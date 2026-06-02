SMS σε όλους τους πολίτες άνω των 60 ετών για την πρόληψη των πνιγμών στις ελληνικές θάλασσες

Εκστρατεία ενημέρωσης από το υπουργείο Υγείας, τον ΕΟΔΥ και το Safe Water Sports

Διονυσία Προκόπη

Υπουργείο Υγείας
Στιγμιότυπο από την παρουσίαση της ενημερωτικής εκστρατείας στο υπουργείο Υγείας
EUROKINISSI
ΥΓΕΙΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το υπουργείο Υγείας, ο ΕΟΔΥ και το Safe Water Sports ξεκίνησαν εκστρατεία ενημέρωσης για την πρόληψη των πνιγμών στις ελληνικές θάλασσες.
  • Κατά μέσο όρο 373 άνθρωποι πεθαίνουν ετησίως από πνιγμό στην Ελλάδα, με το 80% των περιστατικών να αφορά άτομα άνω των 60 ετών.
  • Η εκστρατεία περιλαμβάνει ενημερωτικές δράσεις σε ΚΑΠΗ και άλλους χώρους που επισκέπτονται ηλικιωμένοι, με στόχο τη μείωση των ατυχημάτων και την προστασία της ζωής τους.
  • Ο οργανισμός Safe Water Sports συνεργάζεται με το υπουργείο Παιδείας για τη διεύρυνση του προγράμματος κολύμβησης στα σχολεία με σκοπό τη βελτίωση της ασφάλειας όλων των ηλικιακών ομάδων.
Snapshot powered by AI

Με την αποστολή SMS και email μέσω της ΗΔΙΚΑ, όλοι οι πολίτες άνω των 60 ετών που ζουν στη χώρα, θα ενημερωθούν ενόψει της θερινής περιόδου, για την πρόληψη των πνιγμών.

Τη νέα ενημερωτική εκστρατεία παρουσίασε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ο πρόεδρος του οργανισμού «Safe Water Sports» Παναγιώτης Πασχαλάκης και ο πρόεδρος του επιστημονικού συμβουλίου του ΕΟΔΥ Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, σε συνέντευξη Τύπου, την Τρίτη (02/06/2026).

Κεντρικό μήνυμα της καμπάνιας είναι «Η πρόληψη των πνιγμών είναι ζήτημα δημόσιας υγείας» και κύριος στόχος της η ενημέρωση, η ευαισθητοποίηση και η εκπαίδευση των πολιτών για την πρόληψη των πνιγμών στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, κατά μέσο όρο 373 άνθρωποι χάνουν κάθε χρόνο τη ζωή τους στις ελληνικές θάλασσες, ενώ το 80% των περιστατικών αφορά άτομα άνω των 60 ετών. Τα δεδομένα αυτά καταδεικνύουν την ανάγκη για στοχευμένες δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών μεγαλύτερης ηλικίας. Η καμπάνια αναπτύσσεται μέσω ενημερωτικών δράσεων σε ΚΑΠΗ και άλλους χώρους που επισκέπτονται συχνά άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, με στόχο η έγκυρη ενημέρωση να φτάσει σε όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες σε ολόκληρη τη χώρα καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, συμβάλλοντας στη μείωση των ατυχημάτων και στην προστασία της ανθρώπινης ζωής.

«Τα στοιχεία που καταγράφονται κάθε χρόνο στις ελληνικές θάλασσες, με τη μεγάλη πλειονότητα των θυμάτων να είναι συμπολίτες μας, μεγαλύτερης ηλικίας, μας υπενθυμίζουν ότι η πρόληψη και η σωστή ενημέρωση μπορούν να σώσουν ζωές. Το υπουργείο Υγείας στηρίζει την πρωτοβουλία του "Safe Water Sports" και του ΕΟΔΥ, για την ενημέρωση των πολιτών άνω των 60 ετών, σχετικά με τους βασικούς κανόνες ασφάλειας στη θάλασσα. Μέσα από δράσεις που φέρνουν την ενημέρωση κοντά στους πολίτες, ενισχύεται η προσπάθεια πρόληψης και μειώνεται ο κίνδυνος ατυχημάτων και απωλειών ανθρώπινων ζωών. Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε την κουλτούρα ασφάλειας στο υδάτινο περιβάλλον και να μειώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τα τραγικά περιστατικά που καταγράφονται κάθε χρόνο. Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας, θα ζητήσω από την ΗΔΙΚΑ να στείλουμε sms και email σε όλους τους ανθρώπους αυτής της ηλικίας με το σποτάκι και το ενημερωτικό, για να ενημερώσουμε άμεσα τους συμπολίτες μας. H κολυμβητική περίοδος ξεκινάει, να είμαστε όλοι λίγο πιο προσεκτικοί» δήλωσε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο πρόεδρος του επιστημονικού συμβουλίου του ΕΟΔΥ Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, σημείωσε, μεταξύ άλλων, ότι «μέρος των πνιγμών οφείλεται σε παθολογικά αίτια. Το πρόγραμμα "Προλαμβάνω", το οποίο έχει εκπονήσει και εφαρμόσει το υπουργείο Υγείας συνεισφέρει πάρα πολύ και θα βοηθήσει τα επόμενα χρόνια να μειωθούν έτι περαιτέρω τα ατυχήματα στη θάλασσα από παθολογικά αίτια. Ένας άνθρωπος για παράδειγμα που έχει μια καρδιοπάθεια και δεν το ήξερε μπορεί να πάθει μια αρρυθμία μέσα στο νερό και να χάσει τη ζωή του. Το πρόγραμμα, λοιπόν, "Προλαμβάνω" είναι ό,τι καλύτερο για να προλαμβάνουμε ατυχήματα πέρα από τις οδηγίες».

