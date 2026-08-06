Δέος στο Όρος Θαβώρ: Το θαύμα της «Αγίας Νεφέλης» ανήμερα της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος - Βίντεο

Η φωτεινή νεφέλη που, σύμφωνα με τις μαρτυρίες προσκυνητών, εμφανίζεται κατά την πανήγυρη της Μεταμορφώσεως και το βαθύτερο θεολογικό μήνυμα του ιερού όρους όπου ο Χριστός αποκάλυψε τη θεϊκή Του δόξα

Ανθή Κουρεντζή

Δέος στο Όρος Θαβώρ: Το θαύμα της «Αγίας Νεφέλης» ανήμερα της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος - Βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
4'
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  • Κάθε χρόνο στην πανήγυρη της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Όρος Θαβώρ εμφανίζεται μια φωτεινή νεφέλη, γνωστή ως «Αγία Νεφέλη», που περιβάλλει την Ιερά Μονή και θεωρείται θαυμαστό σημείο.
  • Η νεφέλη παραπέμπει στη φωτεινή νεφέλη της ευαγγελικής διήγησης που επισκίασε τον Χριστό, τον Μωυσή, τον Ηλία και τους μαθητές κατά τη Μεταμόρφωση.
  • Η Μεταμόρφωση του Χριστού στο Όρος Θαβώρ επιβεβαιώνει τη θεϊκή Του δόξα και προαναγγέλλει το Πάθος και την Ανάσταση.
  • Το Όρος Θαβώρ αποτελεί ιερό τόπο για την Ορθοδοξία από τους πρώτους αιώνες και φιλοξενεί την Ιερά Μονή της Μεταμορφώσεως πάνω σε βυζαντινά κατάλοιπα.
  • Στην ορθόδοξη θεολογία, το φως της Μεταμορφώσεως είναι το «άκτιστο φως», φανέρωση της θεϊκής ενέργειας και όχι απλό φυσικό φως.
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Στην καρδιά της Γαλιλαίας υψώνεται το Όρος Θαβώρ, ένας τόπος που για τη χριστιανική παράδοση δεν αποτελεί απλώς ένα γεωγραφικό σημείο, αλλά το βουνό όπου αποκαλύφθηκε στους ανθρώπους η θεϊκή δόξα του Χριστού.

Κάθε χρόνο, κατά την πανήγυρη της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, χιλιάδες πιστοί συγκεντρώνονται στην κορυφή του βουνού για να συμμετάσχουν στην ολονύκτια αγρυπνία. Εκεί, σύμφωνα με μαρτυρίες προσκυνητών και κληρικών, κάνει την εμφάνισή της μια φωτεινή νεφέλη, η οποία περιβάλλει την Ιερά Μονή και δημιουργεί μια ατμόσφαιρα βαθιάς κατάνυξης.

Οι πιστοί αποκαλούν το φαινόμενο «Αγία Νεφέλη». Η ονομασία δεν παραπέμπει σε κάποια αγία με το όνομα Νεφέλη, αλλά στη φωτεινή νεφέλη της ευαγγελικής διήγησης, η οποία επισκίασε τον Χριστό, τον Μωυσή, τον Ηλία και τους τρεις μαθητές.

Σύμφωνα με όσα έχει περιγράψει ο ηγούμενος της Ιεράς Μονής Θαβώρ, Αρχιμανδρίτης Ιλαρίων, κατά την αγρυπνία μια νεφέλη κατεβαίνει πάνω από το ιερό βουνό, ενώ στον αέρα γίνεται αισθητή μια ευωδία που θυμίζει λιβάνι. Το γεγονός θεωρείται από τους προσκυνητές ένα επαναλαμβανόμενο θαυμαστό σημείο, άμεσα συνδεδεμένο με την εορτή της Μεταμορφώσεως.

Για τους πιστούς, η νεφέλη δεν αποτελεί απλώς ένα εντυπωσιακό φυσικό φαινόμενο. Παραπέμπει στα λόγια του Ευαγγελίου του Ματθαίου, όπου αναφέρεται ότι μια «νεφέλη φωτεινή» επισκίασε τον Χριστό και τους μαθητές Του και μέσα από αυτή ακούστηκε η φωνή του Θεού Πατέρα: «Οὗτός ἐστιν ὁ Υἱός μου ὁ ἀγαπητός… αὐτοῦ ἀκούετε».

