως, μεσημβρινές ώρες της 25ης Ιουλίου 2026, συγγενικό της πρόσωπο μετέβη στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, όπου δήλωσε ότι η 75χρονη είχε εξαφανιστεί από απογευματινές ώρες της 23ης Ιουλίου.

Βραδινές ώρες της 3ης Αυγούστου 2026, κατόπιν ενημέρωσης από πολίτη, η 75χρονη εντοπίστηκε νεκρή σε φυσικό υπαίθριο χώρο εντός αγροτεμαχίου στην περιοχή των Χανίων. Στο σημείο μετέβησαν άμεσα αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, καθώς και συνεργείο του Τμήματος Εγκληματολογικών Ερευνών Χανίων, ενώ διενεργήθηκε αυτοψία από Ιατροδικαστή, ο οποίος, σύμφωνα με την αρχική προφορική του εκτίμηση, διαπίστωσε ότι ο θάνατός της επήλθε περίπου πέντε ημέρες πριν από τον εντοπισμό της από παθολογικά αίτια, χωρίς να προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Από την πρώτη στιγμή που διαπιστώθηκε ότι η 75χρονη είχε αποχωρήσει από το Αστυνομικό Τμήμα, ενημερώθηκε η Διεύθυνση Αστυνομίας Χανίων, η οποία προέβη στην ενεργοποίηση όλων των προβλεπόμενων ενεργειών για τον εντοπισμό της και στην κίνηση όλων των απαραίτητων διαδικασιών για τη διερεύνηση των συνθηκών αποχώρησής της. Ειδικότερα, διατάχθηκε η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (Ε.Δ.Ε.) σε βάρος των εμπλεκόμενων αστυνομικών, ενώ το σύνολο των αναφορών τους και του σχετικού υλικού διαβιβάστηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, προκειμένου να αξιολογηθεί ποινικά.

Παράλληλα, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας- νεκροτομής, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων για την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών του περιστατικού.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:00ΕΛΛΑΔΑ

Υπό έλεγχο η φωτιά σε δύσβατο σημείο στον Όλυμπο – Παραμένουν οι δυνάμεις στο σημείο

16:56ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στο Μαρκόπουλο: Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

16:52ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μαραντόνα: «Δεν ήθελε ούτε να φάει, ούτε να πλυθεί» – Συγκλονίζει νέα κατάθεση στη δίκη

16:47ΚΟΣΜΟΣ

Τρομο-τουρισμός: Ένοπλη ομάδα κουκουλοφόρων απειλεί τουρίστες στην Κορσική - «Μείνετε σπίτι, μην θεωρείτε τον εαυτό σας ασφαλή»

16:45ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΥΠΠΟ: Επιχορηγήσεις 1.106.000 ευρώ για την ενίσχυση των Πολυθεματικών Φεστιβάλ σε όλη την Ελλάδα

16:38ΕΛΛΑΔΑ

Θέρμη: Φωτιά σε δασική έκταση στο Μονοπήγαδο Θεσσαλονίκης – Σηκώθηκαν 6 εναέρια μέσα

16:34ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κυκλοφορούσε ανενόχλητος σε προαύλιο σχολείου με 106 συσκευασίες κάνναβης – Συνελήφθη έπειτα από καταδίωξη

16:34ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η δημοσιογράφος Χριστίνα Πιτουρά

16:33ΚΑΙΡΟΣ

«Κλειδώνει» ο καιρός του 15Αύγουστου - Τι φέρνει ο αντικυκλώνας - Αναλυτικοί χάρτες

16:32ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στο Στεφάνι Κορινθίας: Επιχειρούν 7 εναέρια μέσα, SMS ετοιμότητας από το 112

16:20ΚΟΣΜΟΣ

Ηρωική διάσωση: Ιδιοκτήτης καφέ βούτηξε με τα ρούχα στη θάλασσα και έσωσε τρία παιδιά από πνιγμό

16:18LIFESTYLE

Η Άννα Βίσση ενθουσιάστηκε με την μπάντα «Αγία Φανφάρα» στο Φισκάρδο - Η πρόταση για μελλοντική συνεργασία

16:17ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άνω Λιόσια: Προφυλακίστηκαν οι δύο άνδρες για τον θάνατο ηλικιωμένου που βρέθηκε εγκαταλελειμμένος

16:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανεβαίνει η θερμοκρασία στη Μεσόγειο - Η δραματική προοπτική για το φθινόπωρο στην Ελλάδα

16:04LIFESTYLE

Η Τατιάνα Στεφανίδου πόζαρε με φόντο τα καταγάλανα νερά του Ιονίου και εντυπωσίασε με το κορμί της

16:00WHAT THE FACT

Ζωολόγος προειδοποιεί για τα κουνούπια: «Αναπτύσσουν αντοχή στα εντομοκτόνα»