Τέλος, ο πρόεδρος του «Safe Water Sports», Παναγιώτης Πασχαλάκης ανέφερε πως θέλουμε μια «θάλασσα με ασφάλεια για τους ανθρώπους άνω των 60 ετών που είναι και η πιο ευάλωτη ομάδα όπως δείχνουν και τα στοιχεία για τους πνιγμούς στη χώρα μας», τόνισε ο κ. Πασχαλάκης και συνέχισε λέγοντας πως «στόχος μας είναι να ανατρέψουμε αυτή τη δυσάρεστη στατιστική εικόνα και να βοηθήσουμε τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας να τηρούν τους κανόνες ασφαλείας στη θάλασσας». Ο ίδιος συμπλήρωσε πως «για τα παιδιά, σε συνεργασία με το υπουργείο Παιδείας, καταβάλλουμε σημαντική προσπάθεια ώστε το πρόγραμμα κολύμβησης στα σχολεία, να επεκταθεί με καθολικό χαρακτήρα, σε όσο το δυνατό μεγαλύτερο αριθμό σχολικών μονάδων σε όλη τη χώρα».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:22ΕΛΛΑΔΑ

Θανατηφόρο τροχαίο με γουρούνα στην Ίο – Νεκρός 22χρονος αλλοδαπός

17:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 150 ευρώ ανά παιδί - Πότε πληρώνεται και ποιοι το δικαιούνται για το 2026

17:10LIFESTYLE

Να μ’αγαπάς spoiler: Πότε θα δούμε το τελευταίο επεισόδιο της σειράς;

17:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παγκόσμια αίσθηση από τις δηλώσεις Προκοπίου: «Η Ελλάδα έχει παράδοση στο να σπάει τα εμπάργκο από την αρχαιότητα» - Παίρνουν θέση τα σκάφη του

17:07ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή ο 35χρονος για την υπόθεση του ακέφαλου πτώματος στο Καλοχώρι - Tι λέει η σύζυγος του κατηγορούμενου

17:03ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο κατά φαντασίαν ασθενής, με τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη στο Θέατρο Βράχων – Μελίνα Μερκούρη

17:03ΚΟΣΜΟΣ

Οι ονειρεμένες παραλίες της Ευρώπης - Η Ελλάδα κυριαρχεί στο Top 10

17:00LIFESTYLE

Sabrina Carpenter: Έλαβε ασφαλιστικά μέτρα εναντίον άνδρα, που προσπάθησε να μπει στο σπίτι της

16:48ΕΛΛΑΔΑ

Εγνατία Οδός: Σύγκρουση οχήματος με αρκούδα στα Γρεβενά

16:41ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη Βαλυράκη - Πραγματογνώμονας: «Είμαι βέβαιος ότι υπήρχαν δύο σκάφη»

16:39ΕΛΛΑΔΑ

Νάσος Αθανασίου: Συγκινεί το «αντίο» της Σεμίνας Διγενή στον συμπαρουσιαστή της - «Δίπλα σου μπουσούλησα στη ζωντανή τηλεόραση...»