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Η Μεταμόρφωση του Χριστού

Σύμφωνα με τις ευαγγελικές διηγήσεις, ο Ιησούς πήρε μαζί Του τους τρεις μαθητές Του, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, και ανέβηκε σε ένα ψηλό βουνό. Εκεί μεταμορφώθηκε μπροστά τους: το πρόσωπό Του έλαμψε σαν τον ήλιο και τα ενδύματά Του έγιναν λευκά σαν το φως.

Δίπλα Του εμφανίστηκαν ο Μωυσής και ο προφήτης Ηλίας. Η παρουσία τους έχει βαθύ θεολογικό συμβολισμό: ο Μωυσής εκπροσωπεί τον Νόμο και ο Ηλίας τους Προφήτες. Με αυτόν τον τρόπο, η Παλαιά Διαθήκη συναντά την Καινή και μαρτυρεί ότι ο Χριστός είναι η εκπλήρωση της θείας οικονομίας.

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Η απεικόνιση της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος

Η Μεταμόρφωση πραγματοποιήθηκε λίγο πριν από το Πάθος. Ο Χριστός θέλησε να ενισχύσει τους μαθητές Του, ώστε όταν Τον έβλεπαν αργότερα σταυρωμένο, να γνωρίζουν ότι το Πάθος Του ήταν εκούσιο και ότι πίσω από την ανθρώπινη ταπείνωση παρέμενε ακέραιη η θεϊκή Του δόξα. Το γεγονός προαναγγέλλει συγχρόνως την Ανάσταση του Χριστού και την ανακαίνιση ολόκληρης της ανθρώπινης φύσης.

Γιατί το Θαβώρ είναι ιερό για την Ορθοδοξία

Τα Ευαγγέλια μιλούν για ένα «υψηλό όρος», χωρίς να το ονομάζουν. Η αρχαία, όμως, εκκλησιαστική παράδοση αναγνώρισε το Θαβώρ ως το βουνό της Μεταμορφώσεως και ήδη από τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες ο τόπος εξελίχθηκε σε σημαντικό προσκύνημα.

Κατά τους βυζαντινούς χρόνους δημιουργήθηκαν ναοί και μοναστικές κοινότητες στην κορυφή του. Τον 6ο αιώνα υπήρχαν εκεί τρεις εκκλησίες, οι οποίες παρέπεμπαν στις τρεις σκηνές που πρότεινε να κατασκευάσει ο Απόστολος Πέτρος για τον Χριστό, τον Μωυσή και τον Ηλία. Σήμερα, στην κορυφή βρίσκεται η Ιερά Μονή της Μεταμορφώσεως, με τον ναό της να έχει οικοδομηθεί πάνω σε παλαιότερα βυζαντινά κατάλοιπα.

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Το Όρος Θαβώρ

Το Θαβώρ έχει παρουσία και στην Παλαιά Διαθήκη. Αναφέρεται στους Ψαλμούς, ενώ συνδέεται με τη Δεββώρα και τον Βαράκ πριν από τη μάχη εναντίον του Σισάρα. Η μεγάλη του σημασία για τον χριστιανισμό, ωστόσο, προέρχεται κυρίως από τη σύνδεσή του με τη Μεταμόρφωση και το Θαβώριο Φως.

Το Θαβώριο Φως και η μεταμόρφωση του ανθρώπου

Στην ορθόδοξη θεολογία, το φως που αντίκρισαν οι μαθητές δεν θεωρείται ένα συνηθισμένο, δημιουργημένο φως. Είναι το «άκτιστο φως», η φανέρωση της άκτιστης ενέργειας του Θεού, όπως ανέπτυξαν οι Πατέρες της Εκκλησίας και ιδιαίτερα ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς.

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Ο Χριστός δεν απέκτησε εκείνη τη στιγμή μια δόξα που δεν είχε. Αντίθετα, αποκάλυψε στους μαθητές Του —«καθώς ηδύναντο», όσο μπορούσαν να αντέξουν— ένα μέρος της δόξας που είχε πάντοτε.

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