16:00ΕΛΛΑΔΑ

Θανατηφόρο τροχαίο στις Σέρρες: «Τα έχω χάσει όλα» - Συγκλονίζει ο πατέρας και σύζυγος των θυμάτων

15:52ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό Θεσσαλονίκης: Ξεκινούν από απόψε τα δοκιμαστικά δρομολόγια προς Καλαμαριά - Προστίθενται 15 νέα τρένα

15:46LIFESTYLE

Η «Καλυψώ» Σαρλίζ Θερόν κλείνει τα 51 της - Η ζωή και η καριέρα της απόλυτης σταρ

15:42LIFESTYLE

Τι να κάνετε εάν δείτε λαγοκέφαλο; Οι συμβουλές που δίνει η Μαρίνα Βερνίκου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:49ΚΟΣΜΟΣ

Κριστιάνο Ρονάλντο: Μέσα στο ξενοδοχείο των 1.300 ευρώ τη βραδιά που θα φιλοξενήσει τον γάμο του με την Τζορτζίνα

12:20ΕΛΛΑΔΑ

Σοκαριστικό βίντεο: Τουρίστας στην Κρήτη ζητά από υπάλληλο να την χρηματίσει για να ασελγήσει σε κοριτσάκι που καθόταν δίπλα

23:13ΕΛΛΑΔΑ

Σοκαριστικό τροχαίο στο Αίγιο: Οδηγός λεωφορείου υπέστη ανακοπή καθώς οδηγούσε, έχασε τον έλεγχο και έριξε το όχημα πάνω σε άλλα Ι.Χ.

16:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανεβαίνει η θερμοκρασία στη Μεσόγειο - Η δραματική προοπτική για το φθινόπωρο στην Ελλάδα

14:02LIFESTYLE

Νέα κρίση στον ΣΚΑΪ - Εκτός Ομίλου ο CEO Γρηγόρης Δημητριάδης και ο Κωνσταντίνος Ζούλας

16:32ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στο Στεφάνι Κορινθίας: Επιχειρούν 7 εναέρια μέσα, SMS ετοιμότητας από το 112

16:00ΕΛΛΑΔΑ

Θανατηφόρο τροχαίο στις Σέρρες: «Τα έχω χάσει όλα» - Συγκλονίζει ο πατέρας και σύζυγος των θυμάτων

16:33ΚΑΙΡΟΣ

«Κλειδώνει» ο καιρός του 15Αύγουστου - Τι φέρνει ο αντικυκλώνας - Αναλυτικοί χάρτες

12:30ΕΛΛΑΔΑ

Τσίγκας: Τα νέα Canadair θα πετούν τη νύχτα, αλλά δεν θα πραγματοποιούν ρίψεις νερού

14:00ΕΛΛΑΔΑ

Τι λέει ο Φαίδων Καραϊωσηφίδης για το εάν τα νέα Canadair 515 θα επιχειρούν νύχτα

16:18LIFESTYLE

Η Άννα Βίσση ενθουσιάστηκε με την μπάντα «Αγία Φανφάρα» στο Φισκάρδο - Η πρόταση για μελλοντική συνεργασία

13:57ΕΛΛΑΔΑ

Οι κρυμμένες λίμνες της Εύβοιας: Τα εγκαταλελειμμένα ορυχεία που μεταμορφώθηκαν σε επίγειο παράδεισο - Εντυπωσιακές αεροφωτογραφίες

15:42LIFESTYLE

Τι να κάνετε εάν δείτε λαγοκέφαλο; Οι συμβουλές που δίνει η Μαρίνα Βερνίκου

13:05ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί οι Τούρκοι «ψηφίζουν» ελληνικά νησιά: Οι συγκρίσεις τιμών και η εμπειρία στη Σάμο

16:20ΚΟΣΜΟΣ

Ηρωική διάσωση: Ιδιοκτήτης καφέ βούτηξε με τα ρούχα στη θάλασσα και έσωσε τρία παιδιά από πνιγμό

16:34ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η δημοσιογράφος Χριστίνα Πιτουρά

14:42ΚΟΣΜΟΣ

Άδανα: Στη δημοσιότητα πλάνα από ένοπλη σύρραξη στην οποία σκοτώθηκε πρώην αστυνομικός - Άγριο ξύλο και «βροχή» από σφαίρες

11:15WHAT THE FACT

Κατασκευάζουν ποτάμι από σκυρόδεμα 145 χλμ. με έναν σκοπό: Να τερματίσουν την ξηρασία

13:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σαββατοκύριακο με ζέστη και ισχυρά μελτέμια - Η πρόγνωση της ΕΜΥ και του ECMWF

16:04LIFESTYLE

Η Τατιάνα Στεφανίδου πόζαρε με φόντο τα καταγάλανα νερά του Ιονίου και εντυπωσίασε με το κορμί της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