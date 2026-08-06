Νέα Υόρκη: Το τελευταίο SMS της μητέρας στον πρώην σύζυγό της πριν δολοφονήσει τα 4 παιδιά τους

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την υπόθεση που έχει συγκλονίσει την Νέα Υόρκη, στην οποία η 44χρονη Σάρα Μάιερς και η μητέρα της, η 64χρονη Έιμι Στέντμαν, δολοφόνησαν τα τέσσερα παιδιά της οικογένειας και στη συνέχεια αυτοκτόνησαν.

Ο πατέρας των παιδιών, Μπρέιντι Χάρμον, δημοσίευσε το τελευταίο SMS που έλαβε από την πρώην σύζυγό του, λίγες ώρες πριν τις δολοφονίες.

«Τα παιδιά έχουν μία μικρή ίωση στο στομάχι και κάνουν εμετούς. Μπορούμε να μεταφέρουμε τη διαδικτυακή σας συνομιλία για αύριο στις 4 μ.μ., σε παρακαλώ», έγραφε το μήνυμα που έστειλε η Σάρα Μάιερς στον πρώην σύζυγό της το απόγευμα της 10ης Ιουνίου.

«Εντάξει, θα συνεχίσω να ζωγραφίζω τότε. Ελπίζω να νιώσουν σύντομα καλύτερα», απάντησε ο Μπρέιντι, που ζει στη Γιούτα και δεν γνώριζε τι είχε ήδη συμβεί.

Την επόμενη ημέρα, προσπάθησε ξανά να επικοινωνήσει με την 44χρονη γράφοντας: «Νιώθουν καλύτερα τα παιδιά;», ενώ η Σάρα δεν απάντησε στην προγραμματισμένη βιντεοκλήση στις 16:02.

Δείτε τα μηνύματα:

Μέχρι εκείνη τη στιγμή, η Σάρα Μάιερς, η 64χρονη μητέρα της, Έιμι Στέντμαν και τα τέσσερα παιδιά – η 13χρονη Χάρπερ, ο 11χρονος Χάντσον και τα 10χρονα δίδυμα Γκάβιν και Γκρέισλιν Χάρμον – είχαν ήδη χάσει την ζωή τους μέσα στο διαμέρισμα στο Μηκάνικβιλ, όπως δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας Μπιλ Ράμπιτ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου την Τρίτη.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο σχεδιασμός της υπόθεσης είχε ξεκινήσει ήδη από τις 5 Ιουνίου. Οι δύο γυναίκες, που διέμεναν στο ίδιο κτίριο αλλά σε διαφορετικά διαμερίσματα, αντάλλασσαν γραπτά μηνύματα στα οποία, σύμφωνα με την έρευνα, συντόνιζαν τις κινήσεις τους.

Σχεδίαζαν τις καλοκαιρινές διακοπές των παιδιών

Την ίδια περίοδο, η Σάρα Μάιερς συνέχιζε να ανταλλάζει μηνύματα με τον Μπρέιντι σχετικά με μία προγραμματισμένη εκδρομή των παιδιών στην Γιούτα, όπου θα έμεναν με τον πατέρα τους για 2 μήνες, ξεκινώντας από την 1η Ιουλίου.

«Είμαστε εντάξει για το καλοκαίρι», του έγραψε στις 5 Ιουνίου. Σε ένα άλλο μήνυμα, η 44χρονη ζητούσε από τον πρώην σύζυγό της να προγραμματίσουν γραπτώς τις ώρες των βιντεοκλήσεων και των τηλεφωνημάτων για τα γενέθλια των παιδιών, ενώ του ζήτησε να καταθέσει τη διατροφή των παιδιών, ώστε να μπορέσει να τους αγοράσει αθλητικά παπούτσια.

Στις 7 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε μια βιντεοκλήση 17 λεπτών ανάμεσα στον Μπρέιντι και τα παιδιά του. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος, ήταν η τελευταία φορά που είδε τα παιδιά του ζωντανά.

«Έμοιαζαν χαρούμενα» κατά τη διάρκεια αυτής της κλήσης, είπε ο Μπρέιντι στην New York Post λίγες μέρες μετά τον εντοπισμό των σορών.

Στις 8 Ιουνίου, ο πατέρας έστειλε νέο μήνυμα στην 44χρονη ζητώντας πληροφορίες για τα χόμπι και ενδιαφέροντα του κάθε παιδιού, για να οργανώσει το καλοκαίρι.

«Επειδή έχω χάσει πολύ χρόνο με [τα παιδιά], θέλω να βεβαιωθώ ότι το καλοκαίρι τους θα είναι ευχάριστο, συναρπαστικό και επικεντρωμένο σε πράγματα που πραγματικά τους αρέσει να κάνουν», έγραψε ο ίδιος στο μήνυμα.