16:37ΚΟΣΜΟΣ

Καταπέλτης ο Οζέλ κατά Ερντογάν: Η δημοκρατική κρίση της Τουρκίας μετατρέπεται σε κρίση ασφαλείας

16:37ΥΓΕΙΑ

15 πρώιμα συμπτώματα που θα μπορούσαν να είναι σημάδι καρκίνου [πίνακας]

16:24ΕΛΛΑΔΑ

Με αεροσκάφος της πολεμικής αεροπορίας η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην Αλεξανδρούπολη

16:12ΕΛΛΑΔΑ

Μαζικοί έλεγχοι της Τροχαίας στην Αττική: 24 συλλήψεις και 21.126 αλκοτέστ

16:02ΥΓΕΙΑ

SMS σε όλους τους πολίτες άνω των 60 ετών για την πρόληψη των πνιγμών στις ελληνικές θάλασσες

16:00ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026 - ΣΤ' Όμιλος: Τα προφίλ των Ολλανδίας, Ιαπωνίας, Σουηδίας και Τυνησίας - Τα ρόστερ, τα φαβορί και το πρόγραμμα

15:56ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Είχε πρόβλημα στην πισίνα του - Βρήκε μια τεράστια οχιά εγκατεστημένη στο skimmer

15:51ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η νέα φορητή κονσόλα της ASUS έρχεται με OLED οθόνη και βελτιώνει όσα ξέραμε για το gaming

15:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κοινωνικός Τουρισμός: Βγήκαν τα προσωρινά αποτελέσματα για τους συνταξιούχους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:56ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Είχε πρόβλημα στην πισίνα του - Βρήκε μια τεράστια οχιά εγκατεστημένη στο skimmer

15:28ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Ο δράστης κατακρεούργησε την Σίλια με περισσότερες από 40 μαχαιριές

11:55ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ο Άρειος Πάγος δικαίωσε τον Ολυμπιονίκη Νίκο Κακλαμανάκη στη διαμάχη με την Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία

15:30ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φυλακές Κορυδαλλού: Αυτός είναι ο Αλβανός δραπέτης - Εκμεταλλεύτηκε την ώρα της προμήθειας ψωμιού

21:41ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τέλος εποχής για τον σπουδαίο Κλιντ Ίστγουντ; «Ναι, έχει αποσυρθεί από τον κινηματογράφο»

15:09ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Εξετάζεται άγριο ενδοοικογενειακό επεισόδιο πριν ένα μήνα - Ο ισχυρισμός που σκηνοθέτησε ο καθ'ομολογίαν δολοφόνος και το «κατεβασμένο ρελέ»

16:39ΕΛΛΑΔΑ

Νάσος Αθανασίου: Συγκινεί το «αντίο» της Σεμίνας Διγενή στον συμπαρουσιαστή της - «Δίπλα σου μπουσούλησα στη ζωντανή τηλεόραση...»

12:45ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο δημοσιογράφος Νάσος Αθανασίου σε ηλικία 75 ετών

17:07ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή ο 35χρονος για την υπόθεση του ακέφαλου πτώματος στο Καλοχώρι - Tι λέει η σύζυγος του κατηγορούμενου

15:07ΚΟΣΜΟΣ

Απόκοσμη ανακάλυψη στη Σαχάρα: Βρήκαν 260 κυκλικούς τάφους με ένα κοινό, ανατριχιαστικό στοιχείο

14:19ΕΛΛΑΔΑ

Ο δικηγόρος του καθ' ομολογίαν δολοφόνου επιχειρεί να αθωώσει τον πελάτη του: «Είδα έναν άνθρωπο που είχε δεχθεί επίθεση, είναι ανθρώπινο κουρέλι»

15:08ΕΛΛΑΔΑ

Νερό... πολυτελείας στη Σαντορίνη: 6,30 ευρώ στο αεροδρόμιο, 1,86 ευρώ στο σούπερ μάρκετ

16:48ΕΛΛΑΔΑ

Εγνατία Οδός: Σύγκρουση οχήματος με αρκούδα στα Γρεβενά

11:16ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Λονδίνο: Νοσηλευτές άφησαν αβοήθητη 20χρονη με φρικτούς πόνους στο στομάχι για να δουν ποδόσφαιρο - Λίγες ώρες αργότερα κατέληξε

12:45ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Κλιντ Ίστγουντ: Ο μοναχικός καουμπόι του κινηματογράφου ρίχνει αυλαία στη σπουδαία καριέρα του

15:10ΦΑΡΜΑΚΟ

Ποια είναι η υπό δοκιμή ογκολογική θεραπεία που φαίνεται αποτελεσματική σε πολλούς τύπους όγκων

14:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα Αριστερά: Οι αποχωρήσεις, ο ξαφνικός θάνατος της ΚΟ και η επόμενη μέρα για τον Σακελλαρίδη

13:10ΚΟΣΜΟΣ

Ο Βασιλιάς Κάρολος θέλει να δει τα εγγόνια του, αλλά θέτει έναν αυστηρό όρο στον Χάρι

13:42ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Από το «πάρε τηλέφωνο τον εραστή σου» στο «κυκλοφορώ μ' ένα μωρό»: Αφιέρωμα στα πιο καλτ λαϊκά τραγούδια

16:37ΥΓΕΙΑ

15 πρώιμα συμπτώματα που θα μπορούσαν να είναι σημάδι καρκίνου [πίνακας]

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