Την κορυφή με τον Παναθηναϊκό στοχεύει ο Λιβάι Γκαρσία: «Μόλις βρεθώ στο γήπεδο, θα κάνω τη διαφορά»

Ο Λιβάι Γκαρσία δηλώνει έτοιμος να «σκοτώσει» τους αντιπάλους του Τριφυλλιού με τα γκολ του.

Το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού μίλησε για την απόφασή του να φορέσει τα πράσινα και να επιστρέψει στην Ελλάδα, για δεύτερη θητεία, μετά από αυτή με τη φανέλα της ΑΕΚ, τους στόχους του και τις θέσεις που μπορεί να προσφέρει.

Δείτε όσα δήλωσε στο βίντεο της ΠΑΕ:

Αναλυτικά όσα είπε:

«Είναι χαρά μου που βρίσκομαι εδώ. Ήθελα να κάνω το επόμενο βήμα και να αγωνιστώ κάπου αλλού αυτή τη στιγμή. Ο Παναθηναϊκός έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον. Φυσικά, όλοι γνωρίζουμε την ιστορία του συλλόγου και τη φανταστική ατμόσφαιρα.

Έτσι πήρα την απόφαση, μαζί με τους εκπροσώπους μου και τον σύλλογο, να έρθω εδώ και να πετύχουμε τους στόχους μας.

Έχω εμπειρία από την Ελλάδα. Η κατάκτηση ενός τίτλου είναι ένα υπέροχο συναίσθημα. Πιστεύω ότι έχουμε μια εξαιρετική ομάδα. Η ομάδα πρέπει να είναι ενωμένη, να πηγαίνει παιχνίδι με το παιχνίδι, και στο τέλος τα αποτελέσματα θα μιλήσουν από μόνα τους.

Ο καιρός κυρίως! (γέλια) Αλλά η ζωή είναι όμορφη. Έχω μάθει να προσαρμόζομαι σε όλη μου τη ζωή. Η οικογένειά μου κι εγώ περάσαμε υπέροχα στη Ρωσία, αλλά τα πράγματα άλλαξαν λίγο.

Πήρα την απόφαση να επιστρέψω στην Ελλάδα και ο βασικός μου στόχος είναι να πετύχω τους προσωπικούς μου στόχους και τους στόχους του συλλόγου.

Η μεγαλύτερη συνεισφορά μου θα είναι όπου με χρειάζεται η ομάδα. Είτε ως δεξιός εξτρέμ είτε ως επιθετικός μπορώ να κάνω τη διαφορά.

Μου παρουσίασαν το όραμά τους και, μόλις βρεθώ στο γήπεδο, θα τα δώσω όλα για την ομάδα. Αυτό είναι το πλάνο.

Εκατό τοις εκατό. Ήταν πολύ πειστικοί. Μου έδειξαν το πλάνο τους και ήταν κάτι στο οποίο ήθελα να συμμετάσχω. Και γι' αυτό είμαι εδώ σήμερα.

Από κάθε μεταγραφή μαθαίνεις κάτι. Έμαθα πολλά. Πέρασα όμορφα εκεί. Αλλά αυτή τη στιγμή η μοναδική μου προτεραιότητα είναι να τα πάω καλά εδώ.

Γνωρίζω το πρωτάθλημα και το πρωτάθλημα γνωρίζει εμένα. Αν όλα πάνε σύμφωνα με το σχέδιο, θα ζήσουμε σπουδαία παιχνίδια και το σημαντικότερο είναι να πετύχουμε τους στόχους μας στο τέλος της σεζόν.

Αυτοί θα αποφασίσουν. Αλλά για μένα, μέσα στο γήπεδο, θέλω απλώς να είμαι... ένας killer.

Γεια σας, είμαι ο Λιβάι Γκαρσία. Χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ. Ανυπομονώ να ξεκινήσω. Πάμε!