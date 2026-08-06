Θεσσαλονίκη: Aλλαγές στο ωράριο λειτουργίας του Μετρό σήμερα και αύριo

Γίνονται τελικές εργασίες για τη σύνδεση του νέου κλάδου του μέσου (επέκταση Καλαμαριάς) με τη βασική γραμμή.

Εύη Απολλωνάτου

Θεσσαλονίκη: Aλλαγές στο ωράριο λειτουργίας του Μετρό σήμερα και αύριo
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Σήμερα 6/8, η λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης θα ολοκληρωθεί στις 21:00 αντί για 23:00 λόγω τελικών εργασιών σύνδεσης της επέκτασης Καλαμαριάς.
  • Αύριο 7/8, η λειτουργία του Μετρό θα ξεκινήσει στις 07:00 αντί για 05:15.
  • Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, το ωράριο λειτουργίας θα επανέλθει στο κανονικό με ώρες Δευτέρα-Πέμπτη 05:15-23:00, Παρασκευή-Σάββατο 05:15-02:00 και Κυριακή 05:15-00:30.
  • Οι ώρες αναφέρονται στην πρώτη και τελευταία αναχώρηση από τους τερματικούς σταθμούς «Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός» και «Νέα Ελβετία».
  • Η Παρασκευή 7/8 αποτελεί εξαίρεση με καθυστερημένη έναρξη λειτουργίας στις 07:00.
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Προσωρινές αλλαγές στο ωράριο λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης θα ισχύσουν από σήμερα, λόγω των τελικών εργασιών που απαιτούνται για τη μόνιμη λειτουργική σύνδεση του νέου κλάδου του μέσου (επέκταση Καλαμαριάς) με τη βασική γραμμή.

Αναλυτικότερα, σήμερα (Πέμπτη 6/8) η εμπορική λειτουργία του Μετρό θα ολοκληρωθεί στις 21.00 (αντί για τις 23.00), και αύριο (Παρασκευή 7/8) η έναρξή της θα πραγματοποιηθεί στις 07.00 (αντί για τις 05.15).

Έπειτα από την ολοκλήρωση των τελικών εργασιών, επανέρχεται το προϋπάρχον ωράριο λειτουργίας για τις ημέρες Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, το οποίο από 7/8 διαμορφώνεται ως εξής∶

  • Δευτέρα - Πέμπτη: 05.15-23.00,
  • Παρασκευή και Σάββατο 05.15- 02.00
  • Κυριακή 05.15- 00.30.

Οι ώρες αφορούν στην πρώτη και στην τελευταία αναχώρηση των συρμών και από τους δύο τερματικούς σταθμούς («Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός» και «Νέα Ελβετία»). Με εξαίρεση την Παρασκευή 7/8, ημέρα κατά την οποία, όπως προαναφέρθηκε, η ώρα έναρξης της εμπορικής λειτουργία θα είναι στις 07.00.

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