«Θέλω να δημιουργήσω ευκαιρίες για να περάσουμε όλοι μαζί ποιοτικό χρόνο, να κάνουμε δραστηριότητες, να απολαύσουμε τη φύση, να δημιουργήσουμε όμορφες αναμνήσεις και να ξαναγίνουμε οικογένεια», έγραψε.

Ζήτησε επίσης από την 44χρονη να του στείλει τους ιατρικούς φακέλους των παιδιών, για να μπορέσει να τα φροντίσει σωστά. Η Μάιερς του απάντησε ότι θα μιλήσει με τα παιδιά για τα πράγματα που θα ήθελαν να κάνουν το καλοκαίρι, ενώ την επόμενη ημέρα είπε: «Συγκεντρώνω όλα όσα ζήτησες ώστε όλοι να περάσουν όμορφα και με ασφάλεια».

Δείτε το μήνυμα:

Η πρώτη συνάντηση μετά το διαζύγιο

Σε συνέντευξή του τον Ιούνιο στο τηλεοπτικό δίκτυο WTEN, ο Μπρέιντι είχε δηλώσει ότι είχε χωρίσει με τη Σάρα Μάιερς τον Νοέμβριο του 2019 και επρόκειτο να συναντήσει τα παιδιά του για πρώτη φορά έπειτα από έξιμισι χρόνια, λίγο πριν από τη δολοφονία τους.

Η έρευνα έδειξε ακόμη ότι τις ημέρες που προηγήθηκαν των θανάτων, οι δύο γυναίκες πραγματοποίησαν αγορές από φαρμακεία, προμηθευόμενες υπνωτικά σκευάσματα και άλλα συνταγογραφούμενα φάρμακα.

Τα μηνύματα που ανακτήθηκαν από τις συσκευές τους καταδεικνύουν, σύμφωνα με την Αστυνομία, ότι οι δολοφονίες και η αυτοκτονία πραγματοποιήθηκαν στις 10 Ιουνίου. Σε αυτά οι δύο γυναίκες συζητούσαν τον τρόπο χορήγησης των φαρμάκων στα παιδιά.

Η γιαγιά με τα εγγόνια της

Σε ένα από τα μηνύματα αναφερόταν ότι η φαρμακευτική αγωγή δεν είχε το επιθυμητό αποτέλεσμα και ότι ένα από τα παιδιά είχε αντιληφθεί τι συνέβαινε.

«Οι επικοινωνίες αυτές είναι ιδιαίτερα σημαντικές, επειδή δεν αποτυπώνουν μόνο τον σχεδιασμό. Δείχνουν ότι η Στέντμαν και η Μάιερς επικοινωνούσαν και συντόνιζαν τις ενέργειές τους ενώ οι δολοφονίες βρίσκονταν σε εξέλιξη», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας Μπιλ Ράμπιτ.

«Ήταν τέσσερεις όμορφοι άνθρωποι, με προσωπικότητα, όνειρα και φόβους»

Οι αστυνομικοί εντόπισαν επίσης χειρόγραφα σημειώματα των δύο γυναικών, στα οποία φέρονται να υποστήριζαν ότι προχώρησαν στις δολοφονίες για να προστατεύσουν τα παιδιά από τον πατέρα τους.

Ωστόσο, ο αρχηγός της Αστυνομίας διευκρίνισε ότι οι ερευνητές δεν κατάφεραν να επιβεβαιώσουν κανέναν από τους ισχυρισμούς περί κακοποίησης, ενώ ο πατέρας των παιδιών αρνήθηκε κατηγορηματικά τις καταγγελίες.

«Δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί κάποιος να ισχυριστεί ότι αυτό έγινε για να “σωθούν” τα παιδιά μου», έγραψε ο Μπρέιντι σε ανάρτησή του στο Facebook.

«Η μεγαλύτερη δυνατή βλάβη τους έγινε. Ήταν τρομοκρατημένα, προδόθηκαν και στερήθηκαν τη ζωή τους από τους ίδιους τους ανθρώπους που υποτίθεται ότι θα τα προστάτευαν. Τα παιδιά μου δεν ήταν πιόνια που έπρεπε να θυσιαστούν επειδή κάποιοι ένιωθαν ότι έχαναν τον έλεγχο. Ήταν τέσσερεις όμορφοι άνθρωποι, με προσωπικότητα, όνειρα, φόβους, γέλιο και μια ολόκληρη οικογένεια που περίμενε να τα αγαπήσει. Πίστευα ότι ετοιμαζόμουν να καλωσορίσω τα παιδιά μου στο σπίτι», κατέληξε.

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