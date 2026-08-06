Στα email των ασφαλισμένων άνω των 60 ετών οδηγίες για ασφαλή κολύμβηση από το υπουργείο Υγείας

Snapshot Το υπουργείο Υγείας, ο ΕΟΔΥ και το Safe Water Sports πραγματοποιούν εκστρατεία ενημέρωσης για την πρόληψη πνιγμών σε άτομα άνω των 60 ετών.

Αποστέλλονται ενημερωτικά SMS και email μέσω της ΗΔΥΚΑ σε πολίτες άνω των 60 ετών με οδηγίες ασφαλούς κολύμβησης.

Κατά μέσο όρο 373 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους κάθε χρόνο στις ελληνικές θάλασσες, με το 80% των περιστατικών να αφορά ηλικιωμένους άνω των 60 ετών. Snapshot powered by AI

Σε εξέλιξη βρίσκεται η ενημερωτική εκστρατεία του υπουργείου Υγείας, του ΕΟΔΥ και του Safe Water Sports, για την πρόληψη των πνιγμών στις ελληνικές θάλασσες, στοχεύοντας στους ηλικιωμένους πολίτες.

Καθώς βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, τα ενημερωτικά SMS και email συνεχίζουν να αποστέλλονται στους πολίτες άνω των 60 ετών. Η αποστολή γίνεται μέσω της ΗΔΥΚΑ.

Την καμπάνια με κεντρικό μήνυμα «Η πρόληψη των πνιγμών είναι ζήτημα δημόσιας υγείας», είχαν παρουσιάσει ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο πρόεδρος του οργανισμού «Safe Water Sports» Παναγιώτης Πασχαλάκης και ο πρόεδρος του επιστημονικού συμβουλίου του ΕΟΔΥ Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, τον περασμένο Ιούνιο.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, κατά μέσο όρο 373 άνθρωποι χάνουν κάθε χρόνο τη ζωή τους στις ελληνικές θάλασσες, ενώ το 80% των περιστατικών αφορά άτομα άνω των 60 ετών.

Στην ιστοσελίδα του Safe Water Sports, όπου ανακατευθύνονται οι πολίτες που λαμβάνουν τα ενημερωτικά μηνύματα, υπάρχουν ενημερωτικά βίντεο, με απλές οδηγίες και συμβουλές. Όπως τονίζεται:

Τηρούμε βασικούς κανόνες ασφαλείας

Όχι μόνοι στη θάλασσα.

Όχι κάθετα και μακριά από την παραλία.

Όχι απότομη είσοδος στο νερό.

Όχι κολύμβηση μέχρι εξαντλήσεως.

Συμβουλευόμαστε πάντα τον γιατρό μας πριν ξεκινήσουμε τα καλοκαιρινά μας μπάνια.

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