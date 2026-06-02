SMS σε όλους τους πολίτες άνω των 60 ετών για την πρόληψη των πνιγμών στις ελληνικές θάλασσες

Με την αποστολή SMS και email μέσω της ΗΔΙΚΑ, όλοι οι πολίτες άνω των 60 ετών που ζουν στη χώρα, θα ενημερωθούν ενόψει της θερινής περιόδου, για την πρόληψη των πνιγμών.

Τη νέα ενημερωτική εκστρατεία παρουσίασε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ο πρόεδρος του οργανισμού «Safe Water Sports» Παναγιώτης Πασχαλάκης και ο πρόεδρος του επιστημονικού συμβουλίου του ΕΟΔΥ Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, σε συνέντευξη Τύπου, την Τρίτη (02/06/2026).

Κεντρικό μήνυμα της καμπάνιας είναι «Η πρόληψη των πνιγμών είναι ζήτημα δημόσιας υγείας» και κύριος στόχος της η ενημέρωση, η ευαισθητοποίηση και η εκπαίδευση των πολιτών για την πρόληψη των πνιγμών στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, κατά μέσο όρο 373 άνθρωποι χάνουν κάθε χρόνο τη ζωή τους στις ελληνικές θάλασσες, ενώ το 80% των περιστατικών αφορά άτομα άνω των 60 ετών. Τα δεδομένα αυτά καταδεικνύουν την ανάγκη για στοχευμένες δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών μεγαλύτερης ηλικίας. Η καμπάνια αναπτύσσεται μέσω ενημερωτικών δράσεων σε ΚΑΠΗ και άλλους χώρους που επισκέπτονται συχνά άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, με στόχο η έγκυρη ενημέρωση να φτάσει σε όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες σε ολόκληρη τη χώρα καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, συμβάλλοντας στη μείωση των ατυχημάτων και στην προστασία της ανθρώπινης ζωής.

«Τα στοιχεία που καταγράφονται κάθε χρόνο στις ελληνικές θάλασσες, με τη μεγάλη πλειονότητα των θυμάτων να είναι συμπολίτες μας, μεγαλύτερης ηλικίας, μας υπενθυμίζουν ότι η πρόληψη και η σωστή ενημέρωση μπορούν να σώσουν ζωές. Το υπουργείο Υγείας στηρίζει την πρωτοβουλία του "Safe Water Sports" και του ΕΟΔΥ, για την ενημέρωση των πολιτών άνω των 60 ετών, σχετικά με τους βασικούς κανόνες ασφάλειας στη θάλασσα. Μέσα από δράσεις που φέρνουν την ενημέρωση κοντά στους πολίτες, ενισχύεται η προσπάθεια πρόληψης και μειώνεται ο κίνδυνος ατυχημάτων και απωλειών ανθρώπινων ζωών. Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε την κουλτούρα ασφάλειας στο υδάτινο περιβάλλον και να μειώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τα τραγικά περιστατικά που καταγράφονται κάθε χρόνο. Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας, θα ζητήσω από την ΗΔΙΚΑ να στείλουμε sms και email σε όλους τους ανθρώπους αυτής της ηλικίας με το σποτάκι και το ενημερωτικό, για να ενημερώσουμε άμεσα τους συμπολίτες μας. H κολυμβητική περίοδος ξεκινάει, να είμαστε όλοι λίγο πιο προσεκτικοί» δήλωσε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο πρόεδρος του επιστημονικού συμβουλίου του ΕΟΔΥ Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, σημείωσε, μεταξύ άλλων, ότι «μέρος των πνιγμών οφείλεται σε παθολογικά αίτια. Το πρόγραμμα "Προλαμβάνω", το οποίο έχει εκπονήσει και εφαρμόσει το υπουργείο Υγείας συνεισφέρει πάρα πολύ και θα βοηθήσει τα επόμενα χρόνια να μειωθούν έτι περαιτέρω τα ατυχήματα στη θάλασσα από παθολογικά αίτια. Ένας άνθρωπος για παράδειγμα που έχει μια καρδιοπάθεια και δεν το ήξερε μπορεί να πάθει μια αρρυθμία μέσα στο νερό και να χάσει τη ζωή του. Το πρόγραμμα, λοιπόν, "Προλαμβάνω" είναι ό,τι καλύτερο για να προλαμβάνουμε ατυχήματα πέρα από τις οδηγίες».

Τέλος, ο πρόεδρος του «Safe Water Sports», Παναγιώτης Πασχαλάκης ανέφερε πως θέλουμε μια «θάλασσα με ασφάλεια για τους ανθρώπους άνω των 60 ετών που είναι και η πιο ευάλωτη ομάδα όπως δείχνουν και τα στοιχεία για τους πνιγμούς στη χώρα μας», τόνισε ο κ. Πασχαλάκης και συνέχισε λέγοντας πως «στόχος μας είναι να ανατρέψουμε αυτή τη δυσάρεστη στατιστική εικόνα και να βοηθήσουμε τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας να τηρούν τους κανόνες ασφαλείας στη θάλασσας». Ο ίδιος συμπλήρωσε πως «για τα παιδιά, σε συνεργασία με το υπουργείο Παιδείας, καταβάλλουμε σημαντική προσπάθεια ώστε το πρόγραμμα κολύμβησης στα σχολεία, να επεκταθεί με καθολικό χαρακτήρα, σε όσο το δυνατό μεγαλύτερο αριθμό σχολικών μονάδων σε όλη τη χώρα».

